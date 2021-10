United Safety acquiert Fireboy-Xintex de W.S. Darley & Co.

La plus grande acquisition sur le marché de l'extinction d'incendie de l'histoire de l'organisation développe stratégiquement l'entreprise à l'échelle internationale et met l'accent sur l'industrie maritime.

EXTON, Pennsylvanie, 4 octobre 2021 /PRNewswire/ -- United Safety & Survivability Corporation, un fabricant mondial de solutions de sécurité et de survie, a annoncé l'acquisition de Fireboy-Xintex à compter du 30 septembre 2021 La finalisation de cette acquisition marque la plus importante acquisition sur le marché de l'extinction d'incendie pour United Safety et permettra d'accroître sa présence à la fois géographiquement en Europe et en Asie et verticalement sur le marché maritime

Fireboy-Xintex, un chef de file dans l'innovation de produits de sécurité dans les marchés de la marine récréative et commerciale, du transport et de l'industrie, se spécialise dans l'extinction des incendies et la détection des incendies et des gaz Fondée en 1973, Fireboy a des bureaux à Grand Rapids, Michigan, et Poole, Dorset, au Royaume-Uni. Fireboy appartenait auparavant à W.S. Darley & Co.

« Nous sommes extrêmement heureux d'accueillir Fireboy-Xintex dans la famille United Safety », a déclaré Joseph Mirabile, président et PDG de United Safety. « Cette acquisition s'inscrit parfaitement dans notre plan de croissance à long terme en tant qu'organisation et nous permet de continuer à renforcer notre division d'extinction d'incendie dans tous les secteurs et toutes les régions géographiques. Je vois des synergies si fortes entre nos organisations : la passion des employés, l'engagement envers le service à la clientèle et la volonté de créer les produits les plus innovants et les plus fiables sur le marché. »

Paul C. Darley, PDG et président de Darley, a déclaré : « Nous ne cherchions pas à vendre Fireboy-Xintex, mais United Safety nous a approchés, et cela nous a semblé juste United Safety a accès à certains marchés que nous n'avions pas, ce qui permettra à Fireboy-Xintex de croître plus rapidement. Plus important encore, nous savons qu'ils prendront soin de nos employés travailleurs et dévoués. Je tiens à remercier tout le monde chez Fireboy-Xintex pour leurs années au sein de la famille Darley. »

Mirabile a conclu : « Alors que les besoins et les circonstances de nos clients continuent d'évoluer et de changer au fil du temps, nous sommes ravis de mettre sur le marché les meilleures offres de produits dans le cadre du portefeuille United Safety. Nous savons à quel point l'extinction des incendies et d'autres produits de sécurité sont importants et nous sommes ravis d'accueillir au sein de United Safety une organisation qui a le même engagement envers la sécurité que nous. »

À propos de United Safety & Survivability Corporation

United Safety and Survivability Corporation s'engage à fournir les solutions de sécurité et de survie les plus innovantes et les plus fiables auxquelles nos clients peuvent faire confiance pour protéger la vie et les biens. En tant que leader mondial dans la conception et l'ingénierie de solutions de sécurité, de survie et de technologie de classe mondiale dans une variété d'industries et de catégories, notre portefeuille de produits comprend des sièges pour autobus commerciaux, camions de pompiers, ambulances, véhicules militaires, autocars, wagons et locomotives. Nous concevons et construisons des systèmes de survie des soldats spécialisés pour les véhicules militaires et nos systèmes révolutionnaires d'extinction d'incendie sont utilisés dans les autobus scolaires, les transports en commun, la machinerie lourde et plus encore. La purification active de l'air et le traitement de surface microbien AEGIS® aident à protéger le public et les opérateurs en éliminant les bactéries et les virus de l'air et des surfaces. Vous trouverez de plus amples informations sur le projet à l'adresse suivante : www.unitedsafetycorporation.com

À propos de W.S. Darley & Company

Fondée en 1908, W.S. Darley & Co. (Darley) demeure une entreprise familiale, fournissant des solutions d'équipement de la plus haute qualité à ses clients militaires et premiers intervenants. Avec des origines dans la distribution d'équipement et la fabrication dans le Midwest, Darley offre une famille de marques d'équipements d'urgence et de solutions de produits innovantes de premier plan. Darley est fière de fournir des solutions et des services de la plus haute qualité à partir de son siège social à Itasca, IIllinois, et de ses opérations de fabrication certifiées ISO 9001: 2015 à Chippewa Falls, Wisconsin, et Janesville, Iowa. Darley possède également des bureaux dans six pays à travers le monde.

