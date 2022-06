UnitySC lève 48M€ auprès de Jolt Capital, l'État via French Tech Souveraineté et Supernova Invest

MONTBONNOT France et SINGAPOUR, 1er juin 2022 /PRNewswire/ -- UnitySC, le leader des équipements de métrologie et d'inspection pour l'industrie des semi-conducteurs, annonce une levée de 48M€ auprès de Jolt Capital, du Gouvernement français au travers du fonds French Tech Souveraineté (programme géré par Bpifrance) et de Supernova Invest.

Tirée par la croissance de l'automobile, de l'internet des objets et des équipements de communication, la demande en puces électroniques affiche une forte hausse. Mesurer les caractéristiques et inspecter les défauts à chaque étape du process de leur fabrication devient de plus en plus critique. Les boitiers avancés contenant ces circuits, constituent l'un des principaux vecteurs de performance. Leur fabrication peut exiger jusqu'à un millier d'étapes élémentaires. L'effet composé d'imperfections en cascade peut conduire à une chute importante des rendements. Les équipements de contrôle qualité de UnitySC permettent de s'en prémunir.

UnitySC est une référence chez les fabricants de wafers et les fonderies de semi-conducteurs, avec des centaines de machines installées et une position de leader dans le domaine de la métrologie des circuits intégrés tridimensionnels (3DIC). En plus de la mesure des boitiers avancés, UnitySC propose une gamme complète d'équipements dédiés aux autres types de process complexes, notamment dans l'inspection de wafers gravés ou non gravés dans les semiconducteurs composites, les substrats transparents ou les puces de spécialité.

Le siège de UnitySC est situé près de Grenoble et l'entreprise dispose d'implantations internationales en Allemagne, à Singapour, à Taiwan, en Corée du sud, en Chine et aux Etats-Unis. Son large portefeuille d'environ 150 brevets actifs permet à ses clients de bénéficier d'avantages concurrentiels importants, comme des cadences accrues, une sensibilité plus élevée et une capacité à effectuer des mesures sur toutes les faces des wafers.

Avec 70% de croissance depuis 2020 et un doublement attendu du revenu entre 2021 et 2022, UnitySC croît 3 fois plus vite que le marché global des équipements pour l'industrie du semiconducteur.

Ces nouvelles ressources financières vont permettre d'étendre et d'accélérer la croissance de UnitySC, notamment dans les domaines du fonds de roulement, des programmes de R&D, de nouvelles filiales en Chine et en Corée du sud, des capacités industrielles ou d'un laboratoire de démos en Asie.

