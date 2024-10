Universal Consulting Opportunities (UCO) entre sur le marché européen en tant que conseiller stratégique exclusif de MLS Leader en Roumanie

UCO met son expertise au service de la mission de MLS Leader, qui est de développer le concept du MLS et d'optimiser l'industrie immobilière au bénéfice des professionnels et des consommateurs

ALTAMONTE SPRINGS, Floride, 5 octobre 2024 /PRNewswire/ -- UCO, une filiale de Stellar MLS, un service de listing multiple (multiple listing service, MLS) chef de file aux États-Unis et à la croissance la plus rapide au monde, a annoncé un accord avec MLS Leader pour être son conseiller MLS stratégique exclusif en Roumanie. En partageant son expertise et son expérience, UCO fera progresser la vision de MLS Leader, qui est d'être le premier service MLS sur le marché immobilier roumain.

MLS Leader travaille en étroite collaboration avec les communautés de courtiers et d'agents immobiliers depuis plus d'une décennie, assumant de manière continue un rôle d'éducation et de régulation, afin de bâtir un marché immobilier transparent dans l'intérêt des professionnels de l'immobilier, des clients et du grand public. Source d'informations sur les biens et les transactions immobilières en Roumanie, MLS Leader a pour mission de fournir aux professionnels de l'immobilier un moyen d'exceller dans leur métier et d'offrir des services de qualité à chaque étape de leurs activités.

Par l'intermédiaire d'UCO, Stellar MLS apporte son expérience stratégique dans le domaine du MLS à l'échelle mondiale, afin d'accroître l'expertise opérationnelle et technologique de MLS Leader. Stellar MLS conseillera MLS Leader pour l'aider à améliorer sa plateforme et ses services innovants tout en développant son réseau de professionnels au sein de la communauté immobilière du sixième pays le plus peuplé de l'Union européenne.

« Nous sommes fiers de collaborer avec MLS Leader sur cette vision importante qui vise à promouvoir un marché immobilier plus transparent et plus efficace en Roumanie et au-delà », a déclaré Merri Jo Cowen, PDG de Stellar MLS et d'UCO. « Notre équipe se concentre sur le MLS et soutient les professionnels de l'immobilier en Europe et dans le monde entier. »

« En tant que service MLS pionnier en Europe, fondé en 2007, MLS Leader (alimenté par Flexmls) a construit un système qui permet aux sociétés immobilières de mettre en œuvre avec succès le service MLS et un modèle de représentation exclusive sur un marché au-delà de l'Amérique du Nord », a confié pour sa part Sorin Udrea, fondateur et directeur général de MLS Leader.

« Nous sommes largement considérés comme la source la plus fiable de Roumanie de données sur le marché, soutenant les agents avec des outils essentiels tels que des analyses comparatives de marché, des statistiques du marché et des portails clients pour la représentation des acheteurs. Avec UCO comme conseiller stratégique, nous sommes ravis d'accélérer nos efforts pour faire de MLS Leader la première place de marché pour les professionnels de l'immobilier spécialisés dans la représentation exclusive en Roumanie. »

Mme Cowen a souligné l'expertise et le dévouement de l'équipe d'UCO, qui est composée de dirigeants commerciaux de renommée mondiale, dont Marion Weiler, vice-présidente des marchés mondiaux d'UCO et vice-présidente du marketing et de la communication de Stellar MLS, et Mathew Kallumadil, vice-président des marchés mondiaux d'UCO et vice-président de la technologie et de l'innovation de Stellar MLS, qui ont permis de franchir cette étape importante.

L'UCO a participé activement à des forums mondiaux en France et en Allemagne pour soutenir une approche avant-gardiste de la transformation de l'industrie immobilière. Ce mois d'octobre, UCO sera l'un des partenaires principaux du Forum international MLS à Milan, où des représentants de plus de 45 marchés mondiaux se réuniront pour comprendre et développer le concept du MLS afin d'instaurer la confiance et la transparence. La présence d'UCO est soutenue par ses partenariats avec la CEPI, l'association européenne des professions immobilières, et la FIABCI, la fédération internationale de l'immobilier.

À propos d'UCO

Avec pour mission de soutenir les professionnels de l'immobilier dans le monde entier, UCO offre son expertise, notamment en matière d'entrée sur le marché, de développement MLS et de transactions transfrontalières. Cette expertise est le fruit du travail d'une équipe de gestion qui cumule plus de 100 ans d'expérience dans le secteur de l'immobilier, et qui comprend des dirigeants commerciaux de renommée mondiale ayant travaillé avec des organisations d'envergure internationale et des professionnels internationaux qui possèdent 40 ans d'expérience collective à l'échelle mondiale, dont beaucoup parlent couramment plusieurs langues. En collaborant avec des organisations mondiales telles que la CEPI et la FIABCI, UCO fournit des solutions sur mesure pour aider les marchés immobiliers à prospérer dans le monde entier, en mettant l'accent sur la confiance, la transparence, l'innovation et la croissance durable. Qu'il s'agisse d'améliorer des opérations existantes ou d'en créer de nouvelles à partir de zéro, UCO s'engage à aider les marchés immobiliers à prospérer – UCO est axé sur la satisfaction des besoins uniques de ses clients, où qu'ils se trouvent dans leur parcours MLS.

À propos de MLS Leader (alimenté par Flexmls)

Fondé en 2007, MLS Leader est le premier véritable service de listing multiple en Europe, offrant aux professionnels de l'immobilier en Roumanie des outils avancés pour améliorer la transparence et l'efficacité du marché. La mission de MLS Leader est de donner aux agents immobiliers et aux évaluateurs les moyens d'exceller dans leur travail et de proposer des services de qualité à chaque étape. En promouvant le modèle de représentation exclusive, MLS Leader offre une plateforme robuste qui comprend les outils et les informations nécessaires à la gestion réussie d'une agence immobilière, ainsi que l'accès à des données de marché fiables, à l'analyse de la concurrence (CMA) et à des systèmes avancés de communication avec les clients.

