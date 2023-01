Univar Solutions amplia portfólios de beleza e cuidados pessoais, limpeza doméstica e industrial com a aquisição do distribuidor líder da Turquia, Kale Kimya

DOWNERS GROVE, Illinois, 23 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- AUnivar Solutions Inc. (NYSE: UNVR) ("Univar Solutions" ou "a Empresa"), fornecedora líder global de soluções para usuários de ingredientes e produtos químicos, anunciou hoje que assinou um acordo para adquirir o principal distribuidor de produtos químicos especiais da Turquia Kale Kimya.

Univar Solutions ampliará os portfólios de beleza e cuidados pessoais, limpeza doméstica e industrial com a aquisição do distribuidor líder da Turquia, Kale Kimya

Fundada em 1975, a Kale Kimya oferece os melhores recursos laboratoriais de formulação e experiência técnica, bem como um extenso portfólio de produtos de beleza e cuidados pessoais e produtos de limpeza doméstica e industrial, como surfactantes, ativos, emulsificantes, conservantes, filtros ultravioletas, fragrâncias, polímeros, condicionadores, ésteres e emolientes.

"Esta aquisição promove ainda mais em nossa estratégia de crescimento de nossos negócios de Ingredientes e Especialidades com uma empresa líder que amplia e aumenta nossos pontos fortes, presença geográfica e portfólio de produtos", disse Nick Powell, presidente de Ingredientes e Especialidades Globais. "Tenho o prazer de receber em breve a Kale Kimya na família Univar Solutions. A experiência e conhecimento da empresa apoiarão nossos clientes na região, enquanto continuamos a capitalizar as mudanças nas tendências de consumo do mercado."

Birgen Kaleağası Özemre, CEO da Kale Kimya, disse: "Esta aquisição é uma importante combinação entre duas empresas que compartilham reputações líderes de mercado, suporte técnico especializado, espírito de inovação e dedicação incansável ao excepcional atendimento ao cliente. Isso apoiará ainda mais o crescimento de nossos funcionários e produtos, e espero pelo sucesso da unificação da empresa com a Univar Solutions."

Os termos da transação não foram divulgados. O fechamento da aquisição está sujeito a determinadas aprovações regulatórias e espera-se que seja concluído no primeiro trimestre de 2023.

Sobre a Kale Kimya

Com sede em Istambul, na Turquia, a Kale Kimya é um dos principais distribuidores regionais de produtos químicos especializados e líder reconhecida nos mercados de beleza, cuidados pessoais e limpeza doméstica e industrial. Com representação exclusiva de mais de 20 produtores mundialmente reconhecidos, a Kale Kimya atende clientes de grande valor com amplo suporte técnico e contando com laboratórios de aplicação totalmente equipados e ampla gama de opções logísticas por meio de armazéns locais na Turquia e na região. A Kale Kimya desempenha um papel fundamental no fornecimento do setor químico na Turquia e em mais de 30 países exportadores.

Saiba mais em https://www.kalekimya.com

Sobre a Univar Solutions

A Univar Solutions (NYSE: A UNVR) é uma distribuidora líder global de commodities e especialidades químicas e ingredientes, representando um portfólio de primeira linha dos principais produtores do mundo. Com a maior frota de transporte privado e força de vendas técnicas do setor, know-how logístico incomparável, profundo conhecimento regulatório e de mercado, formulação e desenvolvimento de receitas e ferramentas digitais líderes, a empresa está preparada para oferecer soluções personalizadas e serviços de valor agregado a uma ampla gama de mercados, setores e aplicações. Ao cumprir seu propósito de ajudar a manter as comunidades saudáveis, abastecidas, limpas e seguras, a Univar Solutions está empenhada em ajudar clientes e fornecedores a inovar e focar no crescimento conjunto.

Saiba mais em univarsolutions.com.

Declarações prospectivas

FONTE Univar Solutions Inc.

