UNIPLAT by Unify Platform AG anuncia parceria estratégica com EUTECH para impulsionar o sucesso dos ODSs da ONU

YOKOHAMA, Japão, 8 de julho de 2022 /PRNewswire/ -- A UNIPLAT, primeira (*) plataforma on-line do mundo para pesquisadores e empreendedores apresentarem seus projetos de pesquisa com foco nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODSs) da ONU, anunciou oficialmente, em 7 de julho, uma parceria estratégica com a European Technology Chamber (EUTECH), uma ONG registrada que está conectando tecnologias, pessoas, economias, sociedades, países e a política para trazer prosperidade para a humanidade. (*) Com base em resultados de pesquisa do Google.

Imagem: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106816/202207013304/_prw_PI3fl_4ugteuB9.jpg

As duas organizações compartilham a mesma missão de trabalhar para concretizar os ODSs. Logo, a parceria e a cooperação têm como foco, mas não se limitam a programas, projetos, intercâmbios acadêmicos e eventos da SDG Alliance.

A SDG Alliance é uma das alianças da EUTECH que permitem que as empresas europeias e internacionais se tornem mais competitivas, capacitando-as com acesso a financiamentos e recursos que lhes permitirão atingir seus objetivos de crescimento. Ao se tornar um dos únicos seis parceiros estratégicos da SDG Alliance, a UNIPLAT terá acesso exclusivo aos eventos, atividades e publicidade de imprensa realizados pela SDG Alliance, gerando mais exposição e abrindo mais oportunidades para todos os membros da UNIPLAT.

"É um grande prazer testemunhar a parceria estratégica firmada entre a UNIPLAT e a SDG Alliance da EUTECH. Como sempre acreditamos, a colaboração é a chave para enfrentar desafios urgentes e revelar novas oportunidades. Acredito firmemente que, com nossos esforços conjuntos, poderemos viabilizar um progresso significativo no cumprimento dos ODSs da ONU. Estou animado para iniciar nossa jornada juntos", disse Florian von Tucher, presidente da EUTECH.

"É uma grande honra para a UNIPLAT se tornar uma parceira estratégica da EUTECH, a plataforma líder de pesquisa e tecnologia da UE, cofinanciada pela UE. Para os membros da UNIPLAT do mundo todo, a EUTECH é a pedra angular para a construção de uma sólida rede de negócios na Europa. Além disso, esperamos que a UNIPLAT seja utilizada como um espaço para apresentações sobre a expansão global de muitas empresas e instituições apoiadas pela EUTECH. Estamos muito confiantes de que essa parceria internacional impactante e extremamente significativa ajudará muito no cumprimento dos ODSs defendidos pelas Nações Unidas", disse Takahisa Karita, cofundador, diretor financeiro e diretor de operações da Unify Platform AG, a empresa gestora da UNIPLAT.

Sobre a UNIPLAT

Logotipo: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106816/202207013304/_prw_PI2fl_0bd6j091.jpg

A UNIPLAT é a primeira (*) plataforma on-line do mundo especializada para pesquisadores e empreendedores do mundo todo compartilharem suas ideias e projetos de pesquisa e obter apoio de pessoas físicas ou instituições. Desenvolvida e gerida pela Unify Platform AG (https://unify21.com/), que está sediada na Suíça, a missão da UNIPLAT é acelerar o sucesso dos ODSs. (*) Com base em resultados de pesquisa do Google.

Página inicial da UNIPLAT: https://www.uniplat.social/

Sobre a EUTECH

Logotipo: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106816/202207013304/_prw_PI1fl_LJi0rR7I.jpg

A EUTECH foi fundada como uma ONG e organização sem fins lucrativos para atuar como uma ponte entre tecnologias, pessoas, economias, sociedades, países e políticas. A EUTECH tem a firme convicção de que os desafios de cada época só podem ser superados com a ajuda da tecnologia. A colaboração global é o único instrumento que pode ajudar a resolver problemas internacionais em todos os níveis: econômico, social, cultural e humanitário. O respeito aos direitos humanos e à liberdade fundamental das pessoas sem diferenciação com base em raça, gênero ou religião deve ser fomentado e fortalecido. Site oficial da EUTECH: https://www.eutech.org/

FONTE Unify Platform AG

