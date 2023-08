Acordo exclusivo para oferecer aos clientes de produtos de beleza e cuidados pessoais acesso ao portfólio completo da dsm-firmenich, incluindo soluções para cuidados com o sol, cuidados com a pele e cuidados com os cabelos

CIDADE DO MÉXICO, 16 de agosto de 2023 /PRNewswire/ -- A Univar Solutions México, S. De R.L. de C.V., uma subsidiária da Univar Solutions Inc. ("Univar Solutions" ou "a Empresa"), provedora líder global de soluções para usuários de ingredientes e produtos químicos especializados, anunciou hoje um acordo de distribuição exclusivo com a dsm-firmenich, inovadores globais em nutrição, saúde e beleza, que criam soluções que contribuem positivamente para a rotina de atendimento diário e cuidados com o rosto, pele e cabelos das pessoas em todo o mundo. A adição do portfólio de produtos da dsm-firmenich na América Central1, México e Caribe expande a capacidade da Univar Solutions de oferecer ingredientes e soluções de cuidados pessoais, altamente inovadoras e aplicáveis localmente nas regiões.

Univar Solutions é nomeada distribuidora da dsm-firmenich na América Central, México e Caribe

"Estamos muito satisfeitos por trabalhar com a dsm-firmenich, adicionando seus produtos extensos e inovadores ao nosso portfólio e expandindo o acesso para clientes que estão buscando soluções de cuidados pessoais para expandir seus negócios", disse James Peterson, vice-presidente global de cuidados pessoais e com a beleza da Univar Solutions. "Tanto a Univar Solutions quanto a dsm-firmenich estão focados em ingredientes, formulações e soluções que nutrem, protegem e melhoram a vida das pessoas e as necessidades em constante mudança de nosso planeta. Os produtos da dsm-firmenich aprimoram e diversificam ainda mais nosso portfólio, e nossas equipes esperam apresentá-los aos nossos estimados clientes em uma variedade de mercados de cuidados pessoais".

"A Univar Solutions atende com orgulho marcas e formuladores de produtos de beleza e cuidados pessoais em todo o mundo, ajudando-as a encontrar soluções e alcançar sucesso à medida que expandem seus negócios", disse Jorge Buckup, presidente da Univar Solutions da América Latina. "Estamos entusiasmados em trazer o portfólio de ingredientes de cuidados pessoais da dsm-firmenich para o México, América Central e Caribe, uma vez que já temos um relacionamento com fornecedores na América do Norte e Europa. Juntamente com a dsm-firmenich, somos mais capazes de ajudar os clientes a formular produtos de última geração, trabalhar para melhorar o tempo de lançamento no mercado e alcançar soluções sustentáveis por meio de ingredientes e inovações".

Com as tendências de beleza saudável de hoje que vão além do cuidado com a pele e abrangem cuidados com os cabelos, cuidados com o sol (incluindo proteção solar por meio de vitaminas utilizadas em protetores solares) e cosméticos, ambas as empresas estão bem posicionadas para ajudar os clientes a transformar tendências em soluções de produtos. A experiência especializada em beleza e cuidados pessoais da Univar Solutions atende clientes de cuidados com o sol, cuidados com a pele, cosméticos coloridos e cuidados com os cabelos com um conjunto de produtos e serviços personalizados. Apoiada pela inovação avançada em sua rede de Solution Centers, uma pegada de distribuição global e experiência na cadeia de suprimentos, a empresa oferece uma experiência abrangente ao cliente, desde o desenvolvimento do produto até o suporte contínuo da marca. A dsm-firmenich é líder global em filtros ultravioletas e vitaminas, com mais de 40 anos de experiência em bioativos da pele, com um portfólio inovador que inclui filtros, vitaminas, ativos, extratos, peptídeos e ingredientes de desempenho.

"A dsm-firmenich tem o prazer de anunciar esta nova parceria expandida com a Univar Solutions no mercado de cuidados pessoais", disse Guilherme Dias, diretor regional de cuidados pessoais da LATAM para a dsm-firmenich. "A Univar Solutions agrega valor adicional aos nossos clientes, com sua abordagem visionária para o futuro do setor de distribuição em áreas como confiabilidade, perspicácia técnica e digitalização. Como empresa, temos o compromisso de oferecer soluções inovadoras, cientificamente comprovadas e validadas pelo mercado, que respondam efetivamente às tendências atuais do mercado e às principais necessidades do consumidor, bem como de assumir um compromisso mais forte e mais transparente com práticas ambientalmente e socialmente responsáveis. Imaginamos uma parceria de sucesso contínua com a Univar Solutions, oferecendo suporte abrangente e uma abordagem sustentável ao longo do caminho", disse Dias.

[1] A região da América Central representa Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Panamá e Honduras

Sobre a Univar Solutions

Univar Solutions é uma distribuidora líder global de produtos químicos e ingredientes especiais que representa um portfólio de primeira linha dos principais produtores do mundo. Com a maior frota de transporte privado e a maior força de vendas técnicas do setor, um conhecimento inigualável em logística, profundos conhecimentos de mercado e de regulamentação, formulação e desenvolvimento de receitas e ferramentas digitais líderes, a Empresa está preparada para oferecer soluções personalizadas e serviços de valor agregado a uma ampla gama de mercados, setores e aplicações. Ao mesmo tempo em que cumpre seu objetivo de ajudar a manter as comunidades saudáveis, nutridas, limpas e seguras, a Univar Solutions está empenhada em ajudar clientes e fornecedores a inovar e focar no crescimento conjunto. Saiba mais em: univarsolutions.com.

Sobre a dsm-firmenich

Inovadores em nutrição, saúde e beleza,

a dsm-firmenich reinventa, fabrica e combina nutrientes, sabores e fragrâncias vitais para que a crescente população mundial prospere. Com nossa gama abrangente de soluções, com ingredientes naturais e renováveis, e renomados recursos científicos e tecnológicos. A dsm-firmenich trabalha para criar o que é essencial para a vida, desejável para os consumidores e mais sustentável para o planeta. A dsm-firmenich é uma empresa suíça-holandesa, listada na Euronext Amsterdam, com operações em quase 60 países e receitas de mais de €12 bilhões. Com uma equipe diversificada e mundial de quase 30.000 funcionários, trazemos o progresso para a vida™ todos os dias, em todos os lugares e para bilhões de pessoas. Saiba mais em dsm-firmenich.com.

Declaração prospectiva e informações Esta comunicação contém declarações prospectivas, uma vez que esse termo é definido na seção 27A do Securities Act de 1933, conforme alterada, e a Seção 21E do Securities Exchange Act de 1934, conforme alterada pela Private Securities Litigation Reform Act de 1995. As declarações prospectivas geralmente podem ser identificadas por palavras como "acredita", "espera", "pode", "irá", "deveria", "poderia", "busca", "pretende", "planeja", "estima", "prevê" ou outros termos comparáveis. Todas as declarações prospectivas feitas nesta comunicação são qualificadas por esta advertência.

As declarações prospectivas estão sujeitas a riscos e incertezas conhecidos e desconhecidos, muitos dos quais podem estar fora do controle da Empresa. Os fatores potenciais que podem afetar tais declarações prospectivas incluem, entre outros: condições econômicas gerais, particularmente flutuações na produção industrial e no consumo, e o tempo e a extensão das recessões econômicas mudanças significativas nas estratégias de negócios dos produtores ou nas operações dos clientes; aumento das pressões competitivas, inclusive como resultado da consolidação de concorrentes; possíveis interrupções na cadeia de suprimentos; mudanças significativas no preço, demanda e disponibilidade de produtos químicos; potenciais incidentes de segurança cibernética, incluindo violações de segurança; o endividamento da Empresa, as restrições impostas e os custos associados a seus instrumentos de dívida e sua capacidade de obter financiamento adicional; o amplo espectro de leis e regulamentos aos quais a Empresa está sujeita, incluindo extensas leis e regulamentos ambientais, de saúde e segurança, além de mudanças nas leis tributárias; incapacidade de gerar capital de giro suficiente; desafios relacionados ao transporte, incluindo aumentos nos custos de transporte e combustível, mudanças no relacionamento da Empresa com provedores de transporte terceirizados, e capacidade de atrair e reter motoristas qualificados; acidentes, falhas de segurança, danos ambientais, problemas de qualidade do produto, falhas na entrega ou perigos e riscos relacionados às suas operações e aos materiais perigosos que manuseia; potencial incapacidade de obter cobertura de seguro adequada; litígios em andamento, possíveis reclamações de responsabilidade e recalls do produto, além de outros riscos ambientais, legais e regulatórios; desafios associados às operações internacionais; exposição a taxas de juros e flutuações cambiais; uma incapacidade de integrar os negócios e sistemas das empresas que adquire, incluindo a incapacidade de perceber os benefícios antecipados de tais aquisições; possível desvalorização de ágio e ativos intangíveis; sua capacidade de atrair ou reter uma força de trabalho qualificada e diversificada; desenvolvimentos negativos que afetam seus planos de pensão e pensões de múltiplos empregadores; interrupções trabalhistas associadas à parcela sindicalizada de sua força de trabalho; sua capacidade de executar suas iniciativas e metas relacionadas a questões ambientais, sociais e de governança ("ESG") e o crescente foco legal e regulatório em ESG; os impactos resultantes do conflito na Ucrânia ou tensões geopolíticas relacionadas; a capacidade da Empresa de se recuperar com sucesso de um desastre ou outro problema de continuidade de negócios devido a um furacão, inundação, terremoto, ataque terrorista, guerra, conflito, pandemia, violação de segurança, ataque cibernético, perda de energia, falha de telecomunicações ou outras causas naturais ou evento causado pelo homem, incluindo a capacidade de funcionar remotamente durante interrupções de longo prazo, como a pandemia de COVID-19; o impacto de crises de saúde pública, como pandemias (incluindo a pandemia de COVID-19) e epidemias, e quaisquer políticas e ações governamentais ou da Empresa relacionadas para proteger a saúde e a segurança de indivíduos, ou políticas ou ações governamentais para manter o funcionamento de sistemas nacionais ou globais economias e mercados, incluindo qualquer quarentena, "abrigo no local", "fique em casa", redução da força de trabalho, distanciamento social, desligamento, ou ações e políticas semelhantes; ações de terceiros, incluindo agências governamentais; e os outros fatores descritos nos arquivos da empresa junto à SEC. Para obter informações adicionais sobre fatores que podem fazer com que os resultados e eventos reais sejam materialmente diferentes daqueles projetados aqui, consulte o relatório anual mais recente da empresa no Formulário 10-K para o ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2022. E para outros documentos apresentados pela empresa com a SEC. Advertimos que as informações prospectivas apresentadas nesta comunicação não são uma garantia de eventos ou resultados futuros, e que os eventos ou resultados reais poderão diferir materialmente daqueles declarados ou sugeridos nas informações prospectivas contidas nesta comunicação.

Quaisquer declarações prospectivas representam os pontos de vista da Empresa apenas na data desta comunicação e não devem ser consideradas como representando os pontos de vista da Empresa em qualquer data subsequente, e a Empresa não assume nenhuma obrigação, exceto conforme exigido por lei, de atualizar qualquer declaração prospectiva.

