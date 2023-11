Univar Solutions benoemd tot exclusieve distributeur voor Biospringer gistingrediënten in Scandinavië¹

Nieuwe overeenkomst diversifieert portfolio van speciale voedingsingrediënten Univar Solutions met de toevoeging van natuurlijke gistingrediënten en stelt Univar Solutions aan als primaire distributeur van Biospringer in Scandinavië

ROTTERDAM, Nederland, 10 november 2023 /PRNewswire/ -- Univar Solutions BV, een dochteronderneming van Univar Solutions Inc. ("Univar Solutions" of "de Onderneming"), een toonaangevende wereldwijde leverancier van oplossingen voor gebruikers van speciale ingrediënten en chemicaliën, heeft vandaag een overeenkomst aangekondigd met Biospringer by Lesaffre ("Biospringer") voor de distributie van haar natuurlijke gistingrediënten in de Europese Scandinavische regio¹. De overeenkomst omvat de ingrediëntenmerken Springer® Reveal, Springer® Signature, Springer® Proteissimo™, Springer® Cocoon, Springer® Precursor, Springer® Mask en Spinger® Umami van Biospringer.

New agreement diversifies Univar Solutions’ specialty food ingredients portfolio with addition of natural yeast ingredients and establishes Univar Solutions as Biospringer’s primary distributor in the Nordics

"Dankzij de samenwerking met Biospringer kunnen we gistingrediënten aanbieden aan klanten die hun producten willen verrijken, de smaak en het mondgevoel ervan willen verbeteren en tegelijkertijd het suiker- en natriumgehalte willen verlagen", aldus Kevin Hack, Global Vice President of Food Ingredients voor Univar Solutions. "Biospringer is een belangrijke wereldwijde speler op het vlak van fermentatie en produceert een breed scala aan natuurlijke gistingrediënten. We zijn erg blij met deze nieuwe samenwerking die baat vindt bij onze gecombineerde expertise in voedselingrediëntoplossingen om klanten te helpen voordeel te halen uit het gebruik van natuurlijke gistingrediënten en zodoende te voldoen aan de huidige markttrends."

Van de innovatie van speciale ingrediënten tot het testen van recepten wenden voedingsmiddelenmerken van elke omvang zich tot Foodology by Univar Solutions voor hulp bij het aanpakken van uitdagingen op het gebied van productontwikkeling. Inhouse wetenschappers vernieuwen en ontwikkelen formules om de doeltreffendheid van producten te verbeteren via de Food Solution Centers en testkeukens. Dankzij een sterke expertise in de formulering van voedingsmiddelen via hun culinaire centrum in de buurt van Parijs, Frankrijk, ondersteunt Biospringer klanten ook met op maat gemaakte recepten en oplossingen voor voeding en dranken met ingrediënten op basis van gist.

"Biospringer is verheugd om een exclusief nieuw distributiepartnerschap aan te gaan met Univar Solutions in deze Scandinavische Europese landen", stelt Nicolas Valentin, verkoopdirecteur EMEA voor Biospringer. "Univar Solutions gaf blijk van grote betrokkenheid bij de wereldwijde voedingsingrediëntenindustrie door een gespecialiseerd, toegewijd en ervaren team van voedingsingrediëntenspecialisten samen te stellen dat zich toelegt op ingrediënten en innovaties. Het delen van expertise, constructieve uitwisselingen en team spirit zullen het winnende recept zijn dat ons in staat stelt een solide partnerschap op te bouwen tussen Biospringer en Univar Solutions."

Natuurlijke gistingrediënten worden gebruikt in plantaardig vlees, kaas, soepen, sauzen, dressings en andere toepassingen om specifieke smaken, zoals gebraden kip en gegrilde, vlezige smaken aan vegan recepten te geven. Deze toevoeging aan het portfolio van Univar Solutions ondersteunt formuleringen voor voedingsmiddelen die worden beschouwd als clean label, gezond, veganistisch en vegetarisch, minder zout en suiker, duurzaam en andere voedingstrends.

Ga voor meer informatie over de voedingsingrediëntenactiviteiten van Univar Solutions naar univarsolutions.com/foodology .

Over Univar Solutions

Univar Solutions is wereldwijd een toonaangevende distributeur van grondstoffen en speciale chemicaliën en ingrediënten, en vertegenwoordigt een eersteklas portfolio van 's werelds toonaangevende producenten. Met het grootste particuliere transportpark en het grootste aantal technische verkopers in deze bedrijfstak, de ongeëvenaarde logistieke expertise, de gedegen kennis van afzetmarkt en regelgeving, de ontwikkeling van formuleringen en recepten, en toonaangevende digitale tools, is het bedrijf goed gepositioneerd om op maat gemaakte oplossingen en diensten met toegevoegde waarde te bieden aan een breed scala aan markten, sectoren en toepassingen. Tijdens het vervullen van zijn doel om gemeenschappen gezond, goed gevoed, schoon en veilig te houden, zet Univar Solutions zich in om klanten en leveranciers te helpen innoveren en zich te concentreren op samen groeien. Ga voor meer informatie naar univarsolutions.com .

Over Biospringer

Biospringer is een gespecialiseerde unit van Lesaffre, een wereldwijde innovatieve producent van actieve gist en expert in fermentatie. Ze maken voedingsingrediënten van gist en hun missie is om samen met klanten innovatieve en natuurlijke ingrediënten uit gistfermentatie te maken, die helpen om voedsel lekkerder en gezonder te maken terwijl ze betrouwbaar zijn en respect hebben voor de planeet en de mensen. Met hun uitgebreide productassortiment, toegewijde technische en wetenschappelijke teams en uitgebreid onderzoek en ontwikkeling helpen ze klanten om smaakvolle recepten te ontwikkelen, specifieke ontwikkelingsuitdagingen op te lossen en gezonde en uitgebalanceerde producten te creëren. Lesaffre, in 1853 opgericht als familiebedrijf in Noord-Frankrijk, is al meer dan een eeuw een belangrijke wereldspeler op het gebied van fermentatie met een omzet van 2,7 miljard euro. Het bedrijf is gevestigd op alle continenten en telt 11.000 medewerkers met meer dan 90 nationaliteiten. Verneem meer over biospringer.com/en/ .

Toekomstgerichte verklaringen en informatie

Deze mededeling bevat "toekomstgerichte verklaringen" onder de toepasselijke wetgeving met betrekking tot financiële en operationele items in verband met de activiteiten van de onderneming. Toekomstgerichte verklaringen kunnen over het algemeen worden geïdentificeerd aan de hand van woorden zoals "gelooft", "verwacht", "kan", "zal", "zou moeten", "zou kunnen", "zoekt", "beoogt", "is van plan", "schat", "anticipeert" of andere vergelijkbare termen. Alle toekomstgerichte verklaringen in deze mededeling worden gekwalificeerd door deze waarschuwende taal.

Toekomstgerichte verklaringen zijn onderhevig aan bekende en onbekende risico's en onzekerheden, waarvan vele buiten de controle van de onderneming vallen, die ertoe kunnen leiden dat verwachtingen niet worden gerealiseerd of die anderszins een wezenlijk en nadelig effect kunnen hebben op de activiteiten, financiële toestand, bedrijfsresultaten of kasstromen van de onderneming. Hoewel de toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op wat het management redelijke aannames vindt, waarschuwen wij u dat de toekomstgerichte informatie in dit bericht geen garantie is voor toekomstige gebeurtenissen of resultaten, en dat werkelijke gebeurtenissen of resultaten wezenlijk kunnen verschillen van de beoogde, gesuggereerde of verwachte resultaten als gevolg van de toekomstgerichte informatie in dit bericht. Voor aanvullende informatie over factoren die van invloed kunnen zijn op de onderneming, verwijzen we naar het meest recente jaarverslag en andere financiële verslagen van het bedrijf, inclusief de informatie onder de titel "Risicofactoren" Alle toekomstgerichte verklaringen vertegenwoordigen alleen de mening van de onderneming op de datum van deze mededeling en er mag niet van worden uitgegaan dat ze de mening van de onderneming op een latere datum vertegenwoordigen en de onderneming neemt geen enkele verplichting op zich, behalve zoals wettelijk vereist, om eventuele toekomstgerichte verklaringen bij te werken.

¹ De Scandinavische regio omvat Denemarken, IJsland, Noorwegen, Zweden en Finland

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2271641/Food_EMEA___Biospringer_Exclusive_Distribution_Announcement_11_2__1.jpg