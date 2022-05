Unilumin participa da ISE e recebe elogios de clientes

Com base nas necessidades dos clientes, a Unilumin compartilhou sua visão sobre a inevitável tendência do setor de realizar a integração entre iluminação e telas de LED. Com base em sete cenários de aplicação de iluminação e telas, a Unilumin lançou as soluções integradas de hardware + sistema + software + conteúdo + iluminação e tela interativas.

Nesta coletiva de imprensa, as soluções técnicas de ponta e os conceitos de desenvolvimento inovadores cativaram o público. O conceito do Metasight apresentado pela Unilumin também teve grande receptividade e ganhou a atenção de clientes, colegas do setor, da imprensa global e do público.

Assim como vários clientes comentaram na conferência que a integração produtiva de iluminação e telas permitiria duplicar ou multiplicar ainda mais o tamanho de seus negócios, o representante da Benda Magnetic disse: "No passado, nosso negócio era limitado a USD 10 milhões, mas por meio da integração, não só podemos expandir nossos novos cenários de negócios, mas também ampliar a profundidade de nossos projetos. Acredito que nosso negócio terá a oportunidade de alcançar USD 50 milhões."

Nas redes sociais, colegas do setor e a mídia convencional também participaram de amplas discussões sobre integração de iluminação e telas, e as pessoas expressaram expectativas para a construção de uma ecologia de iluminação e telas e cidades futuristas que adotam iluminação e telas digitais.

