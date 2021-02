Univar Solutions fortalece as ofertas de ingredientes alimentares por meio de um acordo exclusivo com a EverGrain™ na América Latina

O contrato abrange uma variedade de produtos, incluindo EverPro™, EverVita Pro e EverVita™ Fibra. A EverPro é uma proteína altamente solúvel usada em uma variedade de aplicações, como bebidas prontas para beber (RTD) e prontas para misturar (RTM), leites à base de plantas e barras onde uma proteína vegetal sustentável é necessária. EverVita Pro e EverVita Fibra são usados em aplicações em produtos de panificação, como pães, bolos, tortilhas e massas.

"Nossa equipe técnica, com centros de soluções no Brasil e no México, encontra-se totalmente equipada para dar suporte aos produtos da EverGrain e às necessidades de formulação de nossos clientes. Esperamos atender às demandas de nossos clientes de alimentos e bebidas por ingredientes de origem vegetal na América Latina", acrescentou Jorge Buckup, presidente da Univar Solutions para a América Latina.

A EverGrain produz ingredientes nutritivos e funcionais para alimentos e bebidas, incluindo suplementos alimentares, transformando grãos de cevada em ingredientes ricos em proteínas e fibras dietéticas e minimamente processados para atender aos requisitos de rótulos limpos. Além disso, os ingredientes da EverGrain são livres de laticínios, tornando-os apropriados para receitas veganas, proporcionando versatilidade ao desenvolvimento de novos produtos.

Rodger Jonas, diretor de vendas da EverGrain, acrescentou: "A EverGrain continua em sua missão de criar ingredientes excepcionais que nutrem o mundo por meio do poder da circularidade. Temos orgulho de trabalhar em sinergia com a Univar Solutions, estendendo o alcance de nossos ingredientes à América Latina e regiões do mundo todo. Como parceiros, podemos oferecer soluções de ingredientes sustentáveis, nutritivos e funcionais para mais clientes. A gama de aplicações de alimentos e bebidas que podem ser beneficiadas do poder da cevada é infinita."

Sobre a Univar Solutions

A Univar Solutions (NYSE: UNVR) é uma das maiores distribuidoras globais de produtos químicos e ingredientes especiais, com portfólio de primeira linha dos principais produtores mundiais. Com a maior frota de transporte privado do setor e a força de vendas norte-americana, know-how em logística inigualável, profundo conhecimento de mercado e regulamentação, formulação e desenvolvimento de receitas de classe mundial e ferramentas digitais líderes, a empresa está bem posicionada para oferecer soluções personalizadas e serviços de valor agregado a uma ampla gama de mercados, setores e aplicações. A Univar Solutions tem o compromisso de ajudar clientes e fornecedores a inovar e crescer juntos. Saiba mais em UnivarSolutions.com.

Declarações prospectivas

Este comunicado à imprensa inclui determinadas declarações relacionadas a eventos futuros e nossas intenções, crenças, expectativas e previsões para o futuro, que são "declarações prospectivas", no contexto da Seção 27A da Lei de Títulos de 1933 e da Seção 21E da Lei de Valores Mobiliários de 1934, conforme emenda, incluindo, sem limitação, declarações sobre os impactos dos efeitos do COVID-19 na Empresa, os resultados futuros previstos da Empresa e o desempenho financeiro, posição de liquidez e fluxos de caixa, ações relacionadas ao controle de despesas e reduções de custos, sinergias líquidas esperadas da aquisição da Nexeo, despesas de capital e outras declarações relacionadas ao Programa Streamline 2022 da Empresa e outras iniciativas. As declarações prospectivas estão sujeitas a riscos e incertezas conhecidos e desconhecidos, muitos dos quais podem estar fora do controle da empresa. Essas declarações prospectivas estão sujeitas a riscos e incertezas que podem trazer resultados reais significativamente diferentes dos esperados e das suposições. Uma discussão detalhada desses fatores e incertezas está contida nos arquivos da empresa junto à Comissão de Valores Mobiliários. Os possíveis fatores que podem afetar essas declarações prospectivas incluem, entre outros: a disseminação geográfica da pandemia da COVID-19 sustentada; a duração e a gravidade da pandemia da COVID-19; as ações atuais e futuras que autoridades governamentais podem adotar para tratar ou mitigar o impacto da pandemia da COVID-19; os potenciais impactos negativos da COVID-19 na economia global e em nossos clientes e fornecedores; o impacto geral da pandemia da COVID-19 sobre os nossos negócios, resultados operacionais e condição financeira; outras flutuações nas condições econômicas gerais, particularmente na produção industrial e nas demandas dos clientes e no momento e extensão de uma recuperação econômica; mudanças significativas nas estratégias de negócios dos produtores ou nas operações dos clientes; aumento das pressões competitivas, inclusive como resultado da consolidação de concorrentes; alterações significativas nos preços, na demanda e disponibilidade de produtos químicos; nossos níveis de endividamento, as restrições impostas pelos nossos instrumentos de dívida e a nossa capacidade de obter financiamento adicional quando necessário; o amplo espectro de leis e regulamentações aos quais estamos sujeitos, incluindo leis e regulamentos ambientais, de saúde e segurança abrangentes; incapacidade de integrar os negócios e os sistemas das empresas que adquirimos, inclusive da Nexeo, ou de obter os benefícios previstos de tais aquisições; possíveis interrupções nos negócios e violações de segurança, incluindo incidentes de segurança cibernética; incapacidade de gerar capital de giro suficiente; aumentos nos custos de transporte e combustível e mudanças no nosso relacionamento com terceiros; acidentes, falhas de segurança, danos ambientais, questões e recall de qualidade e responsabilidade pelo produto; falhas de entrega importantes ou sistêmicas envolvendo a nossa rede de distribuição ou os produtos que comercializamos; riscos operacionais para os quais podemos não estar adequadamente segurados; litígios em andamento e outros riscos legais e regulatórios; desafios associados a operações internacionais; exposição a flutuações de taxas de juros e cambiais; comprometimento potencial da amortização do ágio; passivos associados a aquisições, empreendimentos e investimentos estratégicos; desenvolvimentos negativos que afetem nossos planos de pensão e planos de pensão de vários empregadores; interrupções trabalhistas associadas à parte sindicalizada de nossa força de trabalho; e os demais fatores descritos nos arquivos da empresa na Comissão de Valores Mobiliários. Advertimos que as informações prospectivas apresentadas neste comunicado à imprensa não são garantia de eventos ou resultados futuros, e que eventos ou resultados reais podem diferir significativamente daqueles obtidos ou sugeridos pelas informações prospectivas contidas neste comunicado à imprensa. Além disso, as declarações prospectivas geralmente podem ser identificadas pelo uso de terminologia prospectiva, como "pode", "planeja", "procura", "irá", "espera", "pretende", "estima", "antecipa", "acredita" ou "continua", ou a forma negativa desses termos, variações deles ou terminologia semelhante. Todas as informações prospectivas apresentadas neste documento são feitas apenas a partir da data deste comunicado à imprensa, e a Empresa não assume nenhuma obrigação de atualizar ou revisar quaisquer informações prospectivas para refletir alterações nas premissas, a ocorrência de eventos imprevistos ou de outra forma, exceto conforme exigido por lei.

