Unikraft, ein Spin-off der NEC Laboratories Europe, beschafft sich europäisches und amerikanisches Risikokapital und nimmt seine Tätigkeit als unabhängiges Unternehmen auf

HEIDELBERG,Deutschland, 23. März 2023 /PRNewswire/ -- Die Unikraft GmbH gab kürzlich bekannt, eine Seed-Runde mit europäischen und Silicon-Valley-Investoren abgeschlossen zu haben, um ihre Geschäftstätigkeiten zu finanzieren. Unikraft ist ein Technologie-Startup, das von der NEC Laboratories Europe gegründet wurde. Das Unternehmen optimiert Cloud-Anwendungen auf transparente Weise und senkt Cloud-Ausgaben um bis zu 50 %.

Mit der Technologie von Unikraft wird ein Betriebssystem in seine wesentlichen Bestandteile zerlegt, die dann einzeln ausgewählt werden können, um schlanke, spezialisierte Images, so genannte Unikernels, zu erstellen, die auf die Anforderungen bestimmter Cloud-Anwendungen zugeschnitten sind. Dr. Felipe Huici, ehemaliger Forschungsleiter bei NEC Laboratories Europe und jetzt CEO und Mitbegründer von Unikraft, erklärt: "Das Potenzial von Unikernels ist schon seit einiger Zeit bekannt, aber bisher galten sie als wenig bedienerfreundlich und boten kaum Unterstützung für Mainstream-Anwendungen. Mit Unikraft erstellen wir extrem beschleunigte Stacks, die unveränderte Anwendungen ausführen können, was die Kosten für die Cloud drastisch senkt. Zudem arbeiten wir an einer transparenten Integration mit Cloud-Ökosystem-Tools wie Kubernetes, so dass die Kunden ihre Build/Deploy-Pipelines nicht anpassen müssen - im Grunde funktioniert Unikraft als Drop-in-replacement, der Cloud-Workloads transparent beschleunigt." Der Fachartikel über die Unikraft-Technologie - ‚Unikraft: Fast, Specialized Unikernels the Easy Way (S. Kuenzer et al.)', wurde mit dem prestigeträchtigen EuroSys Best Paper Award 2021 ausgezeichnet.

In 2017 wurde Unikraft als Projekt von NEC Laboratories Europegestartet, zusammen mit der Unterstützung durch die Linux Foundation entwickelt und hat inzwischen eine große Open-Source-Community aufgebaut. Huici ergänzt: "Unikraft arbeitet mit einem offenen Kernelmodell und somit ist das Unikraft Linux Foundation Projekt von wesentlicher Bedeutung für unser Unternehmen. Derzeit hat das Unikraft-Projekt mehr als 1,2K Stargazers und über 700 Discord-Mitglieder und diese Zahlen wachsen ständig."

Unikraft ist das erste Spin-Off des „Technology spin-off incubation and acceleration program" der NEC Laboratories Europe. Das Programm ist darauf ausgerichtet, Technologien mit hohem Potenzial auf den Markt zu bringen, die nicht in das Kerngeschäft von NEC fallen. Das von der NEC Laboratories Europe konzipierte Programm ist ein Sprungbrett für Erfinder, die ihre technologischen Ambitionen als Unternehmer außerhalb von NEC verfolgen wollen. Es handelt sich um eine Kooperation zwischen NEC Laboratories Europe, NEC X, dem globalen Corporate Accelerator der NEC-Gruppe, dem Technologiepark Heidelberg und der Innovationsberatung SOMMERRUST. NEC Laboratories Europes Standort in Heidelberg, der Heidelberg Technology Park und die SOMMERRUST, helfen bei der Gründung von Technologie-Start-ups und fördern die von NEC Laboratories Europe entwickelten Technologien.

Roberto Baldessari, General Manager der Verwaltung bei der NEC Laboratories Europe und Leiter des Spin-off-Programms zur Technologiebeschleunigung, sagte: "Ich freue mich, dass unser Programm ein erfolgreiches Technologie-Startup hervorgebracht hat. Dies bestätigt nicht nur den hohen Wert und das Engagement der Gründer von Unikraft, sondern auch, dass in den NEC Laboratories Europe Wissenschaftler von Weltrang arbeiten, die neuartige Technologien entwickeln und neue Geschäftsfelder erschließen. Wir sind stolz darauf, Erfinder zu unterstützen, die ihre technologischen Ambitionen verfolgen und in der Wirtschaft etwas bewirken wollen, sei es durch einen großen Konzern wie die NEC-Gruppe oder als Existenzgründer."

Informationen zu NEC Europe Ltd.

NEC Europe Ltd. ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der NEC Corporation, einem führenden Unternehmen in der Integration von IT-Netzwerktechnologien, von denen Unternehmen und Menschen auf der ganzen Welt profitieren. NEC Europe Ltd. baut auf seinem Erbe und seinem Ruf für Innovation und Qualität auf, indem es sein Know-how, seine Lösungen und Dienstleistungen einem breiten Spektrum von Kunden zur Verfügung stellt, von Telekommunikationsbetreibern bis hin zu Unternehmen und dem öffentlichen Sektor. Weitere Informationen finden Sie auf der NEC Europe Ltd. Homepage unter: http://uk.nec.com.

Informationen zu NEC Laboratories Europe GmbH

NEC Laboratories Europe widmet sich der Forschung und Entwicklung modernster Technologien zur Schaffung innovativer gesellschaftlicher Lösungen. Zu den Forschungsschwerpunkten von NEC Laboratories Europe in Heidelberg gehören künstliche Intelligenz, Blockchain-Sicherheit, 5G- und 6G-Netze sowie IoT-Plattformen. Diese Technologien fördern die Lösungen der NEC Gruppe für eine bessere Gesellschaft in den Bereichen digitale Gesundheit, sicherere Städte, öffentliche Dienstleistungen und Kommunikationsinfrastruktur. Für weitere Informationen besuchen Sie https://www.neclab.eu.

Über Unikraft GmbH

Unikraft ist ein Start-up, das die Art und Weise der Bereitstellung von Workloads in der Cloud revolutionieren will. Unikraft beschleunigt Cloud-Anwendungen durch die automatische Erstellung maßgeschneiderter, extrem effizienter und umweltfreundlicher Images, was zu einer Reduzierung der Kosten für die Cloud um 20-50 %, geringeren Latenzzeiten und weniger Speicherverbrauch, unglaublich schnellen Startzeiten und sichereren Images führt. Unikraft lässt sich transparent in die gängigsten Cloud-Ökosystem-Tools integrieren, so dass die Kunden ihre Build/Deploy-Pipelines nicht unterbrechen müssen. Weitere Informationen finden Sie unter www.unikraft.io.

Über die Technologiepark Heidelberg GmbH und die SOMMERRUST GmbH

Der Technologiepark Heidelberg ist eine lebendige Gemeinschaft von innovativen Unternehmen, Start-ups und Gründern. Der 1984 gegründete Park bietet eine Vielzahl von Ressourcen und Dienstleistungen, um das Wachstum und den Erfolg innovativer Unternehmen zu fördern. Dazu gehören moderne Büro- und Laborräume, Accelerator-Programme, Zugang zu Finanzmitteln und ein unterstützendes Netzwerk aus Experten und Mentoren. Der Technologiepark Heidelberg ist Gründungsmitglied des Heidelberg Startup Partner e.V., der technologieorientierte Unternehmensgründungen fördert.

SOMMERRUST ist eine Innovationsberatung mit Sitz in Berlin und Heidelberg. SOMMERRUST unterstützt Unternehmen bei der Verbesserung ihrer Innovationsfähigkeit sowie der Entwicklung und Transformation von Geschäftsmodellen. Der einzigartige Ansatz des Unternehmens kombiniert Methoden des strategischen Managements, des Design Thinking und aus der Welt der Start-ups.

Weitere Informationen finden Sie unter www.technologiepark-heidelberg.de und www.sommerrust.com.





