Univar Solutions anuncia acordo de distribuição para os filtros solares da Croda no Brasil

Com o mercado de produtos de proteção solar em crescimento contínuo no Brasil, a colaboração disponibilizará filtros de proteção solar essenciais para melhorar os cuidados com a pele

SÃO PAULO, 9 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- A Univar Solutions Brasil Ltda., uma subsidiária da Univar Solutions Inc. (NYSE: UNVR; "Univar Solutions" ou "a Empresa"; uma provedora global de soluções para usuários de ingredientes e produtos químicos especializados) anunciou hoje um acordo de distribuição com a Croda do Brasil Ltda, uma empresa de ciências da vida e cuidados ao consumidor que desenvolve, fabrica e vende produtos químicos especializados para filtros solares. A adição dos ingredientes da Croda para filtros solares, usados em loções faciais e corporais formuladas com filtros físicos ultravioleta (UV), expande ainda mais o portfolio de produtos de beleza e cuidados pessoais da Univar Solutions no mercado de cuidados com o sol. Provenientes das linhas Solaveil™, Infraveil™ e Optisol™, os produtos são fabricados à base de dióxido de titânio mineral, garantindo maior transparência no que diz respeito aos ingredientes utilizados nos cosméticos.

"Com essa nova autorização de suprimento, a Univar Solutions atenderá aos clientes brasileiros que precisam de ingredientes especializados para produzir soluções de proteção solar, uma categoria de produtos em crescimento", disse Tony Jaillot, vice-presidente global do departamento de beleza e cuidados pessoais da Univar Solutions. "A Univar Solutions e a Croda compartilham uma paixão por produtos sustentáveis, naturais e eficazes que ofereçam benefícios aos consumidores além dos próprios ingredientes. Sabemos que, além de garantirem alto desempenho, as atuais soluções de cuidados com a pele também precisam garantir transparência no que diz respeito aos ingredientes, uma vez que os consumidores estão cada vez mais conscientes do impacto dos produtos nos indivíduos, na sociedade e no planeta", acrescentou Jaillot.

"Estamos muito satisfeitos com o fato de a Croda manter sua confiança na Univar Solutions e fazer parceria com nosso negócio de ingredientes e especialidades no Brasil. Como parceiros estratégicos, estamos muito entusiasmados com esta oportunidade de expandir nosso portfólio de soluções para os clientes que desejam desenvolver produtos de proteção solar inovadores para os consumidores locais. Acreditamos que este relacionamento será muito gratificante e produtivo e ajudará a oferecer soluções de cuidados pessoais durante vários anos", disse Jorge Buckup, presidente da Univar Solutions na América Latina.

A formulação e comercialização de produtos de proteção solar avançada ajuda a manter as pessoas saudáveis e seguras, e a Univar Solutions está empenhada em fornecer os ingredientes especializados que são necessários para produzir filtros solares. O negócio de beleza e cuidados pessoais da Univar Solutions oferece um conjunto de produtos e serviços personalizados para os mercados de cuidados com o sol, cuidados com a pele, cosméticos coloridos e cuidados com os cabelos. Respaldada pela inovação técnica de sua rede de Centros de Soluções, bem como por uma cadeia de distribuição global e por conhecimentos profundos sobre a cadeia de suprimentos, a Univar Solutions oferece uma experiência de cliente abrangente, desde o desenvolvimento do produto até o suporte contínuo da marca.

Paulo Sevilha, diretor de vendas e marketing da Croda na América Latina, afirmou: "É com enorme prazer que anunciamos esta nova parceria com a Univar Solutions no mercado de beleza e cuidados pessoais. Nossos ingredientes especializados complementam seu diversificado portfólio de cuidados pessoais. A extensa rede de distribuição, o conhecimento sobre os produtos e o suporte técnico local da Univar Solutions permitirão criar soluções mais inovadoras para produtos de cuidados com o sol, atendendo à crescente demanda por protetores solares minerais - ou seja, ingredientes naturais".

Para mais informações sobre o portfólio de beleza e cuidados pessoais da Univar Solutions, acesse univarsolutions.com/industries/beauty-personal-care.

Sobre a Univar Solutions

A Univar Solutions (NYSE: UNVR) é uma distribuidora global de produtos químicos e ingredientes especializados cujo portfólio de excelência inclui os principais fabricantes do mundo. Dotada da maior frota de transporte privado e da maior equipe técnica de vendas do setor, bem como de uma experiência inigualável em logística, conhecimentos profundos sobre o mercado e sua regulamentação, e ampla experiência no desenvolvimento de fórmulas, receitas e ferramentas digitais, a Empresa oferece soluções personalizadas e serviços de valor agregado para uma ampla gama de mercados, setores e aplicações. Além de cumprir o objetivo de ajudar a manter as pessoas saudáveis, nutridas, limpas e seguras, a Univar Solutions está empenhada em ajudar seus clientes e fornecedores a inovar e crescer com a Empresa. Para mais informações, acesse univarsolutions.com.

Sobre a Croda

A Croda é uma fabricante global de produtos químicos especializados que recorre à ciência e à tecnologia para criar ingredientes inovadores para uma ampla gama de setores. Para criar valor de longo prazo, a Croda trabalha com seus clientes e mercados onde e quando eles precisam, desenvolvendo, fabricando e vendendo ingredientes especializados que se destacam por sua inovação e sustentabilidade. O objetivo da Croda é usar a 'Ciência inteligente para melhorar a vida das pessoas™', respaldada por uma cultura diferenciada que rege a forma como os valores da empresa interagem uns com os outros, orientando também seus relacionamentos com todos os seus parceiros. A Croda combina conhecimento, paixão e empreendedorismo para desenvolver, fabricar e vender ingredientes especializados que merecem a confiança de indústrias e consumidores em todo o mundo. Para mais informações, acesse croda.com/en-gb.

FONTE Univar Solutions Inc.

