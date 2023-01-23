Univar Solutions, Türkiye'nin Lider Distribütörü Kale Kimya'yı Satın Alarak Güzellik ve Kişisel Bakım, Ev ve Endüstriyel Temizlik Portföylerini Genişletiyor

DOWNERS GROVE, Ill., 23 Ocak 2023 /PRNewswire/ --Univar Solutions Inc. (NYSE: UNVR) ("Univar Solutions" veya "Şirket"), özel bileşen ve kimyasal kullanıcıları için önde gelen küresel çözümler sağlayıcısı, bugün Türkiye'nin lider özel kimyasal distribütörü Kale Kimya'yı satın almak için anlaşma imzaladığını duyurdu.

Univar Solutions to Expand Beauty and Personal Care, Home and Industrial Cleaning Portfolios with Acquisition of Leading Turkish Distributor, Kale Kimya

İlk olarak 1975 yılında kurulan Kale Kimya, sınıfının en iyisi formülasyon laboratuvarı imkanları ve teknik uzmanlığının yanı sıra yüzey aktif maddeler, emülgatörler, koruyucu maddeler, UV filtreleri, parfümler, polimerler, iklimlendiriciler, esterler ve yumuşatıcılar dahil olmak üzere güzellik ve kişisel bakım ürünlerini içeren geniş kapsamlı bir ev ve endüstriyel temizlik ürünleri portföyü de sunuyor.

Global Ingredients & Specialties Başkanı Nick Powell, "Bu satın alma, güçlü yönlerimizi, coğrafi ayak izimizi ve ürün portföyümüzü geliştiren ve bunlara katkıda bulunan lider bir şirketle Ingredients and Specialties işletmemizi büyütme stratejimizi daha da ileriye taşıyor" dedi. "Yakında Kale Kimya'yı Univar Solutions ailesine katmaktan mutluluk duyuyorum. Pazardaki değişen tüketici trendlerinden yararlanmaya devam ederken, onların deneyim ve bilgileri bölgedeki müşterilerimizi destekleyecektir."

Kale Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Birgen Kaleağası Özemre şunları söyledi: "Bu satın alma, pazar lideri itibarı, uzman teknik desteği, yenilikçi ruhu ve olağan üstü müşteri hizmetlerine kararlı bağlılığı paylaşan iki şirket arasındaki büyük bir uyumdur. Bu, çalışanlarımızın ve ürünlerimizin gelişimini daha da destekleyecek Univar Solutions ile birleşik bir şirket olmayı dört gözle bekliyorum."

İşlemin koşulları açıklanmadı. Satın almanın tamamlanması, belirli düzenleyici makamların onaylarına tabidir ve 2023 yılı 1. çeyreğinde tamamlanması beklenmektedir.

Kale Kimya Hakkında

Merkezi İstanbul, Türkiye'de bulunan Kale Kimya, Güzellik ve Kişisel Bakım ile Ev ve Endüstriyel Temizlik pazarlarında tanınmış bir lider bölgesel özel kimyasal distribütörüdür. Dünyaca ünlü 20'den fazla üreticinin özel temsilciliğine sahip olan Kale Kimya, Türkiye ve bölgedeki yerel depoları aracılığıyla geniş lojistik seçenekleri ve tam donanımlı uygulama laboratuvarları ile kapsamlı bir teknik destekle değerli müşterilerine hizmet vermektedir. Kale Kimya, Türkiye'de ve 30'dan fazla ihracat ülkesinde kimya sanayi tedarikinde kilit rol oynamaktadır.

Daha fazla bilgiye https://www.kalekimya.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Univar Solutions Hakkında

Univar Solutions (NYSE: UNVR), dünyanın önde gelen üreticilerinden birinci sınıf bir portföyü temsil eden lider bir küresel emtia ve özel kimyasal ve bileşen distribütörüdür. Sektörün en büyük özel nakliye filosu ve teknik satış gücü, benzersiz lojistik bilgisi, derin pazar ve mevzuat bilgisi, formülasyon ve reçete geliştirme ve önde gelen dijital araçları ile Şirket, çok çeşitli pazarlara, sektörlere ve uygulamalara özel çözümler ve katma değerli hizmetler sunma konusunda iyi bir yerdedir. Univar Solutions, toplumları sağlıklı, tok, temiz ve güvenli tutmaya yardımcı olma amacını yerine getirirken müşterilerin ve tedarikçilerin yenilik yapmalarına ve Birlikte Büyümeye odaklanmalarına yardımcı olmayı taahhüt eder.

Daha fazla bilgiye univarsolutions.com adresinden ulaşabilirsiniz.

İleriye Dönük Beyanlar

Bu basın bülteni, 1933 tarihli Menkul Kıymetler Yasası'nın 27A bölümü ve değiştirilen şekliyle 1934 tarihli Menkul Kıymetler Borsası Yasası'nın 21E bölümü bağlamında "ileriye dönük beyanlar" olan gelecekteki olaylar ve geleceğe yönelik niyetlerimiz, inançlarımız, beklentilerimiz ve tahminlerimizle ilgili bazı beyanlara yer vermektedir. İleriye dönük beyanlar, çoğu Şirket'in kontrolü dışında olabilecek bilinen ve bilinmeyen risklere ve belirsizliklere tabidir. Bu ileriye dönük beyanlar, gerçek sonuçların beklenti ve varsayımlardan önemli ölçüde farklı olmasına neden olabilecek risklere ve belirsizliklere tabidir. Bu faktörlerin ve belirsizliklerin ayrıntılı açıklamaları, Şirket'in Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na sunduğu dosyalarda yer almaktadır. Bu tür ileriye dönük beyanları etkileyebilecek potansiyel faktörler, diğerlerinin yanı sıra şunları içerir: COVID-19 salgınının nihai coğrafi yayılımı; COVID-19 salgınının süresi ve şiddeti; COVID-19 salgınının etkisini hafifletmek veya başka bir şekilde azaltmak için devlet yetkilileri tarafından alınabilecek önlemler; COVID-19'un küresel ekonomi ile müşterilerimiz ve tedarikçilerimiz üzerindeki olası olumsuz etkileri; COVID-19 salgınının işletmemiz, faaliyet sonuçları ve mali durum üzerindeki genel etkisi; endüstriyel üretim ve müşterilerimizin talepleri başta olmak üzere genel ekonomik koşullardaki diğer dalgalanmalar; üreticilerin iş stratejilerinde veya müşterilerimizin faaliyetlerinde önemli değişiklikler; rakip konsolidasyonunun bir sonucu olarak artan rekabet baskıları; kimyasalların fiyatlandırmasında, talebinde ve mevcudiyetinde önemli değişiklikler; borçluluk seviyemiz, borçlanma araçlarımızın getirdiği kısıtlamalar ve gerektiğinde ek finansman temin etme kabiliyetimiz; kapsamlı çevre, sağlık ve güvenlik yasaları ve yönetmelikleri dahil olmak üzere tabi olduğumuz geniş yasa ve yönetmelik yelpazesi; Nexeo Solutions, Inc. dahil olmak üzere satın aldığımız şirketlerin işlerini ve sistemlerini entegre edememe veya bu tür satın almaların beklenen faydalarını gerçekleştirememe; siber güvenlik olayları dahil potansiyel iş kesintileri ve güvenlik ihlalleri; yeterli işletme sermayesi üretememe; ulaşım ve yakıt maliyetlerindeki artışlar ve üçüncü taraf sağlayıcılarla ilişkilerimizdeki değişiklikler; kazalar, güvenlik hataları, çevresel hasar, ürün kalitesi ve sorumluluk sorunları ve geri çağırmalar; dağıtım ağımız veya taşıdığımız ürünlerle ilgili büyük veya sistemik teslimat hataları; Yeterince sigortalı olmayabileceğimiz operasyonel riskler; devam eden davalar ve diğer yasal ve düzenleyici riskler; uluslararası operasyonlarla ilgili zorluklar; faiz oranı ve döviz dalgalanmalarına maruz kalma; şerefiyenin olası değer düşüklüğü; satın alımlar, girişimler ve stratejik yatırımlarla ilgili yükümlülükler; emeklilik planlarımızı ve çok işverenli emekliliklerimizi etkileyen olumsuz gelişmeler; iş gücümüzün sendikalı kısmıyla ilişkili iş kesintileri; ve Şirket'in Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na sunduğu dosyalarda açıklanan diğer faktörler. Bu basın bülteninde sunulan ileriye dönük bilgilerin gelecekteki olayların veya sonuçların garantisi olmadığı ve gerçek olayların veya sonuçların bu basın bülteninde yer alan ileriye dönük bilgilerde yapılan veya önerilenlerden önemli ölçüde farklı olabileceği konusunda sizi uyarıyoruz. Buna ek olarak ileriye dönük ifadeler genellikle "olabilir", "planlanıyor, "istiyor", "olacak", "bekleniyor", "amaçlanıyor", "tahmin ediliyor", "öngörülüyor", "inanıyor" veya "devam ediyor" ya da bunların olumsuzu veya varyasyonları gibi ileriye dönük terminoloji veya benzer bir terminoloji kullanımıyla tanımlanabilir. Burada sunulan her türlü ileriye dönük bilgi sadece bu basın bülteninin tarihi itibarıyla geçerlidir ve Şirket, yasaların gerektirdiği durumlar dışında varsayımlardaki değişiklikleri, öngörülmeyen olayların meydana gelmesini veya başka türlü durumları yansıtmak için ileriye dönük herhangi bir bilgiyi güncelleme veya revize etme yükümlülüğünü üstlenmez.

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SOURCE Univar Solutions Inc.