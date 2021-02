Unity Homes et Rendeavour étendent leur partenariat du Kenya au Nigeria

Universal One à Alaro City proposera des appartements modernes et adaptés aux familles, avec des salons ouverts, des balcons et des cuisines contemporaines.

« Nous sommes heureux d'être le pionnier du développement résidentiel dans la zone franche de Lekki », a déclaré John Latham, directeur exécutif de Unity Homes, qui construit un appartement toutes les 18 heures à Tatu City au Kenya.

Stephen Jennings, fondateur et PDG de Rendeavour, a déclaré : « Le succès de Unity Homes au Kenya a été tout simplement phénoménal, et nous sommes fiers de développer notre activité avec eux dans toute l'Afrique ».

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1438114/Rendeavour_Unity_Homes.jpg

