UnionPay International fecha parceria com a Trip.com para fornecer experiências aprimoradas de pagamento aos viajantes internacionais

XANGAI, 18 de dezembro de 2023 /PRNewswire/ -- A UnionPay International ("UPI" ou "a Empresa") recentemente fechou uma parceria com a Trip.com, a principal agência de viagens online (OTA, online travel agency) do mundo, para fornecer aos titulares de cartões UnionPay uma experiência aprimorada de pagamento, em uma parceria que coincide com a recuperação gradual do mercado de turismo transfronteiriço.

A cooperação cobre todas as principais moedas de transação nos sites globais da Trip.com que aceitam pagamento online com a UnionPay, incluindo a Região Administrativa Especial de Hong Kong, Singapura, Coreia, Tailândia, Malásia, Indonésia, Filipinas, Vietnã e outros mercados importantes da Trip.com.

A Trip.com atualmente tem operações em mais de 200 países e regiões, cobrindo mais de 1,2 milhões de hotéis e oferecendo aos hóspedes uma ampla linha de opções de acomodação. Também tem uma rede de voos de mais de 2 milhões de rotas individuais que conectam 5 mil cidades mundialmente.

A UPI atende a maior base de titulares de cartões do mundo, emitindo cartões em 79 países e regiões. Alinhada com as tendências e necessidades de viagens dos clientes, a UPI continua conectando a indústria global de viagens com serviços de pagamento ininterruptos. Desde 2023, o tráfego de linhas aéreas e OTA da UnionPay International aumentou 81% e 153%, respectivamente. Essa colaboração mais recente expande a aceitação online para mais de 200 milhões de titulares de cartões UnionPay fora da China continental. Além disso, dentro do mercado de Hong Kong, os titulares de cartões locais podem aproveitar mais conveniência graças à integração da versão de Hong Kong do aplicativo UnionPay, e a possibilidade de se fazer transações em dólares de Hong Kong.

Essa parceria com a Trip.com ajudará a atender ainda mais as necessidades de pagamento dos titulares de cartão UnionPay nos mercados principais, e aprimorará ainda mais a presença internacional da UPI no mercado de OTA global no longo prazo, demonstrando a expansão da rede de pagamento internacional da UPI e fortalecendo a influência mundial da marca UnionPay.

Wang Zhe, chefe de negócios financeiros no exterior da Trip.com, afirmou: "A Trip.com sempre esteve comprometida com o fornecimento de serviços de viagens abrangentes e de primeira classe aos nossos usuários. A parceria com a UnionPay International é outro marco na nossa missão de inovar e aprimorar as experiências dos clientes de forma contínua. Estamos na expectativa de fornecer serviços de reserva de viagens e soluções de pagamento mais convenientes e fáceis de usar aos titulares dos cartões UnionPay em todo o mundo no futuro".

Sobre a UnionPay International

A UnionPay International foca no negócio internacional da UnionPay, uma rede global de pagamento que atende a maior base de titulares de cartões do mundo. Colaborando com mais de 2.500 parceiros globalmente, a UnionPay International possibilitou que seus cartões sejam aceitos em 181 países e regiões, com emissão em 79 países e regiões. Fora da China continental, a UnionPay é aceita por mais de 38 milhões de comerciantes e em 1,76 milhões de caixas eletrônicos.

Sobre a Trip.com

A Trip.com é provedora internacional de serviços completos de viagem, disponível em 24 idiomas em 39 países e regiões e 35 moedas locais. A Trip.com tem uma rede ampla que consiste em mais de 1,2 milhões de hotéis e voos de mais de 510 companhias aéreas, cobrindo 3.400 aeroportos em 220 países e regiões em todo o mundo. O atendimento ao cliente multilíngue e de classe mundial da Trip.com atende 24 horas por dia, 7 dias por semana e, junto com centros adicionais em Edimburgo, Tóquio e Seul, ajuda a "criar a melhor experiência de viagem" para seus milhões de clientes do mundo todo. Para reservar sua próxima viagem, acesse trip.com.

FONTE UnionPay International