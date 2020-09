Union Plus, Truth4Life y Visa anuncian la nueva Tarjeta Visa® Prepaga Todo en Uno Union Plus

GRANITE BAY, California, 16 de septiembre de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Hoy, Union Plus (UP), Truth4Life (T4L) y Visa anunciaron una nueva asociación para ofrecer mejores beneficios a los miembros de sindicatos y sus familias con la introducción de la Tarjeta Visa® Prepaga Todo en Uno Union Plus. A través de esta asociación única, los titulares de tarjetas tendrán acceso a nuevas herramientas para manejar sus finanzas.

"Estamos encantados en asociarnos con Union Plus y Visa para brindar a los miembros del sindicato y a sus familias una herramienta de empoderamiento y gestión financiera verdaderamente única que va más allá que las otras tarjetas prepagas", dijo Hunter Wolfe, Directora Ejecutiva de Truth4Life. "Somos una organización que prioriza a la comunidad y sabemos que la Tarjeta Visa® Prepaga Todo en Uno Union Plus empoderará a las personas, cambiará vidas y fortalecerá comunidades, especialmente durante esta pandemia que ha afectado de manera desproporcionada a las personas vulnerables. Es nuestra misión expandir el acceso a servicios financieros confiables, asequibles y flexibles para aquellos que no están atendidos por el sistema bancario actual o aquellos que están buscando otras opciones. Esta asociación es un hito importante en nuestro esfuerzo continuo, y estamos orgullos de poder ofrecer más libertad financiera a millones de estadounidenses que trabajan duro a través de este esfuerzo".

El programa Todo en Uno Union Plus brinda una poderosa combinación de soluciones financieras para las familias trabajadoras de Estados Unidos. Combina beneficios únicos para miembros, incluso Protección del Dispositivo Móvil, que cubre todos los teléfonos, tabletas y áreas de acceso inalámbrico público en la cuenta del operador móvil del titular de la tarjeta en caso de daño o robo; Seguro de Vida de Emisión Garantizada con hasta $10,000 de cobertura; ofrecidos con todas las características y la funcionalidad de las tarjetas Visa prepagas. Esta tarjeta brinda estos beneficios por un costo mensual de $4.95 con un depósito directo de $750 o más y $7.95 sin depósito directo. No se cobran cargos por sobregiro o costo de activación1.

"Estamos encantados de asociarnos con Truth4life y Visa para ofrecer la innovadora Tarjeta Visa Prepaga Todo en Uno Union Plus a los miembros de sindicatos y sus familias", dijo Mitch Stevens, Presidente de Union Plus. "Este producto fue específicamente diseñado para ayudar a las familias de bajos ingresos y desatendidas sin requerir una verificación de crédito. Ahora podemos brindar a los miembros acceso expandido a servicios financieros y pagos electrónicos, y a la vez que protegemos a sus familias en tiempos de necesidad".

"Como compañía, trabajamos y apoyamos a los sindicatos y sus miembros. Trabajamos mano a mano con representantes y el liderazgo de sindicatos para realmente entender los desafíos que enfrentan los trabajadores estadounidenses y, fundamentalmente, cómo podemos brindar servicio de manera eficaz a más de 12.5 millones de personas trabajadoras representadas por sindicatos afiliados a AFL-CIO", agregó Wolfe.

Reconociendo que los trabajadores de más bajos ingresos y las comunidades de color se ven particularmente afectados por la falta de herramientas y servicios financieros transparentes y asequibles que mejoran la salud financiera, la Tarjeta Visa Prepaga Todo en Uno Union Plus ofrece una plataforma bancaria accesible que brinda beneficios significativos a los miembros de sindicatos de estas comunidades. Terrence L. Melvin, Presidente del Consejo Laboral de Acción Comunitaria (LCCA, por sus siglas en inglés), una organización de grupos afiliados a AFL-CIO que defienden a los trabajadores asiáticos, negros, latinos, mujeres y LGBTQ+, y el Presidente de la Coalición de Sindicalistas Negros (CBTU, por sus siglas en inglés) dijo: "Con demasiada frecuencia, nuestras comunidades han sido tratadas como un desierto bancario. No es común que una herramienta financiera realmente pueda cambiar la vida y mejorar comunidades; pero esta tarjeta prepaga puede hacerlo".

Además de las características únicas del programa, los miembros del sindicato pueden participar en el comercio digital y sin contacto, depositar directamente sus cheques de pago y depositar un cheque de forma remota, todo sin una verificación de crédito. Los miembros pueden aprovechar de inmediato las características de la cuenta con banca digital y acceso a una tarjeta virtual. Los fondos están asegurados por FDIC hasta $250,000 para brindar tranquilidad a los titulares de tarjetas, mientras que los beneficios de Seguridad de Compra y Responsabilidad Cero de Visa protegen contra el fraude, el uso no autorizado y la pérdida. Estas características hacen que la Tarjeta Visa Prepaga Todo en Uno Union Plus sea una solución perfecta y única para los miembros de sindicatos y sus familias que necesitan opciones financieras y quieren la conveniencia de pagar con tarjeta en nuestra sociedad que se maneja cada vez más sin efectivo.

"Estamos encantados con nuestra asociación con Truth4Life y Union Plus para dar apoyo a la presentación de este programa Prepago único, que ofrecerá servicios financieros y beneficios de seguro esenciales a los miembros de Union Plus y sus familias", dijo Brian Cole, Jefe de Producto de Visa para América del Norte. "Esta combinación de características se traduce en un programa atractivo que podrá beneficiar a aquellos que tal vez no estén bancarizados o lo estén de manera precaria. Visa está orgullosa de trabajar con ambas organizaciones, que están comprometidas a ofrecer programas efectivos en relación con los costos y con impacto a las familias trabajadoras de Estados Unidos".

"La Tarjeta Visa Prepaga Todo en Uno Union Plus es ingeniosa porque brinda a los titulares de la tarjeta acceso a servicios bancarios minoristas en tiendas minoristas y otros entornos no tradicionales", dijo Jeanne Milliken Bonds, Presidente de South Carolina Community Capital Alliance. "Los titulares de la tarjeta pueden usar depósito directo o más de 100,000 ubicaciones de minoristas en las comunidades donde viven y trabajan para poner dinero en la tarjeta, creando un camino a la prosperidad económica y desarrollo de la comunidad. Las comunidades necesitan acceso a múltiples vías financieras seguras y confiables".

A partir de hoy mismo, los miembros de sindicatos pueden visitar www.UnionAllInOne.com para más información sobre los beneficios de la tarjeta y para solicitar su Tarjeta Visa® Prepaga Todo en Uno Union Plus completando un simple formulario de solicitud.

AL USAR ESTA TARJETA, USTED ACEPTA LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL ACUERDO DEL TITULAR DE LA TARJETA Y EL CRONOGRAMA DE TARIFAS, SI HUBIERE. La Tarjeta Visa Prepaga Todo en Uno Union Plus es emitida por Metropolitan Commercial Bank (FDIC miembro) conforme a una licencia de VISA U.S.A. Inc. "Metropolitan Commercial Bank" y "Metropolitan" son marcas registradas de Metropolitan Commercial Bank ©2014.

1Pueden aplicar otros cargos, términos y condiciones, visite el cronograma de tarifas del acuerdo del titular de la tarjeta.

Acerca de Union Plus

Union Plus, fundada por AFL-CIO en 1986, utiliza el poder de compra colectivo de 12.5 millones de miembros de sindicatos de Estados Unidos para ofrecer beneficios y servicios de la más alta calidad a precios competitivos a las familias trabajadoras. Union Plus ofrece una amplia variedad de programas, incluso tarjetas de crédito, hipotecas para casas, descuentos en servicios inalámbricos de AT&T, protección de seguros, y descuentos en viajes, recreación y entretenimiento. Para más información, visite unionplus.org.

Acerca de Truth4Life

Truth PlatformTM de Truth4Life ofrece servicios financieros completes a comunidades y grupos de afinidad cuyos miembros típicamente no tienen acceso a servicios financieros básicos que la mayoría de nosotros damos por sentado. Sabemos que las personas trabajan duro para obtener dinero, y reconocemos que la estabilidad financiera va más allá de tener un lugar para cobrar un cheque. Entregamos servicios financieros útiles que en realidad mejoran las vidas de los estadounidenses cada día. Para más información, visite https://www.truth4life.io.

