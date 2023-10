UNISOC et itel s'associent pour créer le smartphone de référence pour Android 14 (édition Go)

SHANGHAI, 5 octobre 2023 /PRNewswire/ -- UNISOC, la première société de conception de puces de plateforme au monde, et itel, la marque mondiale de smartphones de moins de 100 $, ont annoncé qu'ils allaient co-créer un smartphone de référence pour Android 14 (édition Go) dans le but d'offrir aux utilisateurs une expérience mobile supérieure. Le tout nouveau smartphone d'itel, alimenté par la puce UNISOC T606, deviendra l'un des premiers smartphones au monde à être lancé avec Android 14 (édition Go).

Android 14 offre une meilleure protection de la vie privée, une gestion plus intelligente des notifications et une plus grande variété d'options de thèmes. Android 14 (édition Go) simplifie certaines fonctionnalités pour garantir une expérience utilisateur plus sûre, plus stable et plus transparente.

Le dernier smartphone d'itel, équipé de la puce UNISOC T606, devrait être officiellement lancé et vendu en Afrique en novembre de cette année. Ce chef-d'œuvre promet aux utilisateurs du marché émergent une expérience robuste, une autonomie de batterie prolongée et des performances sans faille, en s'appuyant sur des améliorations globales en matière d'intégration technologique.

UNISOC occupe une position de premier plan en tant que l'un des trois principaux fournisseurs de puces pour smartphones sur le marché ouvert mondial (selon les données de Counterpoint Research couvrant la période allant du quatrième trimestre 2021 au premier trimestre 2023). Avec près de deux décennies d'implication substantielle sur le marché africain, UNISOC s'est imposé comme le plus grand fournisseur de puces en termes d'expéditions sur le marché africain. Divers appareils équipés des puces d'UNISOC sont connectés à des milliards d'utilisateurs en Afrique.

En collaboration avec itel, UNISOC a procédé à une innovation technologique et à une optimisation au niveau de la puce, en tenant compte des caractéristiques climatiques uniques et des préférences des utilisateurs mobiles en Afrique. Le chipset d'UNISOC offre un contrôle de la température plus précis, plus stable et plus intelligent à des fréquences dominantes plus élevées. En outre, le chipset a fait l'objet d'une mise à jour complète pour de nombreuses fonctionnalités telles que la capture de photos d'environ 100 millions de pixels, la prise de vue en continu, le filigrane des photos et l'enregistrement à double vue, qui ont grandement amélioré l'expérience des utilisateurs africains.

