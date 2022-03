Univar Solutions aprimora parceria de distribuição global com Dow

"Nossa parceria aprimorada com a Dow representa um passo importante para nosso negócio de beleza e cuidados pessoais no Brasil, uma vez que aumenta significativamente a profundidade e amplitude de nosso portfólio com matérias-primas mais sustentáveis e biodegradáveis", disse Jorge Buckup, presidente da Univar Solutions na América Latina. "Estamos entusiasmados em ampliar ainda mais nosso relacionamento com a Dow, além das soluções de silicone líderes do mercado, e oferecer o portfólio da Dow Organics que nossos clientes estão buscando para formulações mais sustentáveis e inovadoras."

Ao distribuir as linhas de produtos Dow Organics no Brasil, os especialistas em formulação e aplicação da Univar Solutions localizados em uma rede global de centros de soluções podem ajudar os clientes com o desenvolvimento de aplicações e de produtos, testes de qualidade, referência de desempenho, desenvolvimento rápido de protótipos e muito mais. A parceria com fornecedores como a Dow permite que a Empresa ofereça aos clientes do mercado de cuidados capilares, cuidados solares e cuidados e limpeza da pele soluções e formulações de ingredientes de beleza e cuidados pessoais mais sustentáveis, diferenciados, inspiradores e autênticos, com base nas últimas tendências do mercado, necessidades funcionais e requisitos regulatórios do setor.

"Temos o prazer de anunciar a ampliação dessa parceria com a Dow, que nos ajudará a oferecer ingredientes mais sustentáveis ao mercado de beleza e cuidados pessoais no Brasil", disse Kelly Gilroy, vice-presidente de produtos sustentáveis e naturais da Univar Solutions. "Uma vez que buscamos desenvolver e comercializar ainda mais uma linha completa de ingredientes sustentáveis e naturais do portfólio da Univar Solutions, estou muito satisfeita em contar com nossa parceria global de longa data com a Dow. Os setores que atendemos estão buscando cada vez mais distribuidores responsáveis como a Univar Solutions para entregar materiais que possam apoiar sua jornada de sustentabilidade. Esse é um exemplo excepcional de duas empresas de classe mundial que têm a paixão e o compromisso de proteger e preservar o meio ambiente, trabalhando em conjunto para oferecer soluções de ingredientes e ofertas de produtos mais sustentáveis e inovadoras aos clientes em escala global", acrescentou Gilroy.

O portfólio da Dow Organics para produtos de beleza e cuidados pessoais inclui 13 marcas ligadas à crescente consciência social que exige produtos que exerçam um impacto ambiental mínimo, sem comprometer o desempenho. Esses produtos vão de polímeros multifuncionais e derivados de celulose a agentes quelantes, utilizados para conferir texturas ecologicamente corretas a xampus, condicionadores, géis de banho, tinturas de cabelos, cremes, loções, loções de limpeza para a pele e muito mais.

"Por meio de nosso relacionamento com a Univar Solutions, os clientes têm acesso aos ingredientes especializados e à experiência em formulação necessários para inovar e desenvolver seus negócios. Com os conhecimentos técnicos e recursos de distribuição da Univar Solutions, estamos bem posicionados no Brasil para apoiar a inovação de produtos no setor de beleza e cuidados pessoais. À medida que as tendências vêm e vão e que os consumidores se tornam mais exigentes, tecnologias inovadoras são necessárias, e estamos confiantes de que encontramos o parceiro certo para ajudar os clientes a enfrentar esses desafios", acrescentou Flávia Venturoli, diretora comercial de soluções de consumo da Dow na América Latina.

A Univar Solutions gera valor ao dar vida aos ingredientes por meio de fórmulas conceituais pioneiras, competência técnica e alcance de distribuição líder do setor. Seja operando em nível global ou regional, a Univar Solutions tem a capacidade de oferecer aos clientes, de forma consistente, o suporte técnico, regulatório, de tendência de mercado e de fornecimento mais abrangente nos mercados de beleza e cuidados pessoais, como cor e maquiagem, cuidados capilares e cuidados e limpeza da pele.

Saiba mais sobre o relacionamento global entre a Univar Solutions e a Dow.

Sobre a Dow

A Dow combina amplitude global; integração e escala de ativos; experiência em inovação e ciência de materiais; posições de liderança nos negócios; e liderança ambiental, social e de governança (ESG) para alcançar um crescimento rentável e oferecer um futuro sustentável. A ambição da Empresa é se tornar a empresa de ciência de materiais mais inovadora, centrada no cliente, inclusiva e sustentável do mundo. O portfólio de plásticos, intermediários industriais, revestimentos e negócios de silicones da Dow oferece uma ampla gama de produtos e soluções diferenciados e baseados na ciência para seus clientes em segmentos de mercado de alto crescimento, como embalagens, infraestrutura, mobilidade e aplicações de consumo. A Dow opera 104 fábricas em 31 países e emprega aproximadamente 35.700 pessoas. A Dow gerou vendas de aproximadamente 55 bilhões de dólares em 2021. Referências à Dow ou à Empresa significam Dow Inc. e suas subsidiárias. Para mais informações, acesse www.dow.com ou siga @DowNewsroom no Twitter.

Sobre a Univar Solutions

A Univar Solutions (NYSE: UNVR) é uma das maiores distribuidoras globais de produtos e ingredientes químicos especializados, com portfólio de primeira linha dos principais produtores mundiais. Com a maior frota de transporte privado do setor e a maior força de vendas técnicas do setor, know-how inigualável em logística, profundos conhecimentos de mercado e de regulamentação, formulação e desenvolvimento de receitas e ferramentas digitais líderes, a empresa está bem posicionada para oferecer soluções personalizadas e serviços de valor agregado a uma ampla gama de mercados, setores e aplicações. Enquanto atende ao seu propósito de ajudar a manter as comunidades saudáveis, nutridas, limpas e seguras, a Univar Solutions tem o compromisso de ajudar clientes e fornecedores a inovar e focar no crescimento conjunto. Saiba mais em univarsolutions.com.

Declarações prospectivas

Este comunicado à imprensa inclui determinadas declarações relacionadas a eventos futuros e nossas intenções, crenças, expectativas e previsões para o futuro, que são "declarações prospectivas" no sentido da seção 27A da Lei de Valores Mobiliários de 1933 e da seção 21E da lei de troca de valores mobiliários de 1934, conforme emenda. As declarações prospectivas estão sujeitas a riscos e incertezas conhecidos e desconhecidos, muitos dos quais podem estar fora do controle da empresa. Essas declarações prospectivas estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes das expectativas e suposições. Uma discussão detalhada desses fatores e incertezas está contida nos arquivos da empresa junto à Comissão de Valores Mobiliários. Os possíveis fatores que podem afetar essas declarações prospectivas incluem, entre outros: a disseminação geográfica final da pandemia da COVID-19 sustentada; a duração e a gravidade da pandemia da COVID-19; as ações atuais e futuras que autoridades governamentais podem adotar para tratar ou mitigar o impacto da pandemia da COVID-19; os potenciais impactos negativos da COVID-19 na economia global e em nossos clientes e fornecedores; o impacto geral da pandemia da COVID-19 sobre os nossos negócios, resultados operacionais e condição financeira; outras flutuações nas condições econômicas gerais, particularmente na produção industrial e nas demandas dos clientes e no momento e extensão de uma recuperação econômica; mudanças significativas nas estratégias de negócios dos produtores ou nas operações dos clientes; aumento das pressões competitivas, inclusive como resultado da consolidação de concorrentes; alterações significativas nos preços, na demanda e disponibilidade de produtos químicos; nossos níveis de endividamento, as restrições impostas pelos nossos instrumentos de dívida e a nossa capacidade de obter financiamento adicional quando necessário; o amplo espectro de leis e regulamentações aos quais estamos sujeitos, incluindo leis e regulamentos ambientais, de saúde e segurança abrangentes; incapacidade de integrar os negócios e os sistemas das empresas que adquirimos, inclusive da Nexeo Solutions, Inc. ou de obter os benefícios previstos de tais aquisições; possíveis interrupções nos negócios e violações de segurança, incluindo incidentes de segurança cibernética; incapacidade de gerar capital de giro suficiente; aumentos nos custos de transporte e combustível e mudanças no nosso relacionamento com terceiros; acidentes, falhas de segurança, danos ambientais, questões e recall de qualidade e responsabilidade pelo produto; falhas de entrega importantes ou sistêmicas envolvendo a nossa rede de distribuição ou os produtos que comercializamos; riscos operacionais para os quais podemos não estar adequadamente segurados; litígios em andamento e outros riscos legais e regulatórios; desafios associados a operações internacionais; exposição a flutuações de taxas de juros e cambiais; comprometimento potencial da amortização do ágio; passivos associados a aquisições, empreendimentos e investimentos estratégicos; desenvolvimentos negativos que afetem nossos planos de pensão e planos de pensão de vários empregadores; interrupções trabalhistas associadas à parte sindicalizada de nossa força de trabalho; e os demais fatores descritos nos arquivos da empresa na Comissão de Valores Mobiliários. Advertimos que as informações prospectivas apresentadas neste comunicado à imprensa não são garantia de eventos ou resultados futuros, e que eventos ou resultados reais podem diferir significativamente daqueles obtidos ou sugeridos pelas informações prospectivas contidas neste comunicado à imprensa. Além disso, as declarações prospectivas podem geralmente ser identificadas pelo uso de termos prospectivos como "pode", "planejar", "buscar", "irá", "espera", "pretende", "estima", "esperar ou acreditar", ou "continuar", sua negativa, ou suas variações, ou termos semelhantes. Todas as informações prospectivas apresentadas neste documento são feitas apenas na data deste comunicado à imprensa, e a Empresa não assume nenhuma obrigação de atualizar ou revisar quaisquer informações prospectivas para refletir alterações nas premissas, na ocorrência de eventos imprevistos ou de outra forma, a menos que seja exigido por lei.

