Univar Solutions y Kalsec® Inc. expanden la relación global con el acuerdo exclusivo de distribución de ingredientes alimentarios en Colombia

La alianza aporta soluciones innovadoras a más clientes de alimentos y bebidas en América Latina

BOGOTÁ, Colombia, 13 de febrero de 2023 /PRNewswire/ -- Univar Solutions Colombia, SAS, una subsidiaria de Univar Solutions Inc. (NYSE: UNVR) ("Univar Solutions" o "la Empresa"), un proveedor líder mundial de soluciones para usuarios de ingredientes especiales y productos químicos, y Kalsec Inc., un proveedor de soluciones de ingredientes naturales para la industria de alimentos y bebidas, han firmado un acuerdo exclusivo de distribución para la gama completa de productos de ingredientes alimentarios de Kalsec en Colombia. Los clientes de Univar Solutions en Colombia ahora tienen acceso a una gama más amplia de innovaciones en ingredientes centradas en soluciones organolépticas, colorantes naturales y colorantes alimentarios, y unidades comerciales de protección de alimentos.

Univar Solutions y Kalsec® Inc. amplían su relación mundial con un acuerdo exclusivo de distribución de ingredientes alimentarios en Colombia

"Este acuerdo se basa en nuestra exitosa alianza existente con Kalsec en Europa y México y mejora nuestro valor en aplicaciones técnicas básicas e ilustra nuestro compromiso continuo con la sostenibilidad", comentó Kevin Hack, vicepresidente global de ingredientes alimentarios de Univar Solutions. "Nos complace presentar a los clientes colombianos la línea completa de extractos, colorantes y antioxidantes de origen natural de Kalsec, brindándoles así la oportunidad de utilizar estos ingredientes para desarrollar productos innovadores de alimentos y bebidas para los consumidores".

Además de proporcionar una amplia cartera de ingredientes alimentarios especiales, Univar Solutions apoya a los clientes que buscan satisfacer las demandas de los consumidores de ingredientes de alta calidad para desarrollar productos alimentarios de etiquetado verde que ayuden a satisfacer la necesidad de ingredientes más saludables y sostenibles. Al combinar la ciencia culinaria con el apoyo al desarrollo de aplicaciones, Univar Solutions trabaja en estrecha colaboración con sus clientes y proveedores para fomentar la resolución creativa de problemas y ofrecer fórmulas, recetas e ingredientes innovadores que ayuden a las marcas de todos los tamaños a crecer y prosperar. Los productos deKalsec, que abarcan una línea completa de ingredientes naturales e innovadores de alta calidad, brindan soluciones para superar los retos que enfrentan los fabricantes de alimentos y bebidas a nivel mundial. Ambas empresas respaldan las últimas tendencias alimentarias, como el etiquetado verde, las alternativas de origen vegetal y los ingredientes saludables, y están totalmente comprometidas con las prácticas sostenibles y el cumplimiento de los objetivos ambientales, sociales y de gestión corporativa (ESG, por sus siglas en inglés).

"La colaboración con líderes de la industria como Kalsec ayuda a impulsar soluciones de alimentos y bebidas más sostenibles para los desafíos técnicos que enfrenta el futuro de la industria alimentaria en América del Sur y otras regiones", dijo Jorge Buckup, presidente para América Latina de Univar Solutions. "Estamos encantados de ampliar aún más nuestra alianza con Kalsec, ya que reflejan nuestros altos estándares de sostenibilidad, responsabilidad social, innovación y participación comunitaria".

"Kalsec ha estado operando durante más de una década en Colombia, brindando a nuestros clientes excelencia en servicio local, soporte y suministro de soluciones de ingredientes naturales para alimentos y bebidas", comentó Aaron Wheadon, vicepresidente sénior de desarrollo comercial global de Kalsec. "A medida que nos esforzamos continuamente por mejorar nuestros servicios para los clientes en América Latina, nos complace trabajar con un líder del mercado como Univar Solutions, que comparte nuestros valores en el abastecimiento sostenible y ayuda a respaldar nuestro propósito de liberar el potencial de las personas, la naturaleza, y la ciencia para nutrir al mundo".

Para obtener más información sobre el negocio de ingredientes alimentarios de Univar Solutions, visite https://www.univarsolutions.com/foodology.

Para obtener más información sobre la cartera de soluciones de Kalsec y su compromiso de liberar el potencial de las personas, la naturaleza y la ciencia para nutrir al mundo, visite https://www.kalsec.com/.

Acerca de Univar Solutions

Univar Solutions (NYSE: UNVR) es un distribuidor global líder en materias primas y productos químicos específicos, el cual opera con los principales productores en todo el mundo. Con la flota de transporte privado y el personal técnico de ventas más grande de la industria, sumado a una experiencia inigualable en logística, un profundo conocimiento del mercado y de la normativa, el desarrollo de fórmulas y recetas y unas herramientas digitales líderes, la Empresa se encuentra bien posicionada para ofrecer soluciones a la medida y servicios de valor agregado para una amplia gama de mercados, industrias y aplicaciones. Mientras cumple su propósito de ayudar a mantener a las comunidades saludables, alimentadas, limpias y seguras, Univar Solutions se esfuerza por ayudar a los clientes y los proveedores a innovar y enfocarse en Crecer Juntos (Growing Together). Obtenga más información en univarsolutions.com.

Acerca de Kalsec ® Inc.

Kalsec® Inc. proporciona soluciones organolépticas, protección natural de los alimentos, colorantes naturales y lúpulo de vanguardia para las industrias de alimentos y bebidas. Capturamos lo mejor que la naturaleza tiene para ofrecer y utilizamos más de 60 años de experiencia e innovación líder en la industria para hacer que los productos de alimentos y bebidas luzcan bien, sepan mejor y duren más. De propiedad familiar y con sede en Kalamazoo, Michigan, desde 1958, Kalsec tiene oficinas regionales, laboratorios y equipos de ventas en América del Norte, Europa y Asia. Como B Corp certificada, Kalsec toma decisiones éticas y sostenibles que benefician a nuestros clientes, empleados, comunidades y al medio ambiente. Nos enorgullece que nuestra empresa sea una fuerza para el bien. Si desea obtener más información, visite www.kalsec.com.

Declaraciones prospectivas.

Este comunicado de prensa incluye ciertas declaraciones relacionadas con eventos futuros y nuestras intenciones, creencias, expectativas y perspectivas para el futuro, que son "declaraciones prospectivas" de acuerdo con la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933 y la Sección 21E de la Ley de Intercambio de Valores de 1934, en su versión modificada. Las declaraciones prospectivas están sujetas a riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos, muchos de los cuales pueden estar por fuera del control de la Empresa. Estas declaraciones prospectivas están sujetas a riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales difieran sustancialmente de las expectativas y los supuestos. En los documentos presentados por la Empresa ante la Comisión de Bolsa y Valores figura un análisis detallado de estos factores e incertidumbres. Los factores potenciales que podrían afectar a dichas declaraciones prospectivas incluyen, entre otros: las condiciones económicas generales, en particular, las fluctuaciones de la producción y el consumo industriales y el momento y el alcance de las recesiones económicas, el aumento de las presiones competitivas, incluso como resultado de la consolidación de los competidores; las posibles interrupciones de la cadena de suministro; los cambios significativos en los precios, la demanda y la disponibilidad de productos químicos; nuestro endeudamiento, las restricciones impuestas por nuestros instrumentos de deuda y los costos asociados a ellos, y nuestra capacidad para obtener financiación adicional; el amplio espectro de leyes y reglamentos a los que estamos sujetos, incluidas las numerosas leyes y reglamentos medioambientales, sanitarios y de seguridad y los cambios en las leyes fiscales; los posibles incidentes de ciberseguridad, incluidas las infracciones de seguridad; la incapacidad de generar suficiente capital circulante; los retos relacionados con el transporte, incluidos los aumentos de los costos de transporte y combustible, los cambios en nuestra relación con otros proveedores de transporte y la capacidad de atraer y retener a conductores calificados; los accidentes, los fallos de seguridad, los daños medioambientales, los problemas de calidad de los productos, los fallos o peligros en las entregas y los riesgos relacionados con nuestras operaciones y los materiales peligrosos que manejamos, la posible incapacidad de obtener una cobertura de seguro adecuada; los litigios en curso, los posibles reclamos y retiradas de productos defectuosos y otros riesgos medioambientales, legales y normativos; los retos asociados con las operaciones internacionales; la exposición a las fluctuaciones de los tipos de interés y de las divisas; el posible deterioro del fondo de comercio y de los activos intangibles; la pandemia COVID-19 en curso y en evolución, incluidas sus repercusiones en la economía global, nuestros empleados, clientes, vendedores y proveedores, así como en nuestro negocio, resultados de explotación y situación financiera; los cambios significativos en las estrategias comerciales de los productores o en las operaciones de nuestros clientes; la incapacidad para integrar el negocio y los sistemas de las empresas que adquirimos, incluida la imposibilidad de obtener los beneficios previstos de dichas adquisiciones; los acontecimientos negativos que afecten a nuestros planes de pensiones y a las pensiones multiempresariales; interrupciones laborales asociadas a la parte sindicalizada de nuestro personal; nuestra capacidad para atraer o retener a un personal calificado y diverso; nuestra capacidad para ejecutar nuestras estrategias relacionadas con cuestiones medioambientales, sociales y de gestión, y alcanzar las expectativas relacionadas que pudieran verse afectadas como resultado de la evolución de las normas reglamentarias y de otro tipo, los procesos y los supuestos, el ritmo de los avances científicos y tecnológicos, el aumento de los costos y la disponibilidad de la financiación necesaria y los cambios en los mercados del carbono; y los demás factores descritos en el Informe Anual de la empresa en el Formulario 10-K para el año finalizado el 31 de diciembre de 2021, así como en otros documentos presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores. Advertimos que la información prospectiva que se presenta en este comunicado de prensa no constituye una garantía de eventos o resultados futuros, y que los eventos o resultados reales pueden diferir sustancialmente de los indicados o sugeridos por la información prospectiva que se incluye aquí. Además, las declaraciones prospectivas generalmente se pueden identificar mediante el uso de terminología prospectiva como "puede", "planea", "busca", "espera", "pretende", "estima", "prevé", "cree" o "continúa", o los enunciados negativos correspondientes, variaciones de estos o terminología similar. Toda la información prospectiva aquí presentada es válida únicamente en la fecha de publicación de este comunicado de prensa. La Empresa no asume obligación alguna de actualizar o revisar ningún tipo de declaración prospectiva para reflejar cambios en los supuestos, la ocurrencia de acontecimientos imprevistos, o de otra índole, excepto en los casos en que la ley así lo requiera.

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/2000825/Univar_Solutions_Food_Ingredients_Distribution_Agreement_in_Colombia.jpg

FUENTE Univar Solutions Inc.

SOURCE Univar Solutions Inc.