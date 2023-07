UnionPay International signe un mémorandum d'accord avec la Banque nationale du Cambodge

Les Cambodgiens qui se rendent en Chine peuvent effectuer des paiements par QR code UnionPay avec des portefeuilles électroniques de leur pays d'origine

SHANGHAI, 11 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, UnionPay International (UPI) et la Banque nationale du Cambodge ont signé un mémorandum d'entente à Phnom Penh, la capitale du Cambodge. Les deux parties conviennent de promouvoir l'interopérabilité des QR codes afin d'aider les résidents des deux pays à effectuer des paiements mobiles transfrontaliers. Grâce à cette collaboration, les résidents cambodgiens peuvent effectuer des paiements avec des portefeuilles électroniques de leur pays d'origine dans le réseau de QR codes mondial de UnionPay, qui comprend la Chine, ce qui répond à leur besoin de paiement mobile lorsqu'ils visitent la Chine ou d'autres pays. Les informations de paiement de UnionPay seront intégrées dans les codes QR cambodgiens afin que les commerçants locaux puissent également accepter des paiements à partir de l'application UnionPay et des applications bancaires de la Chine continentale connectées à la plateforme de paiement du réseau UnionPay.

Accepté par plus de 90 % des commerçants au Cambodge et doté de centaines de milliers de cartes émises par les grandes banques locales telles que ABA, ACLEDA et Canadia, UnionPay est devenu un outil de paiement privilégié par les habitants du pays. Dans le mémorandum d'entente signé aujourd'hui, UPI et la Banque nationale du Cambodge conviennent d'intégrer les services de paiement mobile de UnionPay dans les portefeuilles électroniques de Bakong, le système national de paiement mobile du Cambodge. À l'avenir, les résidents cambodgiens pourront utiliser les applications de paiement des membres de Bakong pour effectuer facilement des paiements au Cambodge, en Chine et pour des achats transfrontaliers.

Les deux parties ont également convenu de promouvoir conjointement l'intégration des informations de paiement de UnionPay dans le réseau de QR codes national du Cambodge, connu sous le nom de KHQR, afin de permettre l'acceptation des portefeuilles alimentés par UnionPay chez les commerçants du KHQR. Développé avec le soutien de la Banque nationale du Cambodge, KHQR couvre maintenant tout le pays. L'activation du réseau de QR codes de UnionPay améliorera considérablement l'expérience de paiement mobile des titulaires de cartes UnionPay visitant le Cambodge.

Ces dernières années, UPI a intensifié ses efforts en matière de localisation des activités et de numérisation afin d'offrir des services de paiement de qualité à un plus grand nombre de clients en dehors de la Chine continentale. À l'heure actuelle, plus de 200 millions de cartes UnionPay ont été émises dans 78 pays et régions en dehors de la Chine continentale, et ces cartes peuvent être utilisées dans la quasi-totalité des terminaux de point de vente et des distributeurs automatiques de billets en Chine continentale. Conformément à l'évolution des habitudes de paiement des consommateurs, plus de 170 portefeuilles électroniques standard UnionPay ont été déployés dans plus de 30 pays et régions. Les titulaires de cartes internationales peuvent effectuer des paiements par QR code ou NFC en Chine continentale directement avec des outils qu'ils connaissent bien, sans avoir besoin d'un nouveau compte bancaire ou d'une nouvelle application.

Avec la reprise progressive du trafic transfrontalier, UPI a également collaboré avec les réseaux de QR codes en Corée du Sud, au Sri Lanka, au Vietnam, en Malaisie et dans d'autres pays grâce à des solutions innovantes telles que la liaison de réseau et l'intégration des paiements, permettant une acceptation mutuelle. Ces collaborations permettent aux touristes chinois de payer avec les portefeuilles UnionPay chez les commerçants du réseau de QR codes de ces pays, tout en permettant une acceptation rapide des portefeuilles internationaux chez les commerçants QR de UnionPay, ce qui améliore considérablement l'expérience de paiement pour les visiteurs en Chine et dans le reste du monde.

