Universal Fibers amplía sus capacidades de hilado en Europa y Asia

BRISTOL, Virginia, 20 de junio de 2019 /PRNewswire/ -- Universal Fibers, Inc. avanzó en su compromiso en Europa y Asia con la adquisición de activos de torsión y termofijado para sus plantas de producción en Gorzów, Polonia y Taicang, China. Ambas plantas están totalmente integradas, desde la extrusión hasta los hilos terminados en múltiples químicas que incluyen nailon tipos 6 y 66 y sirven a los fabricantes de alfombras para los segmentos comercial, residencial y automotriz.

"Esto señala otra inversión en nuestro compromiso de proporcionar los más altos niveles de calidad y servicio a nuestros clientes", manifestó Phil Harmon, presidente de Universal Fibers. "En nuestro carácter de empresa global en expansión, continuamos agregando recursos e invirtiendo en nuestro negocio para satisfacer las necesidades exclusivas y variadas de nuestros mercados del ámbito mundial".

Universal Fibers ofrece fibras teñidas en soluciones de calidad premium fabricadas con hilos de acabados elegantes que incluyen Helix®, Silkworks® y Revolve®. Estas tecnologías patentadas y listas para aplicar son muy apreciadas en el mercado y requieren diversas técnicas de acabado, incluyendo la torsión y el termofijado. Al ampliar la capacidad en estas áreas, Universal Fibers garantiza los excelentes estándares de calidad y servicio que sus clientes esperan.

Acerca de Universal Fibers, Inc.: Universal Fibers, Inc. es una de las dos unidades de negocio de Universal Fiber Systems, LLC, mientras que Premiere Fibers, Inc. es la segunda. Con su sede central en Bristol, Virginia, EE. UU. y plantas de fabricación en Europa, Tailandia y China, Universal Fibers, Inc. es un líder mundial en la producción de fibras sintéticas a base de filamentos teñidos de alta calidad para las industrias de pisos, transporte y fibras industriales.

