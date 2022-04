Unitron intègre un style élégant et innove dans la conception des aides auditives avec Moxi™ B-RS

Avec un design unique et avant-gardiste, Moxi B-RS fait tomber les barrières esthétiques et offre une véritable alternative dans le choix du style. Moxi B-RS est accompagné du chargeur Moxi RS nouvellement conçu, offrant commodité et rechargeabilité dans un boîtier élégant avec rétention magnétique des appareils. Les instruments individuels gauche et droit sont conçus pour le confort et construits spécifiquement pour chaque oreille, avec une inclinaison de sept degrés des embases d'écouteurs assurant un ajustement correct pour un confort et une facilité d'utilisation tout au long de la journée.