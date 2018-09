Cai Jianbo, le PDG d'UnionPay International, a déclaré qu'en réponse aux progrès de la technologie et aux changements des habitudes des clients en matière de paiements, UnionPay réalise d'importants efforts pour promouvoir l'innovation technique et des produits novateurs. Grâce à ses activités d'acceptation, d'émission et d'innovation à Hong Kong et Macao, et comptant également sur son réseau d'acceptation étendu dans la zone de la Grande Baie, UnionPay élargit son expérience en développant et en faisant la promotion de l'application « UnionPay » de la Chine continentale vers Hong Kong et Macao. En plus de fournir des services de paiement par téléphone mobile aux clients locaux, cette nouvelle évolution répond principalement à deux besoins : tout d'abord, elle satisfait aux divers besoins financiers apportés par la création de la zone de la Grande Baie, et notamment des besoins de paiement pour les transports transfrontaliers, le paiement de services publics transfrontaliers et différents types de scénarios de consommation quotidienne. Le paiement par téléphone mobile d'UnionPay vient en complément du paiement traditionnel par carte bancaire, ce qui rend le paiement de détail pratique et avantageux pour les personnes. Ensuite, cette évolution répond aux différents besoins de paiement des résidents de Hong Kong et Macao qui se rendent en Chine continentale. Les clients ont besoin d'une solution de paiement par téléphone mobile qui soit transfrontalière, interopérable, sûre et offre divers réductions et privilèges.

Moderniser l'expérience de paiement par téléphone mobile des résidents de Hong Kong et Macao

À ce jour, UnionPay est accepté dans pratiquement tous les DAB et terminaux PDV à Hong Kong et Macao, et près de 19 millions de cartes UnionPay au total sont émises à Hong Kong et Macao. UnionPay est devenu un outil de paiement courant pour les résidents de Hong Kong et Macao. « UnionPay » est également la seule marque internationale de cartes à Hong Kong qui fournit le paiement par téléphone mobile pour les détenteurs de cartes de débit.

Le lancement de l'application « UnionPay » à Hong Kong et Macao améliorera davantage l'expérience de paiement par téléphone mobile des clients locaux et apportera plus d'opportunités d'affaires aux commerçants locaux. En acceptant le paiement par téléphone mobile UnionPay, les commerçants peuvent améliorer l'efficacité du paiement et proposer différentes remises au client.

Portail de paiement par téléphone mobile développé, exploité et maintenu de manière conjointe par UnionPay et des banques commerciales, l'application « UnionPay » offre un service de paiement aux détenteurs de cartes situés à Hong Kong et Macao avec quatre fonctionnalités : premièrement, il s'agit d'une plateforme ouverte et les clients possédant des cartes UnionPay émises par 6 institutions locales peuvent, dès ce mois-ci, lier leurs cartes avec l'application. L'application prendra en charge les cartes UnionPay émises par la plupart des banques locales de Hong Kong et Macao dans le courant de cette année. Deuxièmement, les résidents de Hong Kong et Macao n'auront plus besoin de télécharger de multiples solutions de paiement par téléphone mobile et pourront à présent utiliser l'application pour effectuer un paiement par code QR et un paiement dans l'application, localement ou de l'autre côté de la frontière. Troisièmement, l'application est acceptée dans plusieurs domaines en ligne et hors ligne, comprenant les bars et la restauration, les structures d'hébergement, les transports, le shopping, etc. Quatrièmement, elle intègre des services spéciaux offerts par différentes banques et les utilisateurs peuvent bénéficier de points bonus liés à la carte de crédit et de nombreux autres services.

Continuer à améliorer le service de paiement dans la zone de la Grande Baie

Avec l'application « UnionPay » lancée à Hong Kong et Macao, UnionPay continuera d'élargir la portée de l'acceptation de son service de paiement par téléphone mobile dans la zone de la Grande Baie. À ce jour, près de 40 000 terminaux PDV à Hong Kong et Macao acceptent QuickPass mobile d'UnionPay, et ce service sera disponible cette année chez tous les commerçants locaux acceptant les paiements sans contact. Des milliers de commerçants à Hong Kong et Macao acceptent le paiement par code QR d'UnionPay et ce dernier sera disponible chez plus de 10 000 commerçants supplémentaires à Hong Kong et Macao avant la fin de cette année. À Guangdong et Shenzhen, près de 80 % des commerçants acceptent le service de paiement par téléphone mobile d'UnionPay. En Chine continentale, le paiement par code QR d'UnionPay est accepté chez près de 7,5 millions de commerçants et QuickPass mobile d'UnionPay est disponible auprès de plus 10 millions de terminaux PDV. En outre, le paiement par téléphone mobile d'UnionPay est accepté dans 41 pays et régions à travers le monde.

En plus du paiement par téléphone mobile, UnionPay continue d'améliorer son service de paiement dans la zone de la Grande Baie en optimisant l'expérience de paiement des détenteurs de cartes dans différents secteurs et en émettant des cartes sur le thème de la zone de la Grande Baie, ainsi qu'en apportant une solution aux points sensibles liés aux paiements transfrontaliers. Dans le secteur des transports par exemple, le paiement sans contact d'UnionPay est accepté dans les trains à grande vitesse interurbains Guangzhou-Shenzhen, dans le métropolitain à Guangzhou et Dongguan, dans les taxis et tunnels à Hong Kong, dans la plupart des parkings et sur toutes les lignes de bus à Macao. Les bus et ferrys transfrontaliers reliant Hong Kong et la Chine continentale acceptent les cartes UnionPay en ligne et hors ligne pour l'achat de billets. À l'avenir, le pont Hong Kong-Zhuhai-Macau et la section Hong Kong du train à grande vitesse Guangzhou-Shenzhen-Hong Kong prendront tous en charge les différents services de paiement d'UnionPay.

UnionPay a également collaboré avec des banques commerciales pour lancer des cartes UnionPay sur le thème de la zone de la Grande Baie, qui offrent des avantages spéciaux aux détenteurs de la carte. Bank of China a émis des cartes de crédit UnionPay à Guangdong, Hong Kong et Macao. ICBC Asia a également émis des cartes de crédit UnionPay sur le thème de la zone de la Grande Baie à Hong Kong.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/741734/UnionPay_app_launching_ceremony.jpg