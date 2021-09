Unifrax publie de nouvelles données de test avancées démontrant les performances supérieures de FlexCat™

Le nouveau support de catalyseur à base de fibres d'Unifrax sera présenté au 23e Congrès mondial du pétrole

BUFFALO, N.Y., 30 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Unifrax, l'un des principaux fabricants de matériaux spéciaux haute performance, a annoncé aujourd'hui de nouvelles données obtenues à la suite de tests avancés de FlexCat™, un matériau flexible à surface élevée conçu pour fournir une efficacité du catalyseur accrue démontrant un rendement accru avec un poids et des MGP réduits. FlexCat™ d'Unifrax a été introduit plus tôt cette année comme solution révolutionnaire pour les marchés des catalyseurs spécialisés. Le nouveau matériau offre une production améliorée pour les réactions chimiques et catalytiques industrielles spéciales, y compris la production d'hydrogène.

Il s'agit de la dernière série de tests et d'une démonstration continue des performances prometteuses de FlexCat. Les données des tests de FlexCat, présentées en juillet, ont montré une augmentation du rendement et une réduction de l'empreinte carbone. Nous continuons à mener nos évaluations de performance clé avec la société allemande d'expérimentation à haut débit hte GmbH, fournisseur de premier plan pour la recherche en catalyse à haut débit.

Dans la campagne la plus récente, hte a mené une étude de réaction de PDH à 10 cycles en comparant le nouveau substrat innovant à des pellets classiques enduits de formulations de charges métalliques similaires, dérivées de la littérature, mais non optimisées commercialement. Par rapport au support de catalyseur classique, FlexCat :

Produit 4 fois plus de propène

Effectue 2,5 fois plus de cycles que les pellets, ce qui montre une durée de vie plus grande sur 10 cycles complets

A réduit la cokéfaction jusqu'à 80 %

A démontré une résistance supérieure à la désactivation irréversible

A maintenu une activité constante pendant chaque cycle de production de 8 heures avec une sélectivité supérieure

A accéléré sa régénération de 40 % en utilisant moins d'énergie, permettant aux usines de se remettre à produire plus rapidement

De plus, FlexCat a produit 25 fois plus de propène par poids de catalyseur en raison de sa masse nettement inférieure à celle des pellets conventionnels. FlexCat a également produit avec succès plus de propène par gramme de platine utilisé dans la réaction, ce qui permet un débit plus élevé sans ajouter de métaux précieux plus coûteux à la formulation.

Des tests réalisés antérieurement par la société hte GmbH ont ciblé une réaction modèle de déshydrogénation du propane (PDH) comme procédé industriel courant et ont comparé FlexCat à un catalyseur dérivé de la littérature et supporté sur des pellets. FlexCat s'est révélé avoir un débit de production nettement plus élevé, une durée d'exécution accrue et la capacité de réduire l'empreinte carbone.

« Ces nouvelles données confirment que FlexCat constitue une offre vraiment révolutionnaire, a déclaré Chad Cannan, vice-président senior de la recherche et du développement chez Unifrax. Nous avons effectué 10 cycles complets en service pour voir comment FlexCat fonctionnait par rapport à un catalyseur classique recouvert de pellets par HTE avec des méthodes commerciales. Ces deux catalyseurs ont ensuite été comparés au niveau de leurs performances tout au long des 10 cycles. Nous avons produit jusqu'à 80 % de coke en moins pendant les cycles, ce qui permet de réduire les temps de régénération et de se remettre plus rapidement à la production. Cela vient appuyer nos premières données publiées qui montrent le potentiel de FlexCat pour augmenter considérablement la production, réduire la cokéfaction, accroître la sélectivité, répondre aux inquiétudes en matière d'émissions et offrir un environnement plus sûr aux employés et aux collectivités environnantes. »

Le PDG d'Unifrax, John Dandolph, a ajouté : « Nos données de test confirment que notre substrat de catalyseur est supérieur aux supports existants utilisés aujourd'hui par l'industrie. FlexCat offre à nos partenaires de l'industrie la possibilité d'économiser des millions de dollars dans l'ensemble de leurs opérations en coûts de matériaux, en investissements en capital et en amélioration de la qualité à partir des équipements existants. FlexCat change la donne pour l'industrie. Nous sommes ravis de pouvoir développer et mettre en œuvre cette stratégie à plus grande échelle avec ces partenaires. »

Les données susmentionnées recueillies par hte, ainsi que les tests et analyses supplémentaires menés au cours des prochains mois, seront disponibles pendant le 23e congrès mondial du pétrole à Houston, au Texas, du 5 au 9 décembre. Unifrax sera situé dans le hall d'exposition pendant l'événement.

Personnalisable pour les partenaires individuels, les processus et les réactions spécifiques, FlexCat peut être fabriqué à l'échelle aujourd'hui. Unifrax cherche actuellement à élargir son groupe de validation de clients qui testent FlexCat. Pour en savoir plus sur ces nouvelles données ou pour commencer une étude de conception pour une application particulière, veuillez visiter notre page FlexCat ou envoyer un e-mail à : [email protected].

