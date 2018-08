UnionPay assure aux touristes chinois à l'étranger un service de paiement sans peine cet été

SHANGHAI, 14 août 2018 /PRNewswire/ -- Selon un rapport récent publié conjointement par la China Tourism Academy et Ctrip.com, les touristes voyageant à l'étranger cet été pourraient représenter un cinquième de tous les touristes chinois à l'étranger sur l'ensemble de l'année. Ces touristes peuvent profiter de la facilité de paiement assurée par UnionPay à travers son réseau d'acceptation dans 170 pays et régions, couvrant plus de 25 millions de commerçants et 1,7 million de DAB.

L'extension continue du réseau d'acceptation en ligne d'UnionPay permet aux titulaires de carte d'effectuer plus facilement des réservations en ligne. De janvier à juillet de cette année, le volume de transactions d'UnionPay sur les principaux sites d'agences de voyages en ligne a plus que triplé. Le paiement en ligne UnionPay est disponible sur les sites officiels de 69 compagnies aériennes internationales.

Le réseau d'acceptation d'UnionPay continue de s'étendre

Un touriste chinois a récemment publié sur son blog son expérience de voyage au Japon le mois dernier, mentionnant qu'il avait réglé le taxi avec sa carte UnionPay sur les îles Miyako. UnionPay est désormais acceptée dans les destinations traditionnellement prisées comme Hong Kong, Macao, le Japon, Singapour, la Malaisie, la Thaïlande, l'Europe, l'Amérique et l'Australie, mais aussi dans des contrées émergentes comme l'Asie centrale, l'Afrique et l'Amérique latine. UnionPay est acceptée dans les boutiques hors taxes, les boutiques spécialisées, les sites touristiques, mais aussi dans les restaurants, les hôtels, les supermarchés, les stations-service, les moyens de transport et les établissements de loisirs.

Dans le secteur des transports par exemple, on peut régler les taxis avec la carte UnionPay dans 12 pays et régions en dehors de la Chine continentale, dont Singapour, le Japon, les États-Unis et les Émirats arabes unis. Pratiquement tous les taxis d'Australie et de Nouvelle-Zélande acceptent les cartes UnionPay. Les touristes peuvent également utiliser les cartes UnionPay pour acheter des billets Amtrak, le principal service ferroviaire de transport de voyageurs aux États-Unis, des billets pour les métros en Russie et pour tous les bus de Macao.

Cet été, les touristes peuvent aussi utiliser les cartes UnionPay pour régler la location de voiture dans des destinations à la mode. UnionPay est désormais acceptée dans toutes les agences Hertz aux États-Unis, en Thaïlande et en Australie. D'autres grandes entreprises de location de véhicules comme Thrifty, Budget, AVIS et Ace permettent également le règlement par carte UnionPay.

Les réservations de voyages en ligne par carte UnionPay se généralisent

L'acceptation des cartes UnionPay s'étendant rapidement aux services de voyages en ligne tels que les compagnies aériennes, les hôtels et les agences de voyages en ligne, il est bien plus pratique pour les touristes chinois de réserver par ce biais. Les titulaires de carte peuvent désormais réserver des chambres d'hôtel, des billets d'avion et des programmes de séjours sur des sites comme Agoda, Booking, Expedia, Travelzoo et Australia iTrip. Les sites officiels des six principaux groupes hôteliers tels que Peninsula, Mandarin Oriental et Four Seasons acceptent aussi cette solution de paiement.

Il était déjà possible de réserver des vols avec une carte UnionPay sur les sites des compagnies aériennes United Airlines, Air France, Lufthansa, Singapore Airlines et All Nippon Airways, etc. Une dizaine d'autres compagnies aériennes s'y sont adjointes cette année, à l'instar de Russian Airlines, Jetstar Airlines, Singapore Cool Air et Taiwan Evergreen Airlines. Les touristes peuvent se rendre sur le site officiel de ces compagnies aériennes et choisir « UnionPay Card » comme option de paiement et régler en ligne. Certaines compagnies aériennes disposent également de pages Web en version chinoise.

Les titulaires de carte UnionPay peuvent profiter de nombreux avantages cet été

Depuis son lancement, la campagne estivale Global Travel Season est largement adoptée des touristes du fait de sa portée, de ses remises appréciables et de la notoriété des commerçants participants. Depuis le mois d'octobre, les touristes bénéficient d'avantages et de privilèges uniques dans 70 destinations touristiques prisées dans plus de 40 pays et régions. Par exemple, les titulaires de carte peuvent bénéficier de remises dans des musées célèbres, dont le Metropolitan Museum of Art aux États-Unis. Royal Caribbean Cruises propose des privilèges spéciaux aux titulaires de cartes UnionPay, alors que Legoland Malaysia, Aquarium of the Bay de San Francisco et d'autres parcs à thème leur offrent des remises.

De plus, le service UnionPay de remboursement de la taxe est disponible chez plus de 300 000 commerçants de 44 pays et régions en dehors de la Chine continentale. Le montant de la taxe est directement crédité sur la carte UnionPay indiquée par le titulaire , en RMB et sans qu'il soit nécessaire de convertir les devises, ce qui fait gagner du temps aux touristes. Outre le remboursement classique de la taxe dans les aéroports, les titulaires de carte UnionPay peuvent également obtenir le remboursement anticipé des taxes dans 14 pays et régions, immédiatement après les achats.