Univar Solutions e Dow expandem relacionamento no Brasil para incluir o mercado de higiene doméstica e de limpeza industrial

O novo acordo resultará em mais ingredientes, formulações e aplicações disponíveis para os clientes na América Latina

SÃO PAULO, 26 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- A Univar Solutions Brasil Ltda., uma subsidiária da Univar Solutions Inc. (NYSE: UNVR) ("Univar Solutions" ou "a Empresa"), fornecedora líder global de soluções para usuários de ingredientes e produtos químicos especializados, anunciou hoje uma relação expandia de distribuição no Brasil com a Dow, uma empresa líder em ciência de materiais comprometida em oferecer soluções inovadoras e sustentáveis para clientes, incluindo acrílicos e produtos orgânicos. O novo acordo fortalecerá o portfólio de produtos de higiene doméstica e limpeza industrial da Univar Solutions no Brasil com a adição das marcas de limpeza ACUSOL™, SupraCare™ e outras.

Univar Solutions e Dow expandem alianças no Brasil para incluir o mercado de assistência domiciliar e limpeza Industrial

"Nossa parceria aprimorada com a Dow representa um passo importante para nosso negócio de higiene doméstica e limpeza industrial no Brasil. Com base em nossa estreita colaboração com a Dow na América do Norte e Europa, o novo acordo aumentará a profundidade e a amplitude de nosso portfólio e o alcance do cliente nesta região, e demonstra a importância de relacionamentos globais sólidos com fornecedores", disse Jorge Buckup, presidente da América Latina para a Univar Solutions.

"Estamos entusiasmados em oferecer produtos e soluções líderes de mercado que os clientes estão buscando para formulações mais sustentáveis e inovadoras", disse Aaron Lee, vice-presidente global de higiene doméstica e limpeza industrial da Univar Solutions. "A Univar Solutions pode ajudar os clientes com suporte de vendas dedicado, gerenciamento de produtos, um amplo portfólio de produtos e desenvolvimento de formulação no âmbito da limpeza com polímeros dispersantes de lavanderia e detergente. Acreditamos que o futuro do setor de limpeza gira em torno de soluções de limpeza sustentáveis e o uso da química certa é fundamental."

Os clientes da Univar Solutions no Brasil terão acesso a marcas Dow utilizadas em aplicações de limpeza doméstica e industrial e produtos de como limpadores de pratos, lavanderia e de superfície. A ACUSOL™ é utilizada como agente antirredeposição para detergentes de lavanderia (energia, líquido e cápsulas) e produtos de limpeza e como espessador e opacificante para desinfetantes, amaciantes de tecidos e sabonetes. A SupraCare™ é utilizada como polímero multifuncional (espessador, reforço de espuma e para aumento de desempenho) para produtos de limpeza básicos, oferece proteção de cores em tecidos e é inerentemente biodegradável.

"Por meio de nosso relacionamento atual com a Univar Solutions, os clientes têm acesso aos ingredientes especializados e à experiência em formulação necessária para inovar e desenvolver seus negócios", disse Flávia Venturoli, diretora comercial de negócios da Dow Consumer Solutions na América Latina. "Com os conhecimentos técnicos e os recursos de distribuição da Univar Solutions, estamos bem posicionados no Brasil para oferecer suporte à inovação de produtos no setor de higiene doméstica e limpeza industrial. À medida que as tendências vêm e vão e os consumidores se tornam mais exigentes, são necessárias tecnologias inovadoras, e estamos confiantes de que encontramos o parceiro certo para ajudar os clientes a enfrentar esses desafios."

Ambas as empresas se concentram em estratégias de inovação e programas de sustentabilidade para ajudar formuladores e fabricantes a criar produtos de usuário final de última geração. A parceria global de longa data da Dow com a Univar Solutions também inclui outros setores de ingredientes especiais como revestimentos, adesivos, selantes e elastômeros (CASE) e aditivos de borracha e plástico, lubrificantes e fluidos metalúrgicos, beleza e cuidados pessoais e muitos outros.

Saiba mais sobre o negócio de higiene doméstica e limpeza industrial da Univar Solutions em univarsolutions.com/industries/homecare-industrial-cleaning.

Sobre a Univar Solutions

Univar Solutions (NYSE: UNVR) é uma distribuidora líder global de produtos químicos e ingredientes especializados que representa um portfólio de primeira linha dos principais produtores do mundo. Com a maior frota de transporte privado e a maior força de vendas técnicas do setor, know-how inigualável em logística, profundos conhecimentos de mercado e de regulamentação, formulação e desenvolvimento de receitas e ferramentas digitais líderes, a empresa está preparada para oferecer soluções personalizadas e serviços de valor agregado a uma ampla gama de mercados, setores e aplicações. Ao mesmo tempo em que cumpre seu objetivo de ajudar a manter as comunidades saudáveis, nutridas, limpas e seguras, a Univar Solutions está empenhada em ajudar clientes e fornecedores a inovar e focar no crescimento conjunto. Saiba mais em univarsolutions.com.

Sobre a Dow

A Dow combina amplitude global; integração e escala de ativos; inovação focada e experiência em ciência de materiais; posições de negócios líderes; e liderança ambiental, social e de governança (ESG) para alcançar um crescimento rentável e proporcionar um futuro sustentável. A ambição da empresa é se tornar a empresa de ciência de materiais mais inovadora, centrada no cliente, inclusiva e sustentável do mundo. O portfólio de negócios de plásticos, intermediários industriais, revestimentos e silicone da Dow oferece uma ampla gama de produtos e soluções diferenciados com base científica para seus clientes em segmentos de mercado de alto crescimento, como embalagens, infraestrutura, mobilidade e aplicações para consumidores. A Dow opera 104 fábricas em 31 países e emprega aproximadamente 35.700 pessoas. A Dow entregou vendas de aproximadamente $55 bilhões em 2021. Referências à Dow ou à empresa significam a Dow Inc. e suas subsidiárias. Para mais informações, acesse www.dow.com ou siga @DowNewsroom no Twitter.

Declarações prospectivas.

Este comunicado à imprensa inclui certas declarações relacionadas a eventos futuros e nossas intenções, crenças, expectativas e previsões para o futuro que são "declarações prospectivas" de acordo com a seção 27 A da Lei de Valores Mobiliários de 1933 e a seção 21E da Lei de Troca de Valores Mobiliários de 1934, conforme alterada. As declarações prospectivas estão sujeitas a riscos e incertezas conhecidos e desconhecidos, muitos dos quais podem estar fora do controle da Empresa. Essas declarações prospectivas estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes das expectativas e suposições. Uma discussão detalhada destes fatores e incertezas está contida nos registros da Empresa junto à Comissão de Valores Mobiliários. Os fatores potenciais que podem afetar tais declarações prospectivas incluem, entre outros: a disseminação geográfica final da pandemia de COVID-19; a duração e gravidade da pandemia de COVID-19; ações que podem ser tomadas por autoridades governamentais para abordar ou mitigar o impacto da pandemia de COVID-19; os potenciais impactos negativos da COVID-19 na economia global e nossos clientes e fornecedores; o impacto geral da pandemia de COVID-19 em nossos negócios, resultados operacionais e situação financeira; outras flutuações nas condições econômicas gerais, particularmente na produção industrial e nas demandas de nossos clientes; mudanças significativas nas estratégias de negócios dos produtores ou nas operações de nossos clientes; aumento das pressões competitivas, inclusive como resultado da consolidação de concorrentes; mudanças significativas no preço, demanda e disponibilidade de produtos químicos; nossos níveis de endividamento, as restrições impostas por nossos instrumentos de dívida e nossa capacidade de obter financiamento adicional quando necessário; o amplo espectro de leis e regulamentos aos quais estamos sujeitos, incluindo extensas leis e regulamentos ambientais, de saúde e segurança; uma incapacidade de integrar os negócios e sistemas das empresas que adquirimos, inclusive da Nexeo Solutions, Inc., ou de obter os benefícios antecipados de tais aquisições; possíveis interrupções nos negócios e violações de segurança, incluindo incidentes de segurança cibernética; incapacidade de gerar capital de giro suficiente; aumentos nos custos de transporte e combustível e mudanças em nosso relacionamento com fornecedores terceirizados; acidentes, falhas de segurança, danos ambientais, problemas de qualidade e responsabilidade do produto e recalls; falhas graves ou sistêmicas de entrega envolvendo nossa rede de distribuição ou os produtos que transportamos; riscos operacionais para os quais podemos não estar adequadamente segurados; litígios em andamento e outros riscos legais e regulatórios; desafios associados às operações internacionais; exposição a taxas de juros e flutuações cambiais; deterioração potencial do fundo de comércio; passivos associados a aquisições, empreendimentos e investimentos estratégicos; desenvolvimentos negativos que afetam nossos planos de pensão e as pensões de vários empregadores; interrupções trabalhistas associadas à parte sindicalizada de nossa força de trabalho; e os outros fatores descritos nos registros da empresa junto à Comissão de Valores Mobiliários. Advertimos que as informações prospectivas apresentadas neste comunicado à imprensa não são garantia de eventos ou resultados futuros e que eventos ou resultados reais podem diferir significativamente daqueles obtidos ou sugeridos pelas informações prospectivas contidas neste comunicado à imprensa. Além disso, as declarações prospectivas podem geralmente ser identificadas pelo uso de termos prospectivos como "pode", "planeja", "busca", "irá", "espera", "pretende", "estima", "antecipa", "acredita", ou "continua" ou sua negativa, suas variações ou termos semelhantes. Todas as informações prospectivas apresentadas neste documento são feitas apenas na data deste comunicado de imprensa e a empresa não assume nenhuma obrigação de atualizar ou revisar quaisquer informações prospectivas para refletir alterações nas premissas, a ocorrência de eventos imprevistos ou outros, a menos que seja exigido por lei.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1989692/Univar_Solutions_and_Dow.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1094780/UnivSol_Logo.jpg

FONTE Univar Solutions Inc.

