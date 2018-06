Unigroup Spreadtrum & RDA lance UNISOC, sa nouvelle marque intégrée

Dans le cadre de la stratégie chip & cloud d'Unigroup, UNISOC dispose non seulement d'une nouvelle image et d'une nouvelle philosophie, mais également d'une profondeur stratégique et d'un schéma horizontal dans son cœur de métier, en s'attachant à remporter de nouvelles victoires dans l'ère dynamique de SOC.

Nouvelle marque, nouvelle aventure

La nouvelle marque UNISOC perpétue le style pourpre et la forme plate du logo d'Unigroup. Le centre des deux boîtes connectées est traité radialement, reflétant la tension high-tech de la double puce.

Les polices et le design graphique chinois et anglais sont complémentaires : « 'Uni' suggère les puces Unigroup, le rêve de construire un monde technologique fort. » Base solide de la stratégie chip & cloud d'Unigroup, UNISOC fait écho à la mission d'Unigroup et s'attache à promouvoir la compétitivité globale du secteur mondial des circuits intégrés, à réaliser des percées dans des domaines essentiels grâce à l'innovation indépendante, à stimuler la révolution technologique pour rendre réel le rêve d'un monde plus connecté.

UNISOC se prononce ['ju:ni'ni'ɛs o si] en anglais, sonnant comme « You need SOC ». À l'ère de la 5G, les puces seront omniprésentes, outillant notre vie future n'importe où.

UNISOC se compose de deux parties, UNI et SOC. UNI a quatre niveaux de signification :

Unique :

Cœur UNISOC, cœur unique. UNISOC s'enorgueillit de son savoir-faire exceptionnel concernant son cœur technologique et son potentiel d'innovation uniques, en étant le premier au monde à lancer de nombreux produits.

Universel :

Cœur UNISOC, cœur du monde. Les produits UNISOC sont livrés dans le monde entier. Un téléphone mobile sur quatre dans le monde est alimenté par la puce UNISOC.

Uni-cœur :

Cœur UNISOC, cœur d'Unigroup. En tant que filiale principale de Tsinghua Unigroup, UNISOC joue un rôle important dans le schéma stratégique de l'empreinte Unigroup, de la puce au cloud.

Uni-impact :

Cœur UNISOC, au cœur de l'impact. UNISOC estime que l'impact provient de l'union et de l'innovation magnétique. UNISOC conçoit et intègre les ressources du secteur pour explorer avec brio et impact un avenir illimité.

Système sur puce

SoC est le point de départ des activités d'UNISOC, mais il abrite aussi son avenir. UNISOC dispose d'une gamme complète de produits, couvrant les domaines des communications mobiles, de l'IdO, de la TV, de la RFFE, du WCN, de la 5G, etc. UNISOC est devenu le plus grand fournisseur chinois de système sur puce.

Nouveau positionnement, nouveau modèle

Dans cette nouvelle aventure, UNISOC propose un positionnement plus stratégique de l'entreprise : « s'attacher à être l'une des principales sociétés de conception de puces au monde. » UNISOC accordera toute son attention aux « deux roues motrices » que sont « l'innovation indépendante + la collaboration internationale ». Grâce à sa fine écologie industrielle, aux percées en matière d'innovation technologique et à la bonne exécution de la mise à niveau de la marque, UNISOC entend prendre la tête du secteur de la conception des puces en faisant briller d'un nouvel éclat la confiance du secteur, la confiance technique et la confiance de la marque et ainsi créer un nouveau modèle pour le secteur mondial de la conception des puces.

« Dès le départ, UNISOC a fait de la conception de puces son cœur de métier, franchissant les étapes avec passion et excellence. Le lancement de la nouvelle marque donne à l'entreprise une nouvelle vitalité et un nouveau potentiel afin d'ouvrir un nouveau chapitre pour UNISOC », a déclaré M. Adam Zeng, le directeur général adjoint mondial d'Unigroup et PDG d'UNISOC. « Dans ce nouveau chapitre, UNISOC sera toujours en phase avec la stratégie chip & cloud d'Unigroup, en vue d'être un leader mondial dans le secteur de la conception de puces et pour promouvoir l'Uni-impact dans un monde intelligent et interconnecté, avec SOC. »

