Univar Solutions publica el informe medioambiental, social y de gobernanza (ESG) de 2021

Redujo la intensidad de carbono global de alcance 1 y 2 en un 39 % (a partir de una referencia de 2016), superando su objetivo de reducción del 15 %;

Continuó con la mejora de sus prácticas de seguridad, líderes en el sector, lo que se tradujo en un 41 % menos de lesiones registrables, a pesar del aumento de los volúmenes de distribución y de la actividad del almacén;

Redujo la intensidad de los residuos peligrosos en un 45 % gracias a las mejoras en la manipulación de residuos a lo largo del año (en comparación con la referencia de 2016), superando significativamente el objetivo de reducción establecido a partir de nuestra referencia de 2016;

Introdujo consideraciones ambientales y sociales en su proceso de evaluación de proveedores;

Obtuvo el compromiso de EcoVadis para ayudar a impulsar las mejoras medioambientales y sociales en su cadena de suministro;

Redujo en un 36 % (desde 2016) las emisiones significativas, superando ampliamente su objetivo original; y

Contó con un mayor número de Redes de Recursos para Empleados (ERN), comprometidas con el empoderamiento de los empleados como parte de sus acciones de diversidad, equidad e inclusión (DEI).

"2021 ha sido un año especialmente significativo en nuestra trayectoria de sostenibilidad, ya que hemos marcado importantes hitos en materia de sostenibilidad medioambiental, impacto social y buen gobierno, y hemos cumplido nuestros primeros objetivos públicos de sostenibilidad fijados a lo largo de este año", afirmó David Jukes, presidente y director general. "De cara al futuro, tenemos la intención de medir nuestro progreso constante hacia nuestro nuevo conjunto de objetivos para 2025 y más allá, como parte de nuestros esfuerzos continuos para construir un mañana mejor para las generaciones futuras. Seguimos firmes en nuestro compromiso, y me complace ver que nuestra compañía está teniendo un comienzo tan fuerte en el nuevo, aunque desafiante y ambicioso, capítulo de nuestro futuro viaje de sostenibilidad".

A lo largo de 2021, Univar Solutions aceleró la integración de sus nuevos objetivos ESG en toda la compañía a nivel mundial. Al incorporar la sostenibilidad en sus estrategias operativas, procesos y cultura, Univar Solutions está bien posicionada para alcanzar sus objetivos futuros. Otros aspectos destacados son el mapeo, por primera vez, de las emisiones de Alcance 3 para toda su cadena de suministro, marcando así el camino para acciones más amplias de reducción de emisiones; el reconocimiento como Mejor Lugar para Trabajar por la Igualdad LGBTQ+ por parte de la Fundación de la Campaña de Derechos Humanos (HRC), tras alcanzar una puntuación de 100 del Índice de Igualdad Corporativa de la Fundación HRC; y el aumento de la generación in situ de electricidad renovable como parte del compromiso de la empresa de lograr emisiones operativas netas cero para 2050.

"Como compañía, entendemos la importancia de un compromiso medible con los ESG, haciendo un impacto positivo en el mundo que nos rodea", dijo Jen McIntyre, jefe de personas y cultura y líder ejecutivo de ESG en Univar Solutions. "La gestión de los riesgos y oportunidades de los ESG es fundamental para nuestra capacidad de adaptación y crecimiento, y estamos orgullosos de haber demostrado sistemáticamente nuestro compromiso con la transparencia y la mejora continua a lo largo de los años".

"Nuestro equipo ha establecido una ambiciosa estrategia para desafiar a nuestro negocio y a la cadena de suministro para crear un beneficio colectivo en nuestra cadena de valor", dijo Liam McCarroll, director global de sostenibilidad. "A través de nuestros objetivos ESG hasta 2025 y posteriores, y junto con nuestros empleados, clientes, proveedores y otras partes interesadas, nos esforzaremos por lograr un cambio significativo para un mundo más sostenible".

Para una revisión completa del progreso de Univar Solutions hacia un futuro más sostenible, consulte el informe completo de sostenibilidad en: https://www.univarsolutions.com/sustainability

Acerca de Univar Solutions

Univar Solutions (NYSE: UNVR) es un distribuidor líder mundial de productos e ingredientes químicos básicos y especializados que representa una cartera de primer nivel entre los principales productores del mundo. Con la flota de transporte privado y la fuerza técnica de ventas más grandes de la industria, experiencia inigualable en logística, profundo conocimiento del mercado y de la normativa, desarrollo de fórmulas y recetas, y unas herramientas digitales líderes, la compañía se encuentra bien posicionada para ofrecer soluciones a la medida y servicios de valor agregado para una amplia gama de mercados, industrias y aplicaciones. A la vez que cumple con su propósito de ayudar a mantener a las comunidades saludables, alimentadas, limpias y seguras, Univar Solutions está comprometida a ayudar a los clientes y proveedores a innovar y enfocarse en Crecer Juntos. Conozca más en univarsolutions.com.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa incluye ciertas declaraciones relacionadas con eventos futuros y nuestras intenciones, creencias, expectativas y predicciones acerca del futuro, las cuales son "declaraciones prospectivas" según lo dispuesto en la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933, la Sección 21E de la Ley del Mercado de Valores de 1934 y sus enmiendas. Las declaraciones prospectivas están sujetas a riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos, muchos de los cuales pueden estar por fuera del control de la compañía. Estas declaraciones prospectivas están sujetas a riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales difieran sustancialmente de las expectativas y los supuestos. En los documentos presentados por la compañía ante la Comisión de Bolsa y Valores figura un análisis detallado de estos factores e incertidumbres. Los factores que podrían afectar dichas declaraciones prospectivas pueden ser, entre otros: la propagación geográfica de la pandemia de la COVID-19; la duración y gravedad de la pandemia de la COVID-19; las medidas que podrían adoptar las autoridades gubernamentales para hacer frente o mitigar el impacto de la pandemia de la COVID-19; los impactos negativos potenciales de la COVID-19 en la economía mundial y en nuestros clientes proveedores; el impacto general de la pandemia de la COVID-19 en nuestro negocio, en los resultados de las operaciones y en la situación financiera; otras fluctuaciones en condiciones económicas generales, especialmente en la producción industrial y las demandas de nuestros clientes; cambios significativos en las estrategias comerciales de los productos o en las operaciones de nuestros clientes; mayor presión competitiva derivada, entre otros, de la consolidación de competidores; cambios significativos en precios, demanda y disponibilidad de productos químicos; nuestro endeudamiento, las restricciones impuestas por nuestros instrumentos de deuda, y nuestra capacidad para obtener financiamiento adicional requerido; el amplio espectro de leyes y normas a las que estamos sujetos incluidas amplias leyes y normas en materia ambiental, de salud y seguridad; la imposibilidad de integrar el negocio y los sistemas de compañías que adquiramos, incluida Nexeo Solutions, Inc., o de lograr los beneficios anticipados de dichas adquisiciones; posibles interrupciones de las actividades comerciales y violaciones de seguridad, incluidos incidentes de ciberseguridad; la imposibilidad de generar capital de trabajo suficiente; incrementos en los costos del transporte y de los combustibles y cambios en nuestra relación con proveedores externos; accidentes, fallas en la seguridad, daño ambiental, cuestiones relacionadas con la calidad y responsabilidad de los productos así como posibles retiros del mercado; fallas importantes en la entrega que involucren nuestra red de distribución o los productos que ofrecemos; riesgos operacionales para los cuales no estemos asegurados de forma adecuada; litigios en curso y otros riesgos legales y regulatorios; desafíos asociados con operaciones internas; exposición a tasas de interés y fluctuaciones en tipos de cambio; posible deterioro del buen nombre; responsabilidades asociadas con adquisiciones, emprendimientos e inversiones estratégicas; acontecimientos negativos que afectan nuestros planes de jubilación y de jubilaciones de empleadores múltiples; interrupciones laborales asociadas con los empleados sindicalizados de nuestra fuerza laboral; y otros factores descritos en los documentos presentados por la empresa a la Comisión de Bolsa y Valores. Advertimos que la información prospectiva que se presenta en este comunicado de prensa no constituye una garantía de eventos o resultados futuros, y que los eventos o resultados reales pueden diferir sustancialmente de los indicados o sugeridos por la información prospectiva que se incluye en este comunicado de prensa. Además, las declaraciones prospectivas generalmente se pueden identificar mediante el uso de terminología prospectiva como "puede", "planea", "busca", "espera", "pretende", "estima", "prevé", "cree" o "continúa", o los enunciados negativos correspondientes, variaciones de la misma o terminología similar. Toda información prospectiva aquí presentada es válida únicamente en la fecha de publicación de este comunicado de prensa. La compañía no asume obligación alguna de actualizar o revisar cualquier declaración prospectiva para reflejar cambios en los supuestos, la ocurrencia de acontecimientos imprevistos, o de otra índole, excepto en los casos en que la ley así lo requiera.

FUENTE Univar Solutions Inc.

