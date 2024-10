Universal Consulting Opportunities (UCO), une filiale de Stellar MLS, occupe le devant de la scène au Forum international MLS de Milan

ALTAMONTE SPRINGS, Floride, 23 octobre 2024 /PRNewswire/ -- UCO, une filiale de Stellar MLS, un service interagences de premier plan aux États-Unis et celui qui connaît la croissance la plus rapide au monde, a récemment rejoint en Italie des leaders du monde entier pour la deuxième édition annuelle du Forum international MLS. Le nombre de participants ayant doublé en raison d'un mouvement mondial visant à accroître la confiance et la transparence dans les transactions immobilières, l'événement a offert une plateforme unique aux leaders du secteur. Organisé par la Real Estate Standards Organization (RESO) et l'Association européenne des professions immobilières (CEPI), et fortement soutenu par l'UCO en tant qu'unique partenaire titre, le forum a rassemblé des leaders d'opinion et des innovateurs les 7 et 8 octobre au Spazio Antologico à Milan.

L'ordre du jour prévoyait deux jours de contenu d'une importance cruciale présenté par des experts de l'immobilier. Le forum s'est concentré sur une série de sujets, allant de la culture du service interagences (Multiples Listing Services - MLS) et des points de vue des courtiers au rôle des MLS en tant que magasins de services, en passant par les distinctions entre les MLS et les portails, les différences entre les modèles commerciaux dans le monde, les réglementations gouvernementales et l'octroi de licences, et les technologies émergentes. L'équipe de l'UCO a joué un rôle essentiel dans le succès de l'événement et la valeur qu'elle a apportée aux participants en assistant à des groupes de discussion et en les animant, ainsi qu'en organisant l'une des deux journées de conférence avec des sessions sur la promotion de l'innovation, de la transparence et de l'efficacité.

Mathew Kallumadil, vice-président d'UCO pour les marchés mondiaux et vice-président de Stellar MLS pour la technologie et l'innovation, a dirigé un groupe de pionniers du MLS qui s'est concentré sur les parties prenantes et les décideurs des marchés émergents, offrant ainsi des perspectives à ceux qui sont sur le point de lancer le concept MLS au niveau mondial.

« Nous sommes ravis d'avoir été aux côtés de leaders mondiaux pour défendre une approche avant-gardiste de la transformation du secteur immobilier », a déclaré Merri Jo Cowen, PDG d'UCO et de Stellar MLS. « En tant que partenaire principal du Forum international MLS de cette année, nous avons eu l'honneur de soutenir la collaboration mondiale visant à explorer et à améliorer le concept du MLS, en promouvant la confiance et la transparence dans le processus ».

M. Cowen a rejoint Sam DeBord, PDG de RESO, Guy Valkenborg, directeur général de CEPI, Moath Maqbool, directeur général d'ADRES, Abu Dhabi, EAU, Ramon Riera Torroba, président mondial de la FIABCI, et John DiMichele, 2025 président du Council of Multiple Listing Services (CMLS) et PDG du Toronto Regional Real Estate Board, en tant qu'orateurs principaux, s'adressant à plus de 200 professionnels des cinq continents et de 51 pays.

À l'issue du forum, Stellar MLS, société mère d'UCO, a reçu le prix Leadership in Member Care. Selon le comité consultatif du forum, ce prix « récompense une organisation qui a fait preuve d'un leadership et d'un dévouement exceptionnels, en particulier dans les périodes difficiles. En fournissant des informations actualisées en temps réel et en formant les membres, ces derniers restent informés et résilients. Avec le taux de satisfaction le plus élevé d'après les commentaires des membres, cette organisation a excellé dans le maintien d'une communication et d'une transparence solides. En outre, la réponse rapide et efficace aux questions des membres a démontré un engagement inébranlable à soutenir la communauté et à répondre à ses besoins de manière rapide et efficace ».

« Nous sommes honorés de recevoir ce prix. Chez Stellar MLS, la direction guide la prise en charge des membres et chez UCO la prise en charge des clients est au cœur de notre identité et de nos activités », a déclaré Marion Weiler, vice-présidente des marchés mondiaux chez UCO et vice-présidente du marketing et de la communication chez Stellar MLS. « Je suis impatiente d'observer l'impact de nos échanges à Milan et de voir comment UCO peut répondre aux besoins de nos communautés mondiales afin de participer aux progrès dans tous les marchés du monde afin d'aider ces communautés quel que soit leur niveau d'adoption des MLS. »

Outre le Forum international MLS, Stellar MLS et UCO ont participé activement à d'autres événements et initiatives mondiaux et continueront à soutenir une approche avant-gardiste visant à transformer le secteur de l'immobilier à l'échelle mondiale. L'UCO a récemment conclu plusieurs accords afin de partager les meilleures pratiques pour développer le concept MLS en assurant la confiance et la transparence : en tant que conseiller stratégique exclusif de MLS Leader sur le marché immobilier roumain ; en conseillant Arab MLS pour améliorer les pratiques immobilières dans la région arabe et au-delà ; et en explorant les synergies avec Igluu, une entreprise de technologie numérique basée à Prague, pour développer le concept MLS, renforcer les capacités des professionnels de l'immobilier et améliorer la valeur pour les consommateurs en Europe et dans le monde entier.

