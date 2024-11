Universal Consulting Opportunities (UCO), une filiale de Stellar MLS, signe un accord avec NAR India en tant que conseiller pour le développement d'un service inter-agences national

ALTAMONTE SPRINGS, Floride, 15 novembre 2024 /PRNewswire/ -- UCO, une filiale de Stellar MLS, un service inter-agences de premier plan aux États-Unis qui connaît la croissance la plus rapide au monde, a conclu un accord historique avec la National Association of REALTORS® (NAR) India en tant que conseiller pour lancer avec succès un service inter-agences en Inde. Cette étape dénote l'engagement de Stellar MLS à améliorer l'industrie immobilière à l'échelle mondiale, élargissant la présence d'UCO dans le monde, et constitue une avancée dans le parcours de NAR India sur la voie de la modernisation et de l'amélioration du secteur immobilier indien.

(Photo Credit: Stellar MLS) From left to right: Merri Jo Cowen, CEO UCO & Stellar MLS, K Ramkumar, Chairman Newsletter NAR-India, Amit Chopra, President NAR-India, Tarun Bhatia, Vice Chairman NAR-India

Fondée en 2008, NAR India est une organisation à but non lucratif qui facilite le développement professionnel de ses membres et promeut les normes les plus élevées et l'accréditation dans le secteur national de l'immobilier. L'Inde est l'un des deux seuls pays à détenir la désignation NAR, l'autre étant le Canada. UCO consultera l'équipe de NAR India pour la guider dans des domaines tels que l'établissement d'un service inter-agences, la technologie, la stratégie commerciale, la mise en place d'une organisation et la gestion des fournisseurs.

« Nous sommes ravis de nous associer à NAR India, une organisation très respectée qui partage nos valeurs de qualité du service à la clientèle, de confiance et d'intégrité des données au profit du marché immobilier en plein essor en Inde », a déclaré Merri Jo Cowen, PDG d'UCO et de Stellar MLS. « Il s'agit d'une initiative nationale importante et nous sommes fiers de partager notre expertise en établissant le concept de service inter-agences en Inde et de nous inscrire dans la mission de NAR India d'utiliser le pouvoir de la collaboration, de la transparence et d'un marché efficace. »

M. Cowen a également souligné les avantages potentiels de l'alignement pour les clients de Stellar MLS en Floride, notamment grâce aux opportunités de recommandation : de nombreux Indiens non résidents (NRI) vivent en Floride. Les tendances actuelles mettent en évidence l'influence croissante des NRI sur le paysage immobilier indien, sous l'effet à la fois des liens affectifs avec le pays d'origine et de la recherche d'opportunités d'investissement. Par ailleurs, l'Inde est l'un des principaux investisseurs étrangers dans l'immobilier en Floride, avec 5,4 milliards de dollars d'investissements en 2020.

« Le partenariat entre UCO et NAR India marque un tournant pour le secteur immobilier indien », a déclaré Amit Chopra, directeur général de NAR India. « Il apporte à l'Inde une expertise de pointe en matière de service inter-agences, favorisant la transparence, la confiance et le professionnalisme sur notre marché. »

Tarun Bhatia, vice-président et président « Monde » de NAR India, a ajouté : « Cet accord crée également des opportunités prometteuses pour les REALTORS® indiens de présenter des biens immobiliers à un public mondial, en particulier aux NRI, favorisant ainsi le renforcement des liens internationaux. »

Sumanth Reddy, président de NAR India, a conclu : « Nous sommes fiers de nous lancer dans cette aventure avec UCO et nous nous réjouissons de l'impact transformateur qu'elle aura sur nos membres et sur le secteur dans son ensemble, en ouvrant de nouvelles voies de croissance et de collaboration. »

Mathew Kallumadil, vice-président d'UCO pour les marchés mondiaux et vice-président de Stellar MLS pour la technologie et l'innovation, a souligné les synergies communes entre UCO et NAR India. « L'Inde est un marché complexe et divers, avec différentes langues et cultures au sein du pays, et l'expérience de l'UCO en matière de prise en compte des différences régionales et d'aide à la mise en place de systèmes de service inter-agences évolutifs sera précieuse pour la mise en place d'un cadre de service inter-agences durable », a déclaré M. Kallumadil. « La société indienne est très numérisée, ce qui est essentiel pour la réussite d'un service inter-agences et de l'écosystème qui l'entoure. »

Le partenariat avec NAR India permet d'élargir la présence d'UCO à l'Asie du Sud, en plus de l'Europe et du Moyen-Orient. UCO a récemment conclu d'autres accords de conseil stratégique à l'échelle mondiale, notamment avec MLS Leader (Roumanie) et Arab MLS (Moyen-Orient), afin d'optimiser les pratiques immobilières dans leurs régions respectives, et avec Igluu, une entreprise de technologie numérique basée à Prague, afin d'étendre le concept de service inter-agences en Europe. En outre, UCO est très active dans les forums mondiaux pour soutenir une approche avant-gardiste de la transformation du secteur et sa présence est soutenue par ses partenariats avec la CEPI, l'Association européenne des professions immobilières, et la FIABCI, la Fédération internationale de l'immobilier.

Pour en savoir plus sur UCO et Stellar MLS, rendez-vous sur stellarmls.com/global.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2558237/Stellar_MLS_NAR_India.jpg