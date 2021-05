Univar Solutions anuncia su alianza con Dow para distribuir productos agrícolas de control de espuma a base de silicona en México

Para las industrias de la agricultura y la protección de cultivos, el exceso de espuma puede hacer que los conductos de procesamiento se desborden, interfiriendo con el embalaje y dañando los materiales o equipos e impactando potencialmente en la capacidad, la eficiencia de la producción e incrementando tiempos. Como resultado, es posible que se deba incurrir en mayores costos de mantenimiento e invertir en equipos más grandes y costosos para controlar el exceso de espuma. Los agentes de control de espuma de silicona DOWSIL™ y XIAMETER™ de Dow tienen baja tensión superficial para brindar un control efectivo de espuma en una variedad de medios y actúan como antiespumantes y desespumantes, ofreciendo soluciones eficaces y eficientes para los clientes del sector agroquímico que enfrentan estos desafíos.

Patricia Augusto, gerente de Marketing de Dow en Latinoamérica, agregó: "Nos complace ampliar nuestra exitosa alianza con Univar Solutions en México. Conforme identificamos a los clientes del sector agroquímico que pueden beneficiarse de productos antiespumantes avanzados, podemos ofrecer juntos nuestras tecnologías y soluciones únicas, así como ayudar a ofrecer un mayor valor a través de la mejora en la eficiencia y el rendimiento de los productos".

Los antiespumantes y desespumantes utilizados para la protección de los cultivos se encuentran disponibles por medio de Univar Solutions en forma de fluidos, compuestos, emulsiones y polvos, y se pueden utilizar en sistemas agroquímicos acuosos y no acuosos. Conozca más sobre la cartera integral de productos de silicona de Univar Solutions, que es posible gracias a su relación con Dow.

Acerca de Univar Solutions

Univar Solutions (NYSE: UNVR) es un distribuidor líder mundial de productos químicos e ingredientes especializados que representa una cartera de primer nivel entre los principales productores del mundo. Con la flota de transporte privado y la fuerza de ventas de Norteamérica más grandes de la industria, experiencia inigualable en logística, profundo conocimiento del mercado y de la normativa, desarrollo de fórmulas y recetas de clase mundial y herramientas digitales líderes, la compañía se encuentra bien posicionada para ofrecer soluciones personalizadas y servicios de valor agregado a una amplia gama de mercados, industrias y aplicaciones. Univar Solutions se compromete a ayudar a los clientes y proveedores a innovar y crecer juntos. Conozca más en univarsolutions.com.

Acerca de Dow

Dow (NYSE: DOW) combina el alcance global, la integración y escala de activos, la innovación enfocada y las posiciones comerciales líderes para lograr un crecimiento rentable. La ambición de Dow es convertirse en la compañía de ciencia de materiales más innovadora, centrada en el cliente, inclusiva y sostenible, con el propósito de ofrecer un futuro sostenible para el mundo a través de su experiencia en el sector de ciencia de materiales y la colaboración con sus socios. La cartera de plásticos, intermediarios industriales, revestimientos y productos de silicona de Dow ofrece una amplia gama de productos y soluciones diferenciadas, que se basan en la ciencia, a sus clientes de segmentos del mercado que gozan de alto crecimiento como el embalaje, la infraestructura, la movilidad y el cuidado del consumidor. Dow opera 106 plantas de producción en 31 países y emplea a aproximadamente 35.700 personas. La compañía generó aproximadamente USD 39.000 millones por concepto de ventas en 2020. Las referencias a Dow o la compañía significan Dow Inc. y sus subsidiarias. Para obtener más información, por favor, visite www.dow.com o siga a @DowNewsroom en Twitter.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa incluye ciertas declaraciones relacionadas con eventos futuros y nuestras intenciones, creencias, expectativas y predicciones acerca del futuro, las cuales son "declaraciones prospectivas" según lo dispuesto en la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933, la Sección 21E de la Ley del Mercado de Valores de 1934 y sus enmiendas. Las declaraciones prospectivas están sujetas a riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos, muchos de los cuales pueden estar por fuera del control de la compañía. Estas declaraciones prospectivas están sujetas a riesgos e incertidumbres que podrían dar lugar a que los resultados reales difieran sustancialmente de las expectativas y supuestos. En los documentos presentados por la compañía ante la Comisión de Bolsa y Valores figura un análisis detallado de estos factores e incertidumbres. Los factores que podrían afectar dichas declaraciones prospectivas pueden ser, entre otros: la propagación geográfica de la pandemia de la COVID-19; la duración y gravedad de la pandemia de la COVID-19; las medidas que podrían adoptar las autoridades gubernamentales para hacer frente o mitigar el impacto de la pandemia de la COVID-19; los impactos negativos potenciales de la COVID-19 en la economía mundial y en nuestros clientes proveedores; el impacto general de la pandemia de la COVID-19 en nuestro negocio, en los resultados de las operaciones y en la situación financiera; otras fluctuaciones en condiciones económicas generales, especialmente en la producción industrial y las demandas de nuestros clientes; cambios significativos en las estrategias comerciales de los productos o en las operaciones de nuestros clientes; mayor presión competitiva derivada, entre otros, de la consolidación de competidores; cambios significativos en precios, demanda y disponibilidad de productos químicos; nuestro endeudamiento, las restricciones impuestas por nuestros instrumentos de deuda, y nuestra capacidad para obtener financiamiento adicional requerido; el amplio espectro de leyes y normas a las que estamos sujetos incluidas amplias leyes y normas en materia ambiental, de salud y seguridad; la imposibilidad de integrar el negocio y los sistemas de compañías que adquiramos, incluida Nexeo Solutions, Inc., o de lograr los beneficios anticipados de dichas adquisiciones; posibles interrupciones de las actividades comerciales y violaciones de seguridad, incluidos incidentes de ciberseguridad; la imposibilidad de generar capital de trabajo suficiente; incrementos en los costos del transporte y de los combustibles y cambios en nuestra relación con proveedores externos; accidentes, fallas en la seguridad, daño ambiental, cuestiones relacionadas con la calidad y responsabilidad de los productos así como posibles retiros del mercado; fallas importantes en la entrega que involucren nuestra red de distribución o los productos que ofrecemos; riesgos operacionales para los cuales no estemos asegurados de forma adecuada; litigios en curso y otros riesgos legales y regulatorios; desafíos asociados con operaciones internas; exposición a tasas de interés y fluctuaciones en tipos de cambio; posible deterioro del buen nombre; responsabilidades asociadas con adquisiciones, emprendimientos e inversiones estratégicas; acontecimientos negativos que afectan nuestros planes de jubilación y de jubilaciones de empleadores múltiples; interrupciones laborales asociadas con los empleados sindicalizados de nuestra fuerza laboral; y otros factores descritos en los documentos presentados por la empresa a la Comisión de Bolsa y Valores. Advertimos que la información prospectiva que se presenta en este comunicado de prensa no constituye una garantía de eventos o resultados futuros, y que los eventos o resultados reales pueden diferir sustancialmente de los indicados o sugeridos por la información prospectiva que se incluye en este comunicado de prensa. Además, las declaraciones prospectivas generalmente se pueden identificar mediante el uso de terminología prospectiva como "se podría", "se planea", "se busca", "se espera", "se pretende", "se estima", "se anticipa", "se cree", "se continua" o sus formas negativas y sus variaciones, o terminología similar. Toda información prospectiva que se presente aquí es válida únicamente en la fecha de publicación de este comunicado de prensa. La compañía no asume obligación alguna de actualizar o revisar cualquier declaración prospectiva para reflejar cambios en los supuestos, la ocurrencia de acontecimientos imprevistos, o de otra índole, excepto en los casos en que la ley así lo requiera.

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/1501636/GettyImages_619634472_1.jpg

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1094780/UnivSol_Logo.jpg

FUENTE Univar Solutions Inc.

Related Links

http://univarsolutions.com



SOURCE Univar Solutions Inc.