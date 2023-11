Unipac se destaca como uma das empresas mais inovadoras do Brasil

Empresa do Grupo Jacto conquista três posições no mais reconhecido ranking de inovação aberta do Brasil

SÃO PAULO, 1 de novembro de 2023 /PRNewswire/ -- Atuante e atualizada, a Unipac, uma das indústrias de transformação de polímeros mais completa do Brasil, celebra importantes conquistas no cenário de inovação. A empresa conquistou três posições no mais reconhecido ranking de premiação às corporações que mais praticam inovação aberta com startups no país no último ano, promovido pela 100 Open Startups.

A Unipac reconhece a importância dessas conquistas e sua contribuição para o fortalecimento do ecossistema de inovação no Brasil. Gabriel Gonçalves, Presidente da Unipac, compartilha: "Estas conquistas são uma evidência de nossa dedicação em impulsionar a inovação aberta no Brasil."

Reconhecimentos em inovação aberta

Na 8ª edição do "Ranking 100 Open Startups 2023", promovido pela 100 Open Startups, no último dia 18/10 no Rio de Janeiro, a Unipac conquistou:

A 95ª posição entre as "TOP100 Open Corps": pela primeira vez a Unipac foi destacada como uma das 100 principais corporações que praticam inovação aberta com startups no Brasil. "Estar neste ranking é um fato significativo para a Unipac e representa um reconhecimento do nosso compromisso e trabalho com a inovação em todos os aspectos do nosso negócio", afirma Gabriel. O 7º Lugar no "Ranking TOP 100 Open Corps Middle Market 2023": em sua primeira edição neste ano, a Unipac já conquistou uma importante posição entre as empresas que possuem um faturamento líquido de até R$ 1 bilhão; O "TOP5" na categoria "Ranking TOP Open Corps 2023 - Indústria Química": pela segunda vez consecutiva, a Unipac conquista uma posição de destaque numa lista das maiores empresas do setor químico.

"Essas conexões com startups nos proporcionam novos aprendizados, ótimas oportunidades para os negócios, aumentando a produtividade e as perspectivas para ambas as partes", declara Joaquim Alves Junior, Gerente de Projetos e Inovação da Unipac. "Além de buscarmos nosso crescimento, temos a responsabilidade de contribuir para a evolução do ecossistema empreendedor e essas premiações confirmam que estamos no caminho certo. Agradecemos às equipes da Unipac, do 100 Open Startups, agentes do ecossistema e das startups com as quais mantemos relacionamento por estarem conosco nessa jornada", conclui.

No mesmo evento, a 100 Open Startups destacou que o volume de negócios gerados para startups com investimento de médias e grandes empresas atingiu R$ 6,4 bilhões em 2023, representando um crescimento de 132% em relação ao ano anterior. Isso reflete o compromisso contínuo das empresas em inovar e colaborar com startups, principalmente nas áreas de inteligência artificial, análise de dados e produtividade.

Sobre a 100 Open Startups

A 100 Open Startups é uma plataforma pioneira e líder em open innovation na América Latina, promovendo a colaboração entre empresas e startups para impulsionar a inovação e o crescimento.

Saiba mais sobre o "Ranking 100 Open Startups 2023" neste link: www.openstartups.net/site/ranking/

Perfil Unipac

Com 47 anos em 2023, a Unipac é considerada uma das indústrias de transformação de polímeros mais tecnificadas e completas do país, sendo referência para empresas nacionais e internacionais. Executa seis tipos de processos de transformação em suas unidades produtivas – sopro, injeção, injeção estrutural, extrusão de chapas, termoformagem e rotomoldagem – que estão instalados em Pompeia (matriz) e Limeira (filial), ambas em São Paulo, e nos sites de seus clientes, por meio do modelo in house, nas cidades de Regente Feijó/SP, Paulínia/SP e Maracanaú/CE. A diversidade de processos de transformação de polímeros e o espírito inovador e criativo permitem à Unipac o desenvolvimento de produtos de alta performance e serviços digitais para diversos mercados, entre eles, automotivo, agronegócio, logístico, alimentício e veículos elétricos.

Possui em torno de 1.000 colaboradores, que atuam de forma colaborativa e participativa, em um ambiente organizacional favorável ao desenvolvimento constante.

Conta com uma área voltada à inovação e um moderno centro de pesquisa de engenharia avançada em materiais e processos. Além disso, investe em programas e parcerias com outros Centros de Pesquisa e de Inovação e tem capacidade para integrar novas tecnologias digitais para o desenvolvimento de produtos e serviços, antecipando-se às tendências de mercado e seguindo as regulamentações nacionais e internacionais, e ainda, ferramentaria própria para a produção de ferramentais. Possui uma visão estratégica sustentável e implementa diversas ações conectadas às necessidades do mercado e de seus clientes, ofertando propostas de valor diferenciadas que mantém o seu compromisso com a responsabilidade socioambiental e contribuem positivamente com o ecossistema do qual faz parte.

A Unipac é uma das unidades de negócio do Grupo Jacto, que celebra 75 anos em 2023 e é composto por importantes empresas que atuam nos segmentos agrícola, tecnologias de aplicação de polímeros, transporte, equipamentos para serviços de limpeza e higienização, e soluções para a área médica. Presente nos cinco continentes, o Grupo é 100% nacional, porém reconhecido mundialmente pela sua solidez e por agir com transparência, integridade e responsabilidade quanto ao cumprimento das legislações, regulamentações e requisitos acordados com os colaboradores, clientes, fornecedores, sociedade e acionistas.

