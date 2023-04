UNILEVER FOOD SOLUTIONS DESTACA TENDÊNCIAS E APRESENTA SOLUÇÕES PARA DESAFIOS DO MERCADO GASTRONÔMICO EM EVENTO

A marca reuniu grandes nomes do setor, como a Chef Renata Vanzetto, Raphael Vieira e Mari Sciotti, para lançamento do MENUS DO FUTURO

SÃO PAULO, 27 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- A Unilever Food Solutions, líder mundial em serviços alimentares profissionais, reuniu nesta segunda-feira, 24 de abril, no Espaço Aroo, em São Paulo, mais de cem líderes do setor da gastronomia, entre chefs, especialistas e influenciadores. O evento marcou o lançamento da versão local do relatório de tendências gastronômicas MENUS DO FUTURO 2023, desenvolvido em colaboração com mais de 1.600 chefs de mais de 21 países.

O relatório foi inspirado pela versão global apresentado pela Unilever Food Solutions em março no Hive, o Centro de Inovação Alimentar da Unilever, localizado na Holanda e considerado o Vale do Silício dos alimentos. Disponível para download na íntegra, o relatório traduz as oito grandes tendências gastronômicas em receitas, técnicas e ingredientes para garantir que seja aplicável no dia a dia dos operadores. As oito tendências apresentadas são: Menus com Baixo Desperdício, Comida que Faz Bem, Comida Afetiva e Moderna, Proteínas Conscientes, Sabores Contrastantes, O Novo Compartilhar, Vegetais Irresistíveis, Nativo & Natural.

Durante o evento as principais tendências para o mercado ganharam vida e contaram com a participação dos chefs brasileiros que são referência nas temáticas: a chef Mari Sciotti (Quincho) abordou Vegetais Irresistíveis e Comida que Faz Bem, o chef Rodrigo Vieira (Restaurante 31) falou como se aplicam os Menus de Baixo Desperdício, e a chef Renata Vanzetto (Grupo EME) explorou as tendências de Sabores Contrastantes e contou como aplica este conceito em seus diversos negócios.

O público também soube mais da construção do relatório e dos seus principais insights para o mercado com Adriana Vichino (Diretora de Marketing) e a Thais Gimenez (Chef Executiva Latam Unilever Food Solutions). Para finalizar, a companhia anunciou o lançamento da UFS Academy, plataforma de conteúdo gratuito exclusivo feita para formar e inspirar profissionais.

"Unir a pesquisa e a escala global da UFS aos grandes nomes da gastronomia brasileira mostra nossa disposição em atender o operador e falar das suas necessidades reais, do dia a dia. É uma honra reunir os melhores profissionais do mercado para discutir como melhorar as operações e, ao mesmo tempo, inspirar as mentes de quem está por trás de tantos negócios do setor", conta Adriana Vichino, Diretora de Marketing.

Sobre a Unilever Food Solutions:

A Unilever Food Solutions (UFS) orgulha-se de fazer parte da Unilever, um dos principais fornecedores mundiais de bens de consumo de movimento rápido. Como o negócio profissional dedicado de foodservice da Unilever, operando em 76 países em todo o mundo, a UFS lidera a indústria ao fornecer ingredientes alimentares profissionais inovadores e de alta qualidade e serviços de valor agregado. Criada por 250 chefs profissionais e abrangendo 50 cozinhas, em 200 milhões de pratos por dia, a UFS apresenta marcas fortes, tais como Knorr Professional, Hellmann's, The Vegetarian Butcher e Carte d'Or, além de talentosos empreendedores que trabalham diariamente em colaboração com chefs e parceiros de distribuição. A UFS é uma empresa global inspiradora, fornecendo produtos e serviços criados por chefs de cozinha para chefs de cozinha, com o objetivo de fazer isso de forma sustentável. Para mais informações, por favor visite http://www.ufs.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2064312/MENUS_DO_FUT_2023__42.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2064313/MENUS_DO_FUT_2023__82.jpg

FONTE Unilever Food Solutions

SOURCE Unilever Food Solutions