United Way Of King County designa nuevo presidente y CEO tras rigurosa búsqueda nacional

SEATTLE, 5 de septiembre de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Tras una búsqueda nacional, United Way of King County ha designado a su próximo presidente y CEO: Gordon McHenry, Jr. Enérgico defensor de la justicia social y económica, en la actualidad encabeza Solid Ground, una organización sin fines de lucro de la región de Seattle que se dedica a eliminar la pobreza. En United Way, él sucederá a Jon Fine, el líder de la organización durante 19 años y arquitecto de audaces iniciativas para enfrentar los problemas sociales más graves de la región.

"Siento absoluto respeto por Jon Fine y todo lo que ha logrado durante dos décadas extraordinarias al frente de la organización", declaró el Sr. McHenry. "Su visión y facultades de persuasión han transformado no solamente la organización, sino tantos aspectos de la comunidad. Me siento dichoso de heredar el personal, los simpatizantes y los socios fenomenales que forman United Way of King County, y de intentar elevar nuestras aspiraciones inclusive más".

"La pobreza es la raíz de tantos problemas de nuestra comunidad", continuó el Sr. McHenry. "Roba la oportunidad y extingue la esperanza. Pero, como United Way y sus socios lo demuestran a diario, es algo que podemos vencer. Comienza con colocar verdaderamente en el centro la justicia social y racial y luego innovar incesantemente hasta encontrar estrategias que funcionen genuinamente. Hay considerable cinismo en el mundo de hoy, pero cuando se reúne tanto la integridad de intención como la prueba del impacto, se disuelve con bastante facilidad. Ya esa es la esencia de United Way of King County, y espero fortalecerla aun más".

Anteriormente en su trayectoria en organizaciones sin fines de lucro, el Sr. McHenry dirigió a la organización sin fines de lucro Rainier Scholars, que defiende la oportunidad educativa para los jóvenes de color. Previo a ello, dedicó 21 años a la filantropía en The Boeing Company, donde ocupó el cargo de director de Ciudadanía Corporativa Global para el Noroeste.

De profesión abogado y graduado de la Universidad de Georgetown, el Sr. McHenry es natural de Seattle. Él asistió a la Universidad de Seattle —que en 2013 lo nombró exalumno del año— y, previamente, a la Escuela Secundaria Cleveland. Creció en Beacon Hill, un vecindario cuyo carácter se definió, en parte, por la discriminación que sufría en el acceso a los servicios. Su padre fue el primer ingeniero afroamericano que ascendió a la gerencia de Boeing, así como el primer graduado universitario de la familia.

El Sr. McHenry asumirá el cargo a mediados de octubre.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/510987/United_Way_of_King_County_Logo.jpg

FUENTE United Way of King County

Related Links

http://www.uwkc.org



SOURCE United Way of King County