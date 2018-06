Universal Fibers® accueille le secteur mondial du tapis au NeoCon 2018

Conformément à la réputation bien méritée de Universal Fibers pour créer des relations fondées sur un partenariat, le thème de l'événement était « Better Together » (Meilleur ensemble).

« Depuis 1969, nos plus grandes avancées dans l'innovation ont été le fruit d'un partenariat et d'une collaboration. Nous innovons ensemble, nous gagnons ensemble et, ce soir, nous célébrons ensemble », explique Phil Harmon, président de Universal Fibers. « Nous sommes extrêmement heureux d'accueillir ce groupe éminent de clients et partenaires sectoriels respectés, et nous les remercions tous de nous avoir rejoints. »

À propos de Universal Fibers, Inc. : Universal Fibers, Inc. est l'une des deux unités opérationnelles de Universal Fiber Systems, LLC, avec Premiere Fibers, Inc., la deuxième unité opérationnelle. Avec son siège à Bristol (Virginie, États-Unis d'Amérique) et des sites de production en Europe, en Thaïlande et en Chine, Universal Fibers, Inc. est un leader mondial dans la production de fibres de haute qualité à base de filaments synthétiques teints dans la masse destinés aux secteurs du revêtement de sol, des transports et des fibres industrielles.

Universal Fibers® | ISO 9001, 14001 | Bristol, Virginie, États-Unis d'Amérique | Taicang, Chine

Pour de plus amples informations, contacter : +1.276.669.1161, info@unversalfibers.com www.universalfibers.com

Contact médias :

Denise Rushing

Tél. : +1.423.752.4687, ext. 317

Adresse électronique : drushing@ndp-agency.com

