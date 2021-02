Universal Edition revoluciona o mercado mundial de música: "scodo" é disponibilizado on-line e permite que os compositores em todo o mundo publiquem música de uma nova forma

VIENA, 2 de fevereiro de 2021 /PRNewswire/ -- Atualmente, os compositores vêm enfrentando muitos desafios no limitado mercado de música clássica e têm que se destacar tanto entre tendências modernas quanto aquelas já estabelecidas. Ao mesmo tempo, eles precisam cuidar das necessidades administrativas e do gerenciamento de direitos.

Com o scodo, a Universal Edition respondeu a esta situação e está ampliando o futuro da música: com esta nova ferramenta de publicação, a editora de música vienense oferece a todos os compositores a oportunidade de constar em seu catálogo global, entre nomes renomados como Gustav Mahler, Arnold Schönberg e Arvo Pärt.

Os novos compositores têm à sua disposição uma nova e flexível ferramenta web para a publicação de suas partituras musicais. Com apenas alguns cliques, os músicos podem publicar um novo trabalho a qualquer momento, que pode ser obtido em todo o mundo através do site da Universal Edition. Agora, todas as partituras publicadas via scodo podem ser distribuídas não apenas impressas, mas também digitalmente pela UE.

A Universal Edition, editor de música com uma história de sucesso que abrange mais de 100 anos, acompanha de perto as tendências e oferece toda a gama de distribuição musical moderna. Com o scodo, uma demanda de longa data no mercado de música está sendo atendida. A ferramenta de publicação estabelece um marco para a publicação de música com a ajuda da digitalização.

Encontre mais informações em www.universaledition.com/scodo.

A Universal Edition foi fundada em 1901. A empresa distribui suas partituras musicais para iniciantes, e também para músicos profissionais das melhores orquestras do mundo.

Agora, com o scodo e a UE, a Universal Edition oferece aos compositores e músicos de todo o mundo novas formas de publicação e distribuição de partituras musicais.

