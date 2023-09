Unipac apresenta o RB 15: seu mais recente Rebocador Elétrico Industrial

Empresa do Grupo Jacto amplia seu portfólio de Rebocadores Elétricos Industriais para atender à demanda crescente por soluções logísticas sustentáveis

SÃO PAULO, 19 de setembro de 2023 /PRNewswire/ -- A Unipac, reconhecida como uma das indústrias de transformação de polímeros mais completa do Brasil, anuncia o lançamento de seu mais recente produto, o Rebocador Elétrico Industrial RB 15. Este rebocador elétrico inovador foi desenvolvido para atender às necessidades dinâmicas do mercado, representando um acréscimo à sua linha de Rebocadores Elétricos Industriais.

O Rebocador Elétrico RB 15 se destaca como um equipamento robusto de operação que proporciona a movimentação ágil de cargas de até 1,5 toneladas, com menos esforço. Com aplicações versáteis, abrangendo desde centros de distribuição a aeroportos, supermercados e hospitais, o RB 15 surge como uma solução ideal para gerenciamento de operações logísticas internas.

"A linha de Rebocadores Elétricos Industriais da Unipac, agora aprimorada com o RB 15, oferece a personalização necessária para atender às entregas de maneira eficiente, segura e personalizada", declara Luiz Henrique Taniguti, Gerente de Vendas dos Segmentos Automotivo e Logística da Unipac.

Compromisso com a inovação

A Unipac dedicou 12 meses para transformar a ideia do RB 15 em realidade, desde a fase inicial de estudo até o processo de produção. O lançamento ocorreu durante o Movimat 2022, onde o RB 15 foi apresentado como um protótipo, permitindo a análise da resposta do público e a adaptação do produto com base nas demandas e feedbacks recebidos.

O Rebocador Elétrico RB 15 oferece uma série de vantagens, incluindo aprimoramento da ergonomia, redução do esforço físico, maior agilidade e facilidade nas operações. A inclusão da telemetria como diferencial técnico contribui para elevar a eficiência operacional do rebocador.

Energia limpa e sustentável

Uma característica importante do RB 15 é sua bateria de lítio, tornando o rebocador uma escolha ambientalmente amigável e promovendo o transporte sustentável. Ao incorporar o RB 15 em sua linha de Rebocadores Elétricos Industriais, a Unipac reafirma o compromisso de fornecer soluções eficazes e ecologicamente conscientes para atender às demandas logísticas.

Principais características:

Segurança : O RB 15 está equipado com um dispositivo antiesmagamento, garantindo a segurança dos operadores durante as operações logísticas;

: O RB 15 está equipado com um dispositivo antiesmagamento, garantindo a segurança dos operadores durante as operações logísticas; Potência : Com a capacidade de rebocar cargas de até 1.500 kg no piso plano, o RB 15 demonstra sua potência e habilidade para lidar com diversas tarefas;

: Com a capacidade de rebocar cargas de até 1.500 kg no piso plano, o RB 15 demonstra sua potência e habilidade para lidar com diversas tarefas; Eficiência : Seu sistema de troca rápida de baterias contribui para uma maior produtividade durante as operações, minimizando os tempos de parada;

: Seu sistema de troca rápida de baterias contribui para uma maior produtividade durante as operações, minimizando os tempos de parada; Sustentabilidade : Como um veículo 100% elétrico, o RB 15 é uma escolha consciente para o meio ambiente, alinhada com os princípios do transporte sustentável;

: Como um veículo 100% elétrico, o RB 15 é uma escolha consciente para o meio ambiente, alinhada com os princípios do transporte sustentável; Ergonomia Avançada: O volante regulável do RB 15 aprimora a ergonomia, proporcionando maior conforto aos operadores durante as manobras.

Outros produtos na Linha de Rebocadores Elétricos Industriais da Unipac:

RB 30: Capacidade de até 1.800 kg;

RB 30 Plus: Capacidade de até 3.000 kg;

RB 60: Capacidade de até 4.600 kg;

RB 70: Capacidade de até 7.000 kg.

Perfil Unipac

Com 47 anos em 2023, a Unipac é considerada uma das indústrias de transformação de polímeros mais tecnificadas e completas do país, sendo referência para empresas nacionais e internacionais. Executa seis tipos de processos de transformação em suas unidades produtivas – sopro, injeção, injeção estrutural, extrusão de chapas, termoformagem e rotomoldagem – que estão instalados em Pompeia (matriz) e Limeira (filial), ambas em São Paulo, e nos sites de seus clientes, por meio do modelo in house, nas cidades de Regente Feijó/SP, Paulínia/SP e Maracanaú/CE. A diversidade de processos de transformação de polímeros e o espírito inovador e criativo permitem à Unipac o desenvolvimento de produtos de alta performance e serviços digitais para diversos mercados, entre eles, automotivo, agronegócio, logístico, alimentício e veículos elétricos.

Possui em torno de 1.000 colaboradores, que atuam de forma colaborativa e participativa, em um ambiente organizacional favorável ao desenvolvimento constante.

Conta com uma área voltada à inovação e um moderno centro de pesquisa de engenharia avançada em materiais e processos. Além disso, investe em programas e parcerias com outros Centros de Pesquisa e de Inovação e tem capacidade para integrar novas tecnologias digitais para o desenvolvimento de produtos e serviços, antecipando-se às tendências de mercado e seguindo as regulamentações nacionais e internacionais, e ainda, ferramentaria própria para a produção de ferramentais. Possui uma visão estratégica sustentável e implementa diversas ações conectadas às necessidades do mercado e de seus clientes, ofertando propostas de valor diferenciadas que mantém o seu compromisso com a responsabilidade socioambiental e contribuem positivamente com o ecossistema do qual faz parte.

A Unipac é uma das unidades de negócio do Grupo Jacto, que celebra 75 anos em 2023 e é composto por importantes empresas que atuam nos segmentos agrícola, tecnologias de aplicação de polímeros, transporte, equipamentos para serviços de limpeza e higienização, e soluções para a área médica. Presente nos cinco continentes, o Grupo é 100% nacional, porém reconhecido mundialmente pela sua solidez e por agir com transparência, integridade e responsabilidade quanto ao cumprimento das legislações, regulamentações e requisitos acordados com os colaboradores, clientes, fornecedores, sociedade e acionistas.

