UNIPLAT accueille Patrick Tsang comme nouveau membre du conseil consultatif : Unify Platform AG

- Avec un dirigeant tourné vers l'international au conseil, UNIPLAT continuera à se développer et à pénétrer la société mondiale -

TOKYO, 17 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Unify Platform AG a annoncé que Patrick Tsang, président de Tsangs Group, un bureau de gestion de patrimoine international axé sur l'innovation qui relie l'Est et l'Ouest, avait officiellement rejoint le conseil consultatif d'UNIPLAT, la première (*) plateforme en ligne spécialisée pour les chercheurs et les entrepreneurs dans les domaines liés aux ODD, à titre de conseiller principal le 16 novembre 2022.

(*) Basé sur les résultats de recherches Google.

Patrick Tsang : https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106816/202211099547/_prw_PI1fl_YJ0k1Jz1.jpg

Patrick Tsang est né et a grandi au Royaume-Uni où il a connu des difficultés et à des épreuves, notamment liées au racisme et au harcèlement scolaire. « Tout est possible » est la devise personnelle de Patrick Tsang, et Tsangs Group s'attache à mettre cette devise en œuvre au quotidien. Tsangs Group investit dans les idées et les technologies qui façonnent l'avenir.

Diplômé du College of Law d'Angleterre, Patrick Tsang est un avocat qualifié à Hong Kong, en Angleterre et au Pays de Galles. Il est membre fondateur du groupe de travail sur la collaboration Hong Kong-Israël du Financial Services Development Council. Il est également membre du réseau YPO Global One et membre fondateur de Monaco Private Label Young Leaders. Actuellement, Patrick Tsang participe au programme de gestion pour les propriétaires et les présidents de la Harvard Business School, qui doit prendre fin en 2023. En tant que défenseur philanthropique, il est membre de l'International Award Foundation World Fellowship du duc d'Édimbourg et ancien président du Rotary E-Club de Hong Kong. Patrick Tsong intervient dans des conférences internationales sur des sujets liés à la finance, à la technologie, à la fintech, à la blockchain, à l'IA et au leadership.

UNIPLAT est ravi d'accueillir un dirigeant tourné vers l'international et influent à titre de conseiller principal et est impatient d'obtenir de nouvelles perspectives grâce à son point de vue sur le développement et l'expansion de la plateforme à l'avenir.

« UNIPLAT permet aux chercheurs et aux entrepreneurs du monde entier de gagner de la visibilité et de tisser des liens, contribuant ainsi à l'amélioration des projets mondiaux de recherche et d'aide humanitaire. Leur vision correspond parfaitement à nos objectifs en matière d'initiatives sociales. Je suis heureux de participer à ce projet important, qui crée une influence et un impact positifs sur le monde », a déclaré Patrick Tsang, président de Tsangs Group, concernant son nouveau rôle de conseiller principal auprès d'UNIPLAT.

« La philosophie de Tsangs Group, 'Penser global. Être local.' correspond à ce que les entrepreneurs et les chercheurs qui participent à UNIPLAT veulent incarner et je suis convaincu que la devise 'Tout est possible' de M. Patrick Tsang, président de Tsangs Group, permettra d'encourager de nombreux entrepreneurs et chercheurs dans le monde entier. C'est un grand honneur pour UNIPLAT de s'associer à Tsangs Group, qui promeut des idées aussi nobles depuis les années 1950. UNIPLAT espère qu'avec Tsangs Group, nous pourrons continuer à soutenir les entrepreneurs du monde entier indépendamment de leurs situations », a déclaré Takahisa Karita, co-fondateur, directeur financier et directeur des opérations d'Unify Platform AG, la société de gestion d'UNIPLAT.

À propos d'UNIPLAT

Logo d'UNIPLAT : https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106816/202211099547/_prw_PI2fl_sUXXW6N5.png

UNIPLAT est la première (*) plateforme en ligne spécialisée qui permet aux chercheurs et les entrepreneurs du monde entier de partager leurs idées et leurs projets de recherche et d'obtenir le soutien de particuliers ou d'institutions. Développée et gérée par Unify Platform AG ( https://unify21.com/ ) qui est basée en Suisse, la mission d'UNIPLAT est d'accélérer le succès des ODD.

Page d'accueil d'UNIPLAT : https://www.uniplat.social/

À propos de Tsangs Group

Logo de Tsangs Group : https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106816/202211099547/_prw_PI3fl_7lHIn3x2.png

Tsangs Group est un bureau de gestion de patrimoine international axé sur l'innovation qui relie l'Est et l'Ouest. Sa mission est d'investir dans les opportunités mondiales qui lui permettent d'exercer une influence et de générer un impact positifs à Hong Kong, en Asie et au-delà.

Basé à Hong Kong, Tsangs Group a des investissements directs dans le monde entier, et cherche à réaliser des investissements avec un impact positif qui reflètent ses valeurs d'innovation, de durabilité et de cohésion. Sa stratégie est opportuniste, mais ni sectorielle ni localisée.

De la fintech au divertissement en passant par les voyages spatiaux, Tsangs Group étudie, analyse et soutient l'innovation et le développement de pointe à l'échelle internationale.

Site officiel du Tsangs Group : https://tsangsgroup.co/

