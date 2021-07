UnionPay-IATA-partnerschap geeft kaartgebruikers ruimere toegang tot het online kopen van tickets

SHANGHAI, 22 juli 2021 /PRNewswire/ -- UnionPay International (UPI) heeft vandaag bekendgemaakt te gaan samenwerken met de International Air Transport Association (IATA) om meerdere UnionPay-betaalproducten op de IATA Financial Gateway (IFG) te lanceren. Houders van een UnionPay-kaart kunnen nu gemakkelijk reserveren via alle distributiekanalen van luchtvaartmaatschappijen, inclusief reisbureaus en mobiele apps van internationale luchtvaartmaatschappijen die producten van UnionPay accepteren.

Als een van de belangrijkste organisaties in de luchtvaartindustrie vertegenwoordigt IATA meer dan 290 aangesloten luchtvaartmaatschappijen en bestrijkt daarmee 82% van het wereldwijde luchtverkeer. Momenteel ondersteunen bijna 90 internationale luchtvaartmaatschappijen zoals Emirates, Singapore Airlines en Air France UnionPay-kaarten. Door de wereldwijde toegankelijkheid van de IFG wordt verwacht dat deze samenwerking de online betalingsdiensten van UnionPay zal uitbreiden naar meer regionale luchtvaartmaatschappijen en lokale zakenreizen zal vergemakkelijken voor frequente reizigers buiten het vasteland van China.

Larry Wang, Vice President van UnionPay International, zei: "UPI blijft de ervaring van het kaartgebruik in de luchtvaartindustrie optimaliseren om kaarthouders veiligere en gemakkelijkere services te bieden voor het online boeken van vliegtickets en onze samenwerking met de IATA Financial Gateway zorgt voor een betere positionering van UnionPay-kaarten voor de aankoop van vliegtickets. Uiteindelijk biedt meer acceptatie op verschillende gebieden een verbeterde ervaring voor onze kaarthouders in binnen- en buitenland."

"IFG biedt een kosteneffectieve oplossing voor luchtvaartmaatschappijen en reisaanbieders om hun verschillende betalingsprocessen te optimaliseren. We zijn erg verheugd om de reeks betalingsproducten van UnionPay International te verwelkomen bij de IFG, die houders van UnionPay-kaarten meer betaalmogelijkheden zullen bieden", aldus Muhammad Albakri, IATA's Senior Vice President, Financial Settlement and Distribution Services.

IATA heeft UnionPay online betaalproducten geïntegreerd in de IFG. Alle luchtvaartmaatschappijen kunnen de UnionPay-acceptatie voor verschillende online verkoopkanalen eenvoudig via een API-aanroep inschakelen zonder dat daarvoor aanpassingen aan hun systemen nodig zijn. Beide partijen zullen samenwerken om luchtvaartmaatschappijen te ondersteunen UnionPay op alle contactpunten voor passagiers tijdens hun reis mogelijk te maken, wat tevens de acceptatie van UnionPay-kaarten bij meer ticketcentra van luchtvaartmaatschappijen en in andere offline toepassingen verder zal vergroten.

In de afgelopen jaren heeft UPI samengewerkt met wereldwijde kopers en grote gateways om de online kaartacceptatie te optimaliseren. Op dit moment is online betalen via UnionPay mogelijk gemaakt voor meer dan 22 miljoen handelaren in meer dan 200 landen en regio's. Alleen al in de eerste helft van dit jaar konden meer dan 3.000 nieuwe grote online handelaren UnionPay-kaarten gebruiken. Online reisbureaus die populair zijn, zoals Agoda en Booking.com, ondersteunen nu online betalingenvia UnionPay, samen met 10 bekende hotelketens, waaronder Peninsula, Mandarin Oriental en Four Seasons.

Over IATA

De International Air Transport Association (IATA) is de brancheorganisatie voor de luchtvaartmaatschappijen van de wereld en vertegenwoordigt zo'n 290 luchtvaartmaatschappijen (82%) van het totale luchtverkeer. IATA ondersteunt veel gebieden van luchtvaartactiviteiten en helpt bij het formuleren van industriebeleid voor cruciale luchtvaartkwesties. Ga voor meer informatie naar www.iata.org.

Over UnionPay International

UnionPay International (UPI) is gericht op de groei en ondersteuning van de wereldwijde activiteiten van UnionPay. In samenwerking met meer dan 2400 instellingen wereldwijd heeft UnionPay International kaartacceptatie mogelijk gemaakt in 180 landen en regio's met uitgifte in 70 landen en regio's.

