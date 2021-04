Univar Solutions e Novozymes® anunciam acordo de distribuição expandido na América Latina

"Nossa colaboração estratégica com a Novozymes demonstra nosso compromisso de oferecer aos clientes as melhores matérias-primas e soluções de produtores de classe mundial, e isso dá à Univar Solutions uma oportunidade significativa de expandir nosso negócio de ingredientes alimentícios para a América Latina", disse Kevin Hack, vice-presidente de ingredientes alimentícios globais da Univar Solutions. "Vemos um potencial de crescimento significativo para o portfólio da Novozymes à medida que continuamos a expandir nossa parceria e fortalecer nossa oferta para clientes em toda a América Latina."

A Novozymes é líder global em produção e desenvolvimento para as indústrias de alimentos e bebidas e está impactando o crescimento sustentável desses mercados. A Novozymes e a Univar Solutions iniciaram seu relacionamento comercial em 2004. Desde então, a parceria das empresas se expandiu por inúmeras regiões e atendendo a vários segmentos do mercado de ingredientes alimentícios para agora incluir a América Latina.

"Estamos orgulhosos de ser um dos principais distribuidores mundiais de ingredientes alimentícios, mas o valor que oferecemos a parceiros como a Novozymes vai muito além da distribuição", comentou Jorge Buckup, presidente da Univar Solutions na América Latina. "Nossa oferta de serviços com valor agregado é impulsionada por nossa equipe de cientistas de alimentos em cozinhas de testes e centros de soluções em todo o mundo. Ao oferecer aos clientes e parceiros informações sobre as principais tendências do mercado, acesso aos melhores ingredientes e serviços e soluções inigualáveis, criamos valor e avançamos nos esforços de lançamento no mercado."

Em toda a América Latina, a Univar Solutions ajuda os clientes a criar ciclos de produção simplificados e altamente eficientes e oferece profunda experiência em uma ampla gama de setores. Por meio de nossas parcerias com fornecedores como a Novozymes, estamos bem posicionados para auxiliar os clientes a antecipar, navegar e alavancar as oportunidades de crescimento.

"À medida que continuamos a trazer produtos de enzimas inovadores para o mercado, reconhecemos a importância de uma parceria de distribuição ampla e bem-sucedida", disse Viviane Pereira de Souza, diretora de bio soluções-AS para o consumidor da Novozymes na América do Sul.

"Estamos felizes em expandir nosso relacionamento com a Univar Solutions na América Latina e poder construir o mesmo modelo de sucesso que já alcançamos no mundo todo, oferecendo soluções e inovação em biotecnologia para as indústrias de alimentos e bebidas", acrescentou Ángel Cortés, gerente de vendas da Nozozymes México, América Central e Caribe.

Sobre a Novozymes

A Novozymes é líder mundial em soluções biológicas. Juntamente com clientes, parceiros e a comunidade global, a Novozymes melhora o desempenho industrial, preservando os recursos do planeta e ajudando a construir uma vida melhor. Como a maior fornecedora mundial de tecnologias enzimáticas e microbianas, sua bioinovação permite maiores rendimentos agrícolas, lavagem de baixa temperatura, produção com eficiência energética, combustível renovável e muitos outros benefícios de que dependemos hoje e no futuro. Chamamos isso de repensar o amanhã. www.novozymes.com.

Sobre a Univar Solutions

A Univar Solutions (NYSE: UNVR) é uma das maiores distribuidoras globais de produtos e ingredientes químicos especializados, com portfólio de primeira linha dos principais produtores mundiais. Com a maior frota de transporte privado do setor e a maior força de vendas da América do Norte, know-how inigualável em logística, profundos conhecimentos de mercado e regulamentação, formulação e desenvolvimento de receitas de classe mundial e ferramentas digitais líderes, a empresa está bem posicionada para oferecer soluções personalizadas e serviços de valor agregado a uma ampla gama de mercados, setores e aplicações. A Univar Solutions tem o compromisso de ajudar clientes e fornecedores a inovar e crescer juntos. Saiba mais em UnivarSolutions.com.

Declarações prospectivas

Este comunicado à imprensa inclui determinadas declarações relacionadas a eventos futuros e nossas intenções, crenças, expectativas e previsões para o futuro, que são "declarações prospectivas" no sentido da seção 27A da Lei de Valores Mobiliários de 1933 e da seção 21E da lei de troca de valores mobiliários de 1934, conforme emenda. As declarações prospectivas estão sujeitas a riscos e incertezas conhecidos e desconhecidos, muitos dos quais podem estar fora do controle da empresa. Essas declarações prospectivas estão sujeitas a riscos e incertezas que podem trazer resultados reais significativamente diferentes dos esperados e das suposições. Uma discussão detalhada desses fatores e incertezas está contida nos arquivos da empresa junto à Comissão de Valores Mobiliários. Os possíveis fatores que podem afetar essas declarações prospectivas incluem, entre outros: a disseminação geográfica final da pandemia da COVID-19 sustentada; a duração e a gravidade da pandemia da COVID-19; as ações atuais e futuras que autoridades governamentais podem adotar para tratar ou mitigar o impacto da pandemia da COVID-19; os potenciais impactos negativos da COVID-19 na economia global e em nossos clientes e fornecedores; o impacto geral da pandemia da COVID-19 sobre os nossos negócios, resultados operacionais e condição financeira; outras flutuações nas condições econômicas gerais, particularmente na produção industrial e nas demandas dos clientes e no momento e extensão de uma recuperação econômica; mudanças significativas nas estratégias de negócios dos produtores ou nas operações dos clientes; aumento das pressões competitivas, inclusive como resultado da consolidação de concorrentes; alterações significativas nos preços, na demanda e disponibilidade de produtos químicos; nossos níveis de endividamento, as restrições impostas pelos nossos instrumentos de dívida e a nossa capacidade de obter financiamento adicional quando necessário; o amplo espectro de leis e regulamentações aos quais estamos sujeitos, incluindo leis e regulamentos ambientais, de saúde e segurança abrangentes; incapacidade de integrar os negócios e os sistemas das empresas que adquirimos, inclusive da Nexeo Solutions, Inc. ou de obter os benefícios previstos de tais aquisições; possíveis interrupções nos negócios e violações de segurança, incluindo incidentes de segurança cibernética; incapacidade de gerar capital de giro suficiente; aumentos nos custos de transporte e combustível e mudanças no nosso relacionamento com terceiros; acidentes, falhas de segurança, danos ambientais, questões e recall de qualidade e responsabilidade pelo produto; falhas de entrega importantes ou sistêmicas envolvendo a nossa rede de distribuição ou os produtos que comercializamos; riscos operacionais para os quais podemos não estar adequadamente segurados; litígios em andamento e outros riscos legais e regulatórios; desafios associados a operações internacionais; exposição a flutuações de taxas de juros e cambiais; comprometimento potencial da amortização do ágio; passivos associados a aquisições, empreendimentos e investimentos estratégicos; desenvolvimentos negativos que afetem nossos planos de pensão e planos de pensão de vários empregadores; interrupções trabalhistas associadas à parte sindicalizada de nossa força de trabalho; e os demais fatores descritos nos arquivos da empresa na Comissão de Valores Mobiliários. Advertimos que as informações prospectivas apresentadas neste comunicado à imprensa não são garantia de eventos ou resultados futuros, e que eventos ou resultados reais podem diferir significativamente daqueles obtidos ou sugeridos pelas informações prospectivas contidas neste comunicado à imprensa. Além disso, as declarações prospectivas geralmente podem ser identificadas pelo uso de terminologia prospectiva, como "pode", "planeja", "procura", "irá", "espera", "pretende", "estima", "antecipa", "acredita" ou "continua", ou a forma negativa desses termos, variações deles ou terminologia semelhante. Todas as informações prospectivas apresentadas neste documento são feitas apenas a partir da data deste comunicado à imprensa, e a empresa não assume nenhuma obrigação de atualizar ou revisar quaisquer informações prospectivas para refletir alterações nas premissas, na ocorrência de eventos imprevistos ou de outra forma, exceto conforme exigido por lei.

###

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1492403/Blueberry_Smoothie_Med.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1094780/UnivSol_Logo.jpg

FONTE Univar Solutions Inc.

Related Links

http://www.univarsolutions.com



SOURCE Univar Solutions Inc.