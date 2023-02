Unis pour - Unis avec - Les filles et les femmes d'Afghanistan

Déclaration de Yasmine Sherif, directrice de ECW : 500 jours après l'interdiction par les talibans de l'accès à éducation secondaire pour les filles en Afghanistan - #LetAfghanGirlsLearn

NEW YORK, 3 février 2023 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui marque l'entrée dans un abîme de bassesse pour l'humanité. Depuis 500 jours, les talibans privent les collégiennes et les lycéennes de leur droit humain fondamental à l'éducation en Afghanistan.

Cette interdiction – et plus récemment, les interdictions pour les filles afghanes d'étudier à l'université – ne reflète pas la culture et la foi de l'Afghanistan, un pays qui représente une croyance profondément spirituelle en l'islam, parallèlement à un engagement légitime en faveur de l'indépendance.

ECW Director Yasmine Sherif in Afghanistan.

Interdire aux filles de fréquenter l'école à des niveaux supérieurs nuit à tout ce que représente l'Afghanistan et, surtout au bien-être de sa population et à l'avenir de ce pays déchiré par la guerre. Ces interdictions sont rudimentaires et violent les droits humains universels, elles violent les principes mêmes de l'islam, et l'accent mis sur l'éducation et l'apprentissage pour tous - tout en constituant également une violation flagrante des droits humains fondamentaux des filles et des femmes.

Rejoignez Education Cannot Wait – et les principaux dirigeants du monde, parmi lesquels la vice-secrétaire générale des Nations Unies Amina Mohammed et l'envoyé spécial des Nations unies sur l'éducation globale, le très honorable Gordon Brown – et unissons-nous pour chaque fille et chaque femme en Afghanistan, tout en appelant leurs fils, leurs frères et leurs maris à les soutenir.

Ensemble, nous devons poursuivre les efforts mondiaux pour promouvoir le respect des droits humains de toutes les filles et de toutes les femmes en Afghanistan, y compris leur droit fondamental à une éducation inclusive, équitable et de qualité.

En interdisant aux filles l'accès à l'éducation secondaire, en interdisant aux jeunes femmes de passer des examens universitaires et en prenant des mesures extraordinaires pour limiter le rôle des filles et des femmes dans la société afghane, les talibans exacerbent les souffrances du peuple afghan et aggravent la catastrophe humanitaire qui aura des répercussions socioéconomiques durables sur l'Afghanistan – un pays déjà au bord de la famine, confronté à une pauvreté extrême et à des catastrophes climatiques dévastatrices.

Le peuple afghan fier, résilient et stoïque a assez souffert. Il est temps d'adopter les principes mêmes de la religion islamique qui incarnent les concepts de paix, d'humanité, d'apprentissage et d'éducation.

En permettant à toutes les filles et à tous les garçons afghans d'aller à l'école, les autorités ont de facto la possibilité de bâtir une société forte, d'éradiquer la faim et la pauvreté pour le peuple afghan, et de reconstruire une nation qui a un immense potentiel de se redresser et d'être un pays farouchement indépendant. En donnant accès à l'éducation à tous les enfants afghans, filles et garçons, ils ont l'occasion de marquer l'histoire.

SOURCE Education Cannot Wait