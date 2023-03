Universal Music Group N.V. rapporteert financiële resultaten voor het vierde kwartaal en het volledige jaar eindigend op 31 december 2022

Samenvatting resultaten Q4 20221

De omzet van €2.942 miljoen steeg met 16,7% op jaarbasis, of 8,8% bij constante valuta. Dit is te danken aan de groei in alle segmenten en een opmerkelijk sterke positie in Music Publishing

De inkomsten uit muziekabonnementen stegen met 20,6% op jaarbasis, of 11,4% bij constante valuta. De inkomsten uit streaming stegen met 13,3% op jaarbasis, of 1,8% bij constante valuta

Aangepaste EBITDA van €620 miljoen steeg met 23,3% op jaarbasis, of 15,5% bij constante valuta. De aangepaste EBITDA-marge steeg met 1,1 procentpunt tot 21,1%

Bestsellers waren onder meer Taylor Swift , The Beatles, Drake, SEVENTEEN en Lil Baby

Samenvatting resultaten boekjaar 20221

De omzet van € 10.340 miljoen steeg met 21,6% op jaarbasis, of 13,6% bij constante valuta. Dit is te danken aan een sterke groei in alle segmenten

De inkomsten uit muziekabonnementen stegen met 18,4% op jaarbasis, of 10,0% bij constante valuta. De inkomsten uit streaming stegen met 19,7% op jaarbasis, of 9,3% bij constante valuta

De aangepaste EBITDA van € 2.135 miljoen steeg met 19,4% op jaarbasis, of 11,7% bij constante valuta. De aangepaste EBITDA-marge daalde met 0,4 procentpunt tot 20,6%

De nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten vóór betaalde inkomstenbelasting van € 1.987 miljoen steeg met 42,4% ten opzichte van € 1.395 miljoen in 2021

Vrije cashflow van € 1.086 miljoen, 70,2% hoger dan € 638 miljoen in 2021

Onder voorbehoud van goedkeuring door de aandeelhouders, een slotdividendvoorstel van € 491 miljoen, ofwel €0,27 per aandeel, waardoor het totale dividend voor 2022 uitkomt op € 926 miljoen, ofwel € 0,51 per aandeel

Zakelijke hoogtepunten 2022

Wereldwijd succes van artiesten op verschillende platforms, waaronder: 4 van de Top 5 en 15 van de Top 20 IFPI Global Artists of the Year; 4 van de Top 5 wereldwijde artiesten op Spotify; 7 van de Top 10 albums in de VS op de Billboard 200; en 6 van de Top 10 artiesten in het VK op basis van OCC-gegevens, naast vele andere voorbeelden over de hele wereld

Ontwikkeling en uitbreiding van relaties met langetermijnpartners waaronder Amazon (Twitch), Meta (Revenue Sharing) en Apple (Spatial Audio)

Gebruik van technologie om nieuwe kansen te scheppen voor artiesten uit de catalogus ("ABBA Voyage" digitaal avatar concert, Elton John's "Beyond the Yellow Brick Road" experience op Roblox, The Beatles' "Revolver" Spatial Audio release)

HILVERSUM, Nederland, 7 maart 2023 /PRNewswire/ -- Universal Music Group N.V. ("UMG" of "de Vennootschap") heeft vandaag geconsolideerde financiële resultaten bekendgemaakt voor het vierde kwartaal en het volledige jaar eindigend op 31 december 2022.

UMG

"Het verslag van vandaag toont aan dat we de onderneming met succes blijven beheren met het oog op groei op lange termijn en tegelijkertijd sterke resultaten neerzetten in onze kernactiviteiten: het ontwikkelen van grote artiesten en het introduceren van hun muziek bij fans over de hele wereld", aldus Sir Lucian Grainge, voorzitter en CEO van UMG. "Ons programma - met vier van de top vijf en 15 van de top 20 IFPI Global Artists of the Year - behaalde opnieuw enorme commerciële en creatieve successen op wereldwijde markten. We werkten ook aan de ontwikkeling en uitbreiding van de relaties met onze bestaande DSP-partners en nieuwe partners in fitness, gezondheid, gaming en de metaverse, om de sector op een hoger niveau te tillen door leiderschap, creativiteit, innovatie en samenwerking."

Boyd Muir, EVP, CFO en President of Operations van UMG: "2022 was opnieuw een jaar van aanhoudende groei bij UMG, met een bijzonder sterke groei van de vrije cashflow, zelfs terwijl we opportunistisch en selectief blijven investeren in artiesten en catalogi die op lange termijn zullen bijdragen tot de gezondheid van ons bedrijf. We zagen een omzetgroei van 14% bij constante valuta, een aangepaste EBITDA-groei van 12% bij constante valuta en een vrije cashflowgroei van 70%, waarmee we ons goed positioneren voor 2023, waarbij we blijven werken aan onze doelstellingen voor de middellange termijn."

1 Dit persbericht bevat bepaalde alternatieve prestatie-indicatoren die niet zijn gedefinieerd in de International Financial Reporting Standards ("IFRS") die zijn uitgevaardigd door de International Accounting Standards Board zoals bekrachtigd door de EU. De beschrijvingen van deze alternatieve prestatie-indicatoren en aanpassing van niet-IFRS naar IFRS-maatstaven zijn opgenomen in de bijlage bij dit persbericht.

Resultaten UMG



Na drie maanden eindigend op 31 december, % %

Jaar eindigend op 31 december, % % (in miljoenen euro's) 2022 2021 JoJ const.

2022 2021 JoJ const.

(niet gecontroleerd) (niet gecontroleerd)





(niet gecontroleerd) (niet gecontroleerd)



Inkomsten 2.942 2.520 16,7 % 8,8 %

10.340 8.504 21,6 % 13,6 % EBITDA 529 438 20,8 % 12,6 %

2028 1686 20,3 % 12,5 % EBITDA-marge 18,0 % 17,4 % 0,6pp



19,6 % 19,8 % 0,2pp

Aangepaste EBITDA 620 503 23,3 % 15,5 %

2.135 1.788 19,4 % 11,7 % Aangepaste EBITDA-marge 21,1 % 20,0 % 1,1pp



20,6 % 21,0 % 0,4pp





















Bedrijfswinst









1.600 1394 14,8 % 7,9 % Nettowinst toe te rekenen aan aandeelhouders van de moedermaatschappij

782 886 (11,7 %)

Aangepaste nettowinst

1.454 1.271 14,4 %

Nettoschuld

1.810 2.010 (10,0 %)

Netto kasstroom uit bedrijfsactiviteiten vóór betaalde inkomstenbelasting

1.987 1.395 42,4 %

Vrije cashflow

1.086 638 70,2 %













Gewogen gemiddeld aantal uitstaande aandelen

1.813 1.813



WPA

0,43 0,49



Aangepaste WPA

0,80 0,70





Opmerking: % JoJ betekent % verandering op jaarbasis; % const. betekent % verandering op jaarbasis aangepast voor constante valuta. Constante valuta wordt berekend door de resultaten van het lopende jaar te vergelijken met die van vorig jaar, aangepast tegen de koersen van het lopende jaar.

Resultaten Q4 2022

De inkomsten voor het vierde kwartaal van 2022 bedroegen € 2.942 miljoen, een stijging van 16,7% op jaarbasis, of 8,8% bij constante valuta. De segmenten Recorded Music, Music Publishing en Merchandising and Other van UMG kenden alle een sterke inkomstengroei, zoals hieronder verder wordt besproken. Zoals uiteengezet in de bijlage omvatten de inkomsten in het kwartaal een negatief effect van € 9 miljoen als gevolg van de wijziging in de vennootschapsboekhouding.

De EBITDA over het kwartaal steeg met 20,8% op jaarbasis, of 12,6% bij constante valuta, tot € 529 miljoen, dankzij de omzetgroei en het operationele hefboomeffect. De EBITDA-marge bedroeg 18,0%, tegenover 17,4% in het vierde kwartaal van 2021. De EBITDA en EBITDA-marge werden beïnvloed door non-cash kosten voor op aandelen gebaseerde vergoedingen van € 91 miljoen in het vierde kwartaal van 2022, en door € 65 miljoen non-cash kosten voor op aandelen gebaseerde vergoedingen en eenmalige directe noteringsgerelateerde kosten in het vierde kwartaal van 2021. Exclusief deze posten bedroeg de aangepaste EBITDA over het kwartaal € 620 miljoen, een stijging van 23,3% op jaarbasis, of 15,5% bij constante valuta, dankzij de omzetgroei. De aangepaste EBITDA-marge verbeterde tot 21,1%, tegenover 20,0% in het vierde kwartaal van 2021. Dit was te danken aan het operationele hefboomeffect als gevolg van lagere verkoop-, algemene en administratieve kosten in verhouding tot de omzet. De EBITDA en aangepaste EBITDA in het kwartaal zijn inclusief een negatief effect van € 5 miljoen als gevolg van de wijziging in de vennootschapsboekhouding.

Resultaten boekjaar 2022

De omzet voor 2022 van € 10.340 miljoen steeg met 21,6% ten opzichte van 2021, of 13,6% bij constante valuta. Deze stijging was te danken aan dubbelcijferige verbeteringen over alle segmenten, zoals hieronder verder wordt besproken.

Zoals uiteengezet in de bijlage omvatten de inkomsten in 2022, naast de wijziging in de boekhouding van de vennootschap, het effect van de eerder bekendgemaakte juridische schikking en de inkomsten in 2021 het effect van de DSP-inhaalbetaling. Exclusief deze posten uit beide jaren steeg de omzet in 2022 met 20,0%, of 12,1% bij constante valuta.

De kosten van inkomsten, bestaande uit artiesten- en productkosten, stegen met 24,8% tot € 5.753 miljoen in 2022, als gevolg van de hogere inkomsten en de omzetmix. De kosten van artiesten maken bij Music Publishing een aanzienlijk groter deel uit van de totale kostenstructuur dan bij Recorded Music. Daardoor dreef de verschuiving van de mix naar Music Publishing in 2022 de kosten van de artiesten op als percentage van de inkomsten. Om dezelfde reden zijn de kosten van inkomsten als percentage van de inkomsten gestegen tot 55,6% in 2022, tegen 54,2% in 2021. De stijging werd ook veroorzaakt door hogere productkosten als gevolg van een groter aandeel van de merchandisingomzet in vergelijking met 2021.

Het bedrijfsresultaat verbeterde met 14,8%, of 7,9% bij constante valuta, tot € 1.600 miljoen in 2022. Dit was te danken aan inkomstentoename, gedeeltelijk tenietgedaan door de stijging van de kosten van de inkomsten.

De EBITDA van € 2.028 miljoen steeg met 20,3% op jaarbasis, of 12,5% bij constante valuta, en de EBITDA-marge bedroeg 19,6%, vergeleken met 19,8% in de voorgaande jaarperiode. De EBITDA en EBITDA-marge werden beïnvloed door non-cashkosten voor op aandelen gebaseerde vergoedingen van € 107 miljoen in 2022. In 2021 werden de EBITDA en de EBITDA-marge beïnvloed door bepaalde eenmalige kosten, die € 102 miljoen bedroegen en eenmalige directe noteringsgerelateerde kosten, professionele honoraria en non-cash kosten voor op aandelen gebaseerde vergoedingen omvatten. Exclusief deze bedragen bedroeg de aangepaste EBITDA € 2.135 miljoen, een stijging met 19,4% in 2022, of 11,7% bij constante valuta, dankzij de omzetgroei. De aangepaste EBITDA-marge daalde op jaarbasis met 0,4pp tot 20,6%.

Zoals uiteengezet in de bijlage werden de EBITDA en de aangepaste EBITDA in 2022 beïnvloed door de verandering van de vennootschapsboekhouding en de juridische schikking, terwijl de EBITDA en de aangepaste EBITDA in 2021 werden beïnvloed door de DSP-inhaalbetaling en de Uitzonderlijke terugvordering en vrijgave. Exclusief deze posten steeg de aangepaste EBITDA met 18,3% op jaarbasis, of 10,5% bij constante valuta, en bedroeg de aangepaste EBITDA-marge 20,3%, tegen 20,6% in 2021. Deze inkrimping van de aangepaste EBITDA-marge met 0,3pp was het gevolg van de inkomstenmix, aangezien de inkomsten in 2022 zwaarder wogen op de inkomsten uit Merchandising en Music Publishing met een lagere marge. De aangepaste EBITDA-marge werd ook beïnvloed door verschillende andere factoren, waaronder: 1) incrementele bedrijfskosten in verband met het opereren als zelfstandige beursgenoteerde onderneming; 2) heropeningskosten na COVID, waaronder een stijging van de reiskosten in 2022 ten opzichte van 2021; en 3) valuta, aangezien de kostenstructuur zwaarder op Amerikaanse dollars leunt dan de inkomsten.

De nettowinst toerekenbaar aan aandeelhouders van de moedermaatschappij over 2022 bedroeg € 782 miljoen, tegenover € 886 miljoen in 2021, hetgeen resulteerde in een WPA van € 0,43 in 2022, tegenover € 0,49 in 2021. De daling van de nettowinst toerekenbaar aan aandeelhouders van de moedermaatschappij was het gevolg van de variatie in de herwaardering van investeringen in beursgenoteerde ondernemingen (onder meer Spotify en Tencent Music Entertainment) die in 2022 een nettokost van € 617 miljoen was, vergeleken met een nettokost van € 315 miljoen in 2021. De aangepaste nettowinst, die is gecorrigeerd voor de herwaardering van investeringen, niet-cash op aandelen gebaseerde compensatiekosten, afschrijving van catalogi en andere in de bijlage vermelde posten, bedroeg € 1.454 miljoen in 2022, vergeleken met € 1.271 miljoen in 2021, hetgeen resulteerde in een aangepaste WPA van € 0,80 in 2022, vergeleken met € 0,70 in 2021. De stijging van de aangepaste nettowinst was het gevolg van de groei van de aangepaste EBITDA.

De nettoschuld, gedefinieerd als de totale schuld minus de kasmiddelen en kasequivalenten, bedroeg eind 2022 € 1.810 miljoen, tegen € 2.010 miljoen eind 2021. De netto leverage ratio eind 2022, gedefinieerd als nettoschuld over EBITDA, bedroeg 0,9x, tegen 1,2x eind 2021.

De nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten vóór betaalde inkomstenbelasting verbeterde tot € 1.987 miljoen, vergeleken met € 1.395 miljoen in 2021, een stijging van 42,4%. Dit is voornamelijk een gevolg van de stijging van het bedrijfsresultaat en lagere vooruitbetalingen van royalty's, na aftrek van vergoedingen, die met 59,3% daalden tot € 148 miljoen in 2022, vergeleken met € 364 miljoen in 2021, als gevolg van de timing van belangrijke verlengingen van artiesten en meer vergoedingen.

De vrije cashflow steeg met 70,2% tot € 1.086 miljoen in 2022, tegenover € 638 miljoen in 2021, voornamelijk als gevolg van de verbetering van de nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten. Bovendien daalden de voor catalogusacquisities betaalde kasmiddelen tot € 359 miljoen in 2022, tegenover € 388 miljoen in 2021. De vrije cashflow in 2021 omvatte het positieve voordeel van de ontvangst van € 102 miljoen uit de verkoop van Alamo Records.

In overeenstemming met het dividendbeleid van UMG om een dividend uit te keren van 50% van de nettowinst (onder voorbehoud van overeengekomen non-cash items en de toepasselijke wetgeving), heeft UMG voorgesteld om een slotdividend uit te keren van € 491 miljoen, of € 0,27 per aandeel voor het jaar eindigend op 31 december 2022. Als dit door de aandeelhouders wordt goedgekeurd, zou dit het totale dividend van UMG voor 2022 op € 926 miljoen brengen, of € 0,51 per aandeel. Dit dividendvoorstel moet door de aandeelhouders worden goedgekeurd tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders op donderdag 11 mei 2023.

Recorded Music



Na drie maanden eindigend op 31 december % %

Jaar eindigend op 31 december, % % (in miljoenen euro's) 2022 2021 JoJ const.

2022 2021 JoJ const.

(niet gecontroleerd) (niet gecontroleerd)





(niet gecontroleerd) (niet gecontroleerd)



Inkomsten uit abonnementen en streaming 1.444 1.219 18,5 % 8,6 %

5.321 4.481 18,7 % 9,8 % waarvan streaming 400 353 13,3 % 1,8 %

1.420 1.186 19,7 % 9,3 % waarvan abonnementen 1.044 866 20,6 % 11,4 %

3.901 3.295 18,4 % 10,0 % Downloads en andere digitale inkomsten 63 89 (29,2 %) (33,0 %)

337 324 4,0 % (2,9 %) Fysieke inkomsten 404 379 6,6 % 3,1 %

1.207 1.121 7,7 % 4,1 % Licentie en andere inkomsten 324 288 12,5 % 8,0 %

1.072 896 19,6 % 13,4 % Inkomsten uit muziekopnames 2.235 1.975 13,2 % 5,6 %

7.937 6.822 16,3 % 8,8 %



















EBITDA









1.827 1.614 13,2 % 5,5 % EBITDA-marge









23,0 % 23,7 % (0,7pp)

Aangepaste EBITDA









1.900 1.614 17,7 % 9,7 % Aangepaste EBITDA-marge









23,9 % 23,7 % 0,2pp



Opmerking: % JoJ betekent % verandering op jaarbasis; % const. betekent % verandering op jaarbasis aangepast voor constante valuta.

Q4 2022

De inkomsten uit Recorded Music bedroegen in het vierde kwartaal van 2022 € 2.235 miljoen, een stijging van 13,2% ten opzichte van het vierde kwartaal van 2021, of 5,6% bij constante valuta. De inkomsten uit abonnementen stegen met 20,6% op jaarbasis, of 11,4% bij constante valuta, dankzij de groei van het aantal abonnees wereldwijd, terwijl de inkomsten uit streaming met 13,3% op jaarbasis stegen, of 1,8% bij constante valuta, omdat de reclame-industrie last bleef ondervinden van het moeilijke economische klimaat. De fysieke omzet steeg met 6,6% op jaarbasis, of 3,1% bij constante valuta, dankzij een verbetering van de vinylverkoop. Downloads en andere digitale inkomsten daalden met 29,2% op jaarbasis, of 33,0% bij constante valuta, omdat de verkoop van downloads in lijn lag van de daling in de hele sector. De licentie- en andere inkomsten stegen met 12,5% op jaarbasis, of 8,0% bij constante valuta, dankzij verbeteringen in de inkomsten uit synchronisatie en audiovisuele productie. Beststellers voor het kwartaal waren releases van Taylor Swift, The Beatles, Drake, SEVENTEEN en Lil Baby, terwijl beststellers in het vorige kwartaal ABBA, Taylor Swift, The Beatles, Drake en BTS waren.

Boekjaar 2022

De inkomsten uit Recorded Music bedroegen in 2022 € 7.937 miljoen, 16,3% meer dan in 2021, of 8,8% bij constante valuta. Zoals in de bijlage is aangegeven omvatten de inkomsten uit Recorded Music het effect van de juridische schikking in 2022 en het effect van de DSP-inhaalbetaling in 2021. Exclusief deze posten steeg de omzet van Recorded Music in 2022 met 16,0%, of 8,4% bij constante valuta.

De inkomsten uit abonnementen stegen met 18,4% op jaarbasis, of 10,0% bij constante valuta. Exclusief de DSP-inhaalbetaling in 2021 stegen de inkomsten uit abonnementen met 19,9% op jaarbasis, of 11,3% bij constante valuta. De inkomsten uit streaming stegen met 19,7% op jaarbasis, of 9,3% bij constante valuta. De fysieke omzet steeg met 7,7% op jaarbasis, of 4,1% bij constante valuta. Downloads en andere digitale inkomsten stegen met 4,0% op jaarbasis, maar daalden met 2,9% bij constante valuta, inclusief het effect van de juridische schikking. De inkomsten uit licenties en andere producten stegen met 19,6% op jaarbasis, of met 13,4% bij constante valuta. Tot de bestsellers van het jaar behoorden Taylor Swift, BTS, Encanto OST, Olivia Rodrigo, Morgan Wallen en The Beatles. Bestsellers in het voorgaande jaar waren onder meer Olivia Rodrigo, Justin Bieber, BTS, The Weeknd, Morgan Wallen en ABBA.

De EBITDA van Recorded Music bedroeg in 2022 € 1.827 miljoen, een stijging met 13,2% op jaarbasis, of 5,5% bij constante valuta, dankzij de groei van de inkomsten. De EBITDA-marge van Recorded Music daalde in 2022 van 23,7% in 2021 met 0,7pp naar 23,0%. De Recorded Music EBITDA en EBITDA-marge werden beïnvloed door non-cash uitgaven voor op aandelen gebaseerde vergoedingen van € 73 miljoen in 2022. Exclusief dit, bedroeg de aangepaste EBITDA van Recorded Music in 2022 € 1.900 miljoen, een stijging van 17,7% op jaarbasis, of 9,7% bij constante valuta, dankzij de groei van de inkomsten. De aangepaste EBITDA-marge van Recorded Music verbeterde van 23,7% in 2021 met 0,2pp tot 23,9%. Zoals uiteengezet in de bijlage omvatten de EBITDA en de aangepaste EBITDA van 2022 het effect van de juridische schikking, terwijl de EBITDA en de aangepaste EBITDA van 2021 het effect van de DSP inhaalbetaling en de Uitzonderlijke terugvordering en vrijgave omvatten. Exclusief deze posten steeg de aangepaste EBITDA met 17,9% op jaarbasis, of 9,6% bij constante valuta, en bedroeg de aangepaste EBITDA-marge 23,5%, tegen 23,1% in 2021, dankzij het operationele hefboomeffect als gevolg van lagere verkoop-, algemene en administratieve kosten in verhouding tot de omzet.

Music Publishing



Na drie maanden eindigend op 31 december % %

Jaar eindigend op 31 december, % % (in miljoenen euro's) 2022 2021 JoJ const.

2022 2021 JoJ const.

(niet gecontroleerd) (niet gecontroleerd)





(niet gecontroleerd) (niet gecontroleerd)



Performance 152 76 100,0 % 90,0 %

371 297 24,9 % 18,2 % Synchronisatie 59 60 (1,7 %) (9,2 %)

236 199 18,6 % 10,3 % Digitaal 269 232 15,9 % 8,5 %

1040 698 49,0 % 38,7 % Mechanical 25 25 0,0 % (3,8 %)

97 95 2,1 % (1,0 %) Andere 25 15 66,7 % 66,7 %

55 46 19,6 % 14,6 % Inkomsten uit muziekuitgeverijen 530 408 29,9 % 22,1 %

1799 1335 34,8 % 26,3 %



















EBITDA









395 307 28,7 % 20,4 % EBITDA-marge









22,0 % 23,0 % (1,0pp)

Aangepaste EBITDA









410 307 33,6 % 25,0 % Aangepaste EBITDA-marge









22,8 % 23,0 % 0,2pp



Opmerking: % JoJ betekent % verandering op jaarbasis; % const. betekent % verandering op jaarbasis aangepast voor constante valuta.

Q4 2022

De omzet van Music Publishing bedroeg in het vierde kwartaal van 2022 € 530 miljoen, een stijging met 29,9% op jaarbasis, of 22,1% bij constante valuta, ondanks een negatief effect van € 9 miljoen in het kwartaal als gevolg van de wijziging in de vennootschapsboekhouding. Exclusief de wijziging in de vennootschapsboekhouding stegen de inkomsten van Music Publishing met 32,1% op jaarbasis, of 24,2% bij constante valuta. De digitale inkomsten stegen met 15,9% op jaarbasis, of 8,5% bij constante valuta, doordat de sterke onderliggende groei de negatieve impact van de wijziging in de vennootschapsboekhouding ruimschoots compenseerde. De inkomsten uit Performance stegen met 100,0% op jaarbasis, of 90,0% bij constante valuta, dankzij de positieve impact van de wijziging in de vennootschapsboekhouding en het herstel van het voorgaande jaar dat negatief werd beïnvloed door COVID. De inkomsten uit synchronisatie daalden met 1,7% op jaarbasis, of 9,2% bij constante valuta, als gevolg van de timing van de deals. De omzet van Mechanical lag in de lijn van vorig jaar, maar daalde met 3,8% bij constante valuta.

Boekjaar 2022

De omzet van Music Publishing bedroeg € 1.799 miljoen in 2022, een stijging van 34,8% op jaarbasis, of 26,3% bij constante valuta. Exclusief het effect van de in de bijlage beschreven wijziging in de vennootschapsboekhouding, stegen de inkomsten van Music Publishing met 26,2% op jaarbasis, of 18,3% bij constante valuta, voornamelijk dankzij de aanhoudende organische groei van de inkomsten uit abonnementen en streaming en het herstel van de inkomsten uit synchronisatie en performance. De inkomsten van Music Publishing profiteerden ook van de verwerving van catalogi in voorgaande jaren.

De EBITDA van Music Publishing bedroeg in 2022 € 395 miljoen, een stijging van 28,7% op jaarbasis, of 20,4% bij constante valuta, dankzij de groei van de inkomsten. De EBITDA-marge van Music Publishing daalde van 23,0% in 2021 met 1,0pp tot 22,0%. De EBITDA en EBITDA-marge van Music Publishing werden beïnvloed door non-cash uitgaven voor op aandelen gebaseerde vergoedingen van € 15 miljoen in 2022. Als we dit buiten beschouwing laten, steeg de aangepaste EBITDA van Music Publishing van € 410 miljoen met 33,6% op jaarbasis, of 25,0% bij constante valuta, en daalde de aangepaste EBITDA-marge voor Music Publishing van 23,0% met 0,2pp op jaarbasis tot 22,8%. Exclusief de wijziging in de vennootschapsboekhouding steeg de aangepaste EBITDA van Music Publishing met 26,7% op jaarbasis, of 18,6% bij constante valuta, en verbeterde de aangepaste EBITDA-marge met 0,1pp tot 23,1%.

Merchandising en andere



Na drie maanden eindigend op 31 december % %

Jaar eindigend op 31 december, % % (in miljoenen euro's) 2022 2021 JoJ const.

2022 2021 JoJ const.

(niet gecontroleerd) (niet gecontroleerd)





(niet gecontroleerd) (niet gecontroleerd)



Merchandising en andere inkomsten 181 141 28,4 % 14,6 %

618 363 70,2 % 54,1 %



















EBITDA









36 16 125,0 % 111,8 % EBITDA-marge









5,8 % 4,4 % 1,4pp

Aangepaste EBITDA









36 16 125,0 % 111,8 % Aangepaste EBITDA-marge









5,8 % 4,4 % 1,4pp



Opmerking: % JoJ betekent % verandering op jaarbasis; % const. betekent % verandering op jaarbasis aangepast voor constante valuta.

Q4 2022

De inkomsten uit merchandising en andere in het vierde kwartaal van 2022 bedroegen € 181 miljoen, een stijging van 28,4% op jaarbasis, of 14,6% bij constante valuta, door de groei in tournee-gerelateerde merchandisinginkomsten.

Boekjaar 2022

De inkomsten uit merchandising en andere groeiden tot € 618 miljoen in 2022, een stijging van 70,2% op jaarbasis, of 54,1% bij constante valuta, doordat de inkomsten uit tournee-gerelateerde merchandising profiteerden van de terugkeer van live-tournees na COVID vanaf het vierde kwartaal van 2021.

De EBITDA van Merchandising en andere in 2022 bedroeg € 36 miljoen, een stijging van 125,0% op jaarbasis, of 111,8% bij constante valuta, dankzij de groei van de omzet. De EBITDA-marge van Merchandising en andere verbeterde van 4,4% in 2021 met 1,4pp tot 5,8% als gevolg van lagere artiestenkosten, die de verschuiving in de omzetmix naar tournee-gerelateerde inkomsten met lagere marges meer dan compenseerden.

Details conference call

De vennootschap zal op donderdag 2 maart 2023 om 18.15 uur CET een conference call organiseren om deze resultaten te bespreken. Een link naar de live audiowebcast zal beschikbaar zijn op investors.universalmusic.com en een link naar de replay zal beschikbaar zijn na het gesprek.

Terwijl luisteraars de webcast kunnen gebruiken, is een inbelnummer vereist voor investeerders en analisten om vragen te stellen. Investeerders en analisten die vragen willen stellen, kunnen zich vooraf inschrijven voor een inbellijn op investors.universalmusic.com onder het tabblad "Financial Reports".

Waarschuwing

Dit persbericht is gepubliceerd door Universal Music Group N.V. en bevat voorkennis in de zin van artikel 7 (1) van Verordening (EU) nr. 596/2014 (Verordening betreffende marktmisbruik).

Toekomstgerichte uitspraken

Dit persbericht kan verklaringen bevatten die toekomstgerichte verklaringen zijn met betrekking tot de financiële toestand, bedrijfsresultaten, activiteiten, strategie en plannen van UMG. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen zijn herkenbaar aan het gebruik van woorden als "winstverwachting", "verwachten", "schatten", "project", "anticiperen", "zouden", "voornemen", "plannen", "waarschijnlijkheid", "risico", "doel", "doelstelling", "zullen", "streven", "optimistisch", "vooruitzichten" en soortgelijke uitdrukkingen of variaties op dergelijke uitdrukkingen. Hoewel UMG van mening is dat dergelijke toekomstgerichte verklaringen gebaseerd zijn op redelijke veronderstellingen, vormen zij geen garantie voor toekomstige prestaties. De werkelijke resultaten kunnen wezenlijk verschillen van dergelijke toekomstgerichte verklaringen als gevolg van een aantal risico's en onzekerheden, waarvan vele verband houden met factoren waarover UMG geen controle heeft, zoals, maar niet beperkt tot, het onvermogen van UMG om succesvol te concurreren en succesvolle artiesten en songwriters te identificeren, aan te trekken, te contracteren en te behouden, het uitblijven van groei van streaming en abonnementen of van inkomsten of een minder snelle groei dan verwacht, de afhankelijkheid van UMG van leveranciers van digitale diensten, het onvermogen van UMG om haar bedrijfsstrategie uit te voeren, het wereldwijde karakter van de activiteiten van UMG, het onvermogen van UMG om haar intellectuele eigendom te beschermen en tegen piraterij, het onvermogen van UMG om belangrijk personeel aan te trekken en te behouden, wijzigingen in wet- en regelgeving en de andere risico's die zijn beschreven in ons jaarverslag over 2021 en zullen worden beschreven in het jaarverslag voor 2022. UMG waarschuwt de lezers dan ook niet overmatig te vertrouwen op dergelijke toekomstgerichte verklaringen. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen worden afgelegd op de datum van dit persbericht. UMG wijst elke intentie of verplichting af om dergelijke toekomstgerichte verklaringen bij te werken of te herzien, hetzij als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins.

Alternatieve prestatie-indicatoren

Dit persbericht bevat bepaalde alternatieve prestatie-indicatoren die niet zijn gedefinieerd in de door de International Accounting Standards Board uitgevaardigde en door de EU goedgekeurde IFRS. De beschrijvingen van deze alternatieve prestatie-indicatoren en aanpassing van niet-IFRS naar IFRS-maatstaven zijn opgenomen in de bijlage bij dit persbericht.

Over Universal Music Group

Bij Universal Music Group (EURONEXT: UMG) willen wij cultuur vorm geven door de kracht van kunst. UMG is de wereldleider op het gebied van op muziek gebaseerd amusement, met een breed scala aan activiteiten op het gebied van muziekopnames, muziekuitgeverij, merchandising en audiovisuele inhoud. Met de meest uitgebreide catalogus van opnames en songs in elk muziekgenre, identificeert en ontwikkelt UMG artiesten en produceert en distribueert het de meest geprezen en commercieel succesvolle muziek ter wereld. Gedreven door artisticiteit, innovatie en ondernemerschap stimuleert UMG de ontwikkeling van diensten, platforms en bedrijfsmodellen om de artistieke en commerciële mogelijkheden voor onze artiesten te vergroten en nieuwe ervaringen voor fans te creëren. Meer informatie over Universal Music Group N.V. Vindt u op www.universalmusic.com.

Komende kalenderpunten

Jaarverslag 2022: 30 maart 2023

Resultaten Q1 2023: 26 april 2023

Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders: 11 mei 2023

Bijlage

De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met IFRS, uitgegeven door de International Accounting Standards Board zoals onderschreven door de EU, en voldoet aan de wettelijke bepalingen van Deel 9, Boek 2 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek.

Op de financiële informatie in dit persbericht is geen accountantscontrole toegepast. De in dit persbericht opgenomen financiële informatie over 2022 bevat slechts een deel van de jaarrekening die in het jaarverslag over 2022 zal worden opgenomen en die tijdens de komende algemene vergadering van aandeelhouders nog door de aandeelhouders moet worden goedgekeurd. Het jaarverslag voor 2022 is nog niet gepubliceerd en er is nog geen accountantsverklaring afgegeven.

Verkorte geconsolideerde jaarrekening

Niet-gecontroleerde geconsolideerde winst- en verliesrekening



Jaar eindigend op 31 december, (in miljoenen euro's) 2022 2021

(niet gecontroleerd) (niet gecontroleerd) Inkomsten 10.340 8504 Kosten van inkomsten (5.753) (4.608) Verkoop-, algemene en administratieve kosten (2.702) (2.327) Afschrijvingen en waardeverminderingen op immateriële activa (285) (175) Bedrijfswinst 1.600 1.394 Financiële inkomsten 37 143 Financiële kosten (735) (377)

(698) (234) Baten/(verliezen) van geassocieerde deelnemingen (2) 5 Winst vóór belastingen 900 1.165 Inkomstenbelasting (115) (277) Nettowinst 785 888 Waarvan:



Nettowinst toe te rekenen aan aandeelhouders van de moedermaatschappij 782 886 Nettowinst toe te rekenen aan minderheidsbelangen 3 2





Winst per aandeel (in euro's)



Gewoon resultaat over de periode toerekenbaar aan aandeelhouders van de moedermaatschappij 0,43 0,49 Verwaterde winst over de periode toerekenbaar aan aandeelhouders van de moedermaatschappij 0,43 0,49

Niet-gecontroleerd geconsolideerd kasstroomoverzicht



Jaar eindigend op 31 december, (in miljoenen euro's) 2022 2021

(niet gecontroleerd) (niet gecontroleerd) Bedrijfsactiviteiten



Bedrijfswinst 1.600 1394 Aanpassingen 461 280 Voorschotten op royalty's, na aftrek van vergoedingen (148) (364) Bruto kasstroom uit/(gebruikt voor) bedrijfsactiviteiten vóór betaalde inkomstenbelasting 1.913 1.310 Andere wijzigingen in het netto werkkapitaal 74 85 Netto kasstroom uit/(gebruikt voor) bedrijfsactiviteiten vóór betaalde inkomstenbelasting 1.987 1395 Betaalde inkomstenbelasting (255) (255) Netto kasstroom uit/(gebruikt voor) bedrijfsactiviteiten 1.732 1140





Investeringsactiviteiten



Catalogus investeringen (359) (388) Overige investeringen in immateriële activa (60) (48) Kapitaaluitgaven (33) (13) Aankopen van geconsolideerde ondernemingen, na verworven geldmiddelen (22) (11) Investeringen in gelieerde ondernemingen (22) (28) Aankoop van financiële activa (36) (43) Investeringen (532) (531) Inkomsten uit de verkoop van immateriële activa en vaste bedrijfsmiddelen - 6 Inkomsten uit de verkoop van geconsolideerde ondernemingen, na afgestoten geldmiddelen - 117 Ontvangsten uit de verkoop van financiële activa 9 14 Afstotingen 9 137 Dividenden ontvangen van gelieerde ondernemingen 2 2 Ontvangen dividenden van beleggingen 1 1 Netto kasmiddelen verschaft door/(gebruikt voor) investeringsactiviteiten (520) (391)





Financieringsactiviteiten



Uitkeringen aan aandeelhouders (798) (785) Dividenden uitgekeerd door geconsolideerde ondernemingen aan hun minderheidsbelangen (2) (2) Transacties met aandeelhouders (800) (787) Opbrengsten van leningen 5.938 3176 Aflossingen van leningen (6.359) (3.624) Betaalde rente, netto (30) (17) Andere geldmiddelen in verband met financieringsactiviteiten 4 (8) Transacties op leningen en andere financiële verplichtingen (447) (473) Terugbetaling van leaseverplichtingen (86) (70) Betaling van rente op leaseverplichtingen (14) (16) Netto kasmiddelen verschaft door/(gebruikt voor) financieringsactiviteiten (1.347) (1.346)





Nettowijziging in geldmiddelen en kasequivalenten (135) (597) Valutaomrekeningsverschillen 1 32 Wijzigingen in geldmiddelen en kasequivalenten (134) (565)





Geldmiddelen en kasequivalenten



Aan het begin van de periode 572 1.137 Aan het einde van de periode 438 572

Kosten van inkomsten



Jaar eindigend op 31 december, (in miljoenen euro's) 2022 2021

(niet gecontroleerd) (niet gecontroleerd) Kosten artiesten 4.704 3.800 Productkosten 1049 808 Kosten van inkomsten 5.753 4.608

Niet-IFRS alternatieve prestatie-indicatoren en aanpassingen

Financiële nettoschuld



Jaar eindigend op 31 december, (in miljoenen euro's) 2022 2021

(niet gecontroleerd) (niet gecontroleerd) Geldmiddelen en kasequivalenten 439 585 Afgeleide financiële activa 1 -





Termijnlening - (998) Opgenomen doorlopende kredietfaciliteiten (125) (1.447) Bankschulden (1) (13) Obligaties (1.004) - Handelspapier (929) - Andere (191) (137) Leningen tegen afgeschreven kostprijs (2.250) (2.595) Financiële nettoschuld (1.810) (2.010)

Aanpassing bedrijfsresultaat aan EBITDA en aangepaste EBITDA



Jaar eindigend op 31 december, (in miljoenen euro's) 2022 2021

(niet gecontroleerd) (niet gecontroleerd) Bedrijfswinst 1.600 1.394 Aanpassingen



Afschrijvingen en waardeverminderingen 377 277 Herstructureringskosten 32 20 (Winst)/verlies op verkoop van activa 2 (2) Waardevermindering op immateriële activa 17 - Andere eenmalige posten - (3) EBITDA 2.028 1686 Niet-kaskosten van op aandelen gebaseerde vergoedingen 107 79 Eenmalige kosten in verband met directe notering - 23 Aangepaste EBITDA 2.135 1788

Aanpassing nettowinst toerekenbaar aan aandeelhouders van de moedermaatschappij met aangepaste nettowinst



Jaar eindigend op 31 december (in miljoenen euro's) 2022 2021

(niet gecontroleerd) (niet gecontroleerd) Nettowinst toe te rekenen aan aandeelhouders van de moedermaatschappij 782 886





Financiële baten en lasten, exclusief rente en opbrengsten van beleggingen 671 220 Niet-kaskosten van op aandelen gebaseerde vergoedingen 107 79 Bepaalde eenmalige posten1 (11) 23 Waardevermindering van immateriële activa 17 - Afschrijving van catalogi 233 144 Inkomstenbelasting op aanpassingen (255) (81) Eenmalige belastingposten (90) - Aangepaste nettowinst 1.454 1.271



1 Bepaalde eenmalige posten in 2022 omvatten rente-inkomsten in verband met de eenmalige belastingpost en in 2021 in verband met uitgaven in verband met de rechtstreekse notering van UMG op Euronext Amsterdam.

Aanpassing tussen de nettokasstromen uit/(gebruikt voor) bedrijfsactiviteiten en de vrije cashflow



Jaar eindigend op 31 december, (in miljoenen euro's) 2022 2021

(niet gecontroleerd) (niet gecontroleerd) Netto kasstroom uit/(gebruikt voor) bedrijfsactiviteiten vóór betaalde inkomstenbelasting 1.987 1.395 Betaalde inkomstenbelasting (255) (255) Netto kasstroom uit/(gebruikt voor) bedrijfsactiviteiten 1.732 1.140 Netto kasmiddelen uit/(gebruikt voor) investeringsactiviteiten (520) (391) Aflossing van leaseverplichtingen en bijbehorende rentelasten (100) (86) Rente, netto (30) (17) Andere geldmiddelen in verband met financieringsactiviteiten 4 (8) Vrije cashflow 1.086 638

Netto kasstroom uit/(gebruikt voor) bedrijfsactiviteiten - Aanpassingen

Het bedrijfsresultaat omvat bepaalde niet-cash posten die als volgt worden aangepast om te komen tot netto kasstroom uit bedrijfsactiviteiten:



Jaar eindigend op 31 december (in miljoenen euro's) 2022 2021

(niet gecontroleerd) (niet gecontroleerd) Afschrijvingen en waardeverminderingen 377 277 Waardevermindering van immateriële activa 17 - Wijzigingen in voorzieningen, netto 65 8 (Winst)/verlies op verkoop van activa 2 (2) Andere eenmalige posten - (3) Aanpassingen 461 280

Gemiddelde valutakoersen



Drie maanden eindigend op 31 december, Jaar eindigend op 31 december,

2022 2021 2022 2021 EUR vs.







USD 1,01 0,87 0,95 0,84 GBP 1,15 1,18 1,18 1,16 JPY 6,90 7,70 7,29 7,72

Definities

In dit persbericht vermeldt UMG bij de bespreking van de prestaties van UMG bepaalde financiële maatstaven die geen maatstaven zijn voor de financiële prestaties of de liquiditeit onder IFRS ("niet-IFRS"). Deze niet-IFRS-maatstaven (ook bekend als alternatieve prestatiemaatstaven) worden gepresenteerd omdat het management ze als belangrijke aanvullende maatstaven voor de prestaties van UMG beschouwt en meent dat ze in de sector waarin UMG actief is, algemeen worden gebruikt als middel om de bedrijfsprestaties en de liquiditeit van een onderneming te beoordelen. UMG meent dat het inzicht in haar verkoopresultaten, winstgevendheid, financiële draagkracht en financieringsbehoeften wordt vergroot door de volgende niet-IFRS-maatstaven te rapporteren. Alle niet-IFRS-maatstaven moeten worden beschouwd als aanvulling op, en niet als vervanging van, andere IFRS-maatstaven voor operationele en financiële prestaties zoals gepresenteerd in de verkorte geconsolideerde jaarrekening van UMG en de bijbehorende toelichtingen, of zoals beschreven in dit persbericht. Bovendien dient erop gewezen dat andere ondernemingen voor deze niet-IFRS-maatstaven andere definities en berekeningen kunnen hanteren dan UMG, hetgeen de vergelijkbaarheid beïnvloedt.

EBITDA en EBITDA-marge

UMG beschouwt EBITDA en EBITDA-marge, niet-IFRS-maatstaven, als relevante maatstaven voor de beoordeling van haar operationele prestaties en de prestaties van haar operationele segmenten zoals gerapporteerd in de segmentgegevens. Het stelt UMG in staat de operationele prestaties van operationele segmenten te vergelijken, ongeacht of hun prestaties het gevolg zijn van de organische groei van het operationele segment of van overnames. De EBITDA-marge is de EBITDA gedeeld door de omzet. Voor de berekening van de EBITDA wordt het boekhoudkundig effect van de volgende posten niet in het bedrijfsresultaat opgenomen:

i. afschrijving van immateriële activa; ii. waardeverminderingsverliezen op goodwill en andere immateriële activa; iii. overige baten en lasten in verband met transacties met aandeelhouders (behalve wanneer deze rechtstreeks in het eigen vermogen worden opgenomen); iv. afschrijving van materiële activa, met inbegrip van gebruiksrechten; v. (winsten)/verliezen op de verkoop van materiële activa, met inbegrip van gebruiksrechten en immateriële activa; vi. herstructureringskosten; en vii. andere eenmalige posten.

Aangepaste EBITDA en aangepaste EBITDA-marge

Het verschil tussen EBITDA en aangepaste EBITDA bestaat uit non-cash kosten voor op aandelen gebaseerde vergoedingen en bepaalde eenmalige posten die door het management als significant en incidenteel voor de normale bedrijfsactiviteiten worden beschouwd, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, professionele vergoedingen en noteringsvergoedingen in verband met de notering van UMG op Euronext Amsterdam. De aangepaste EBITDA-marge is de aangepaste EBITDA gedeeld door de omzet. UMG beschouwt de aangepaste EBITDA en aangepaste EBITDA-marge, niet-IFRS-maatstaven, als relevante maatstaven om de prestaties van haar bedrijfsactiviteiten te beoordelen, exclusief posten die tot de normale bedrijfsactiviteiten kunnen behoren.

Aangepaste nettowinst/aangepaste nettowinst per aandeel

UMG gebruikt de aangepaste nettowinst op gepaste wijze als basis voor de aangepaste nettowinst per aandeel (in EUR) - verwaterd, die beide niet-IFRS-maatstaven zijn. De aangepaste nettowinst kan beperkingen hebben als analytisch instrument voor beleggers, aangezien bepaalde posten buiten beschouwing worden gelaten en derhalve niet de uitgaven in verband met dergelijke posten weerspiegelen, die aanzienlijk kunnen zijn en een aanzienlijk effect kunnen hebben op de nettowinst van UMG. Het boekhoudkundig effect van de volgende posten is niet begrepen in de nettowinst toerekenbaar aan aandeelhouders van de moedermaatschappij:

i. afschrijving van catalogi; ii. waardeverminderingsverliezen op goodwill en immateriële activa; iii. andere kosten en opbrengsten in verband met transacties met aandeelhouders; iv. financiële baten en lasten, exclusief rente en inkomsten uit beleggingen; v. winst uit beëindigde bedrijfsactiviteiten; vi. op aandelen gebaseerde non-cash beloningskosten; vii. bepaalde eenmalige posten die door het management als belangrijk en incidenteel worden beschouwd voor de gewone bedrijfsuitoefening; viii. winstbelastingen en aanpassingen toerekenbaar aan minderheidsbelangen; en ix. eenmalige belastingposten.

Financiële nettoschuld

UMG beschouwt de financiële nettoschuld, een niet-IFRS-maatstaf, als een relevante indicator van haar liquiditeit en kapitaalmiddelen. Het management van UMG gebruikt deze indicator voor rapportage, beheer en planning. De financiële nettoschuld wordt berekend als de som van:

i. geldmiddelen en kasequivalenten, zoals vermeld in de geconsolideerde balans, met inbegrip van (i) banktegoeden en deposito's, al dan niet gecompenseerd, die overeenkomen met geldmiddelen, en (ii) geldmarktfondsen; ii. financiële activa voor kasbeheer, opgenomen in de geconsolideerde balans onder "financiële activa", met betrekking tot financiële beleggingen, die niet voldoen aan de criteria voor classificatie als kasequivalenten zoals uiteengezet in IAS 7; en iii. afgeleide financiële instrumenten, netto (activa en passiva) indien de onderliggende instrumenten financiële nettoschuldposten zijn, alsmede kasdeposito's ter waarborging van leningen die in de geconsolideerde balans zijn opgenomen onder "financiële activa";



min:



i. de waarde van leningen tegen geamortiseerde kostprijs zoals opgenomen in de geconsolideerde balans

Vrije cashflow

UMG definieert vrije cashflow als nettokasstroom uit/(gebruikt voor) bedrijfsactiviteiten plus nettokasstroom uit/(gebruikt voor) investeringsactiviteiten, verminderd met de terugbetaling van leaseverplichtingen, netto betaalde rente en andere kasposten in verband met financieringsactiviteiten. UMG beschouwt de vrije cashflow, een niet IFRS-maatstaf, als een relevante indicator van de kasstroom die zij genereert om dividenduitkeringen en de terugbetaling van schulden te financieren. De vrije cashflow is geen maatstaf van prestatie berekend volgens IFRS en mag derhalve niet los worden gezien van, of in de plaats komen van de cashflow uit bedrijfsactiviteiten als maatstaf van liquiditeit. De vrije cashflow, zoals wij die berekenen, is mogelijk niet vergelijkbaar met gelijknamige maatstaven van andere vennootschappen. Bovendien vertegenwoordigt de vrije cashflow niet noodzakelijkerwijs fondsen die beschikbaar zijn voor discretionair gebruik en is het niet noodzakelijkerwijs een maatstaf voor ons vermogen om onze kasbehoeften te financieren.

Elementen die de vergelijkbaarheid van de resultaten beïnvloeden

Totaal UMG

FY22 FY21 (in miljoenen euro's) 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 FY22 Totaal 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 FY21 Totaal Inkomsten



















DSP-inhaalbetaling - - - - - - 41 - - 41 Juridische schikking - - 71 - 71 - - - - - Verandering in de vennootschapsboekhouding 46 98 (21) (9) 114 - - - - -





















Aangepaste EBITDA



















DSP-inhaalbetaling - - - - - - 26 - - 26 Uitzonderlijke terugvordering en vrijgave - - - - - 20 - - - 20 Juridische schikking - - 52 - 52 - - - - - Wijziging in de vennootschapsboekhouding 17 17 (7) (5) 22 - - - - -

Recorded Music

FY22 FY21 (in miljoenen euro's) 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 FY22 Totaal 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 FY21 Totaal Inkomsten



















DSP-inhaalbetaling - - - - - - 41 - - 41 Juridische schikking - - 71 - 71 - - - - -





















Aangepaste EBITDA



















DSP-inhaalbetaling - - - - - - 26 - - 26 Uitzonderlijke terugvordering en vrijgave - - - - - 20 - - - 20 Juridische schikking - - 52 - 52 - - - - -

Music Publishing

FY22 FY21 (in miljoenen euro's) 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 FY22 Totaal 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 FY21 Totaal Inkomsten



















Wijziging in de vennootschapsboekhouding 46 98 (21) (9) 114 - - - - -





















Aangepaste EBITDA



















Wijziging in de vennootschapsboekhouding 17 17 (7) (5) 22 - - - - -

Wijziging in de vennootschapsboekhouding

Zoals bekendgemaakt in de geconsolideerde jaarrekening van UMG voor het jaar eindigend op 31 december 2021, heeft UMG haar boekhoudbeleid aangepast met betrekking tot bepaalde inkomsten die via verenigingen worden geïnd (de "Wijziging in de vennootschapsboekhouding"). In voorgaande jaren werden deze inkomsten opgenomen wanneer de betrokken inningsmaatschappij UMG in kennis stelde van het gebruik door de eindklant en de invorderbaarheid verzekerd was. De opname van die opbrengsten is nu gebaseerd op een toerekening van de beste beschikbare schatting van wanneer het gebruik plaatsvindt en het bedrag van de vergoeding dat waarschijnlijk zal worden geïnd. Dit is van invloed geweest op de timing van de opname van bepaalde inkomsten in de verschillende boekhoudkundige kwartalen en met name in het tweede kwartaal van 2022 weerspiegelt dit de ontvangst van hogere inkomsten dan eind 2021 was voorzien.

Juridische schikking

Inkomsten, EBITDA en aangepaste EBITDA in 2022 omvatten een voordeel uit de schikking van een rechtszaak over inbreuk op auteursrechten met een internetprovider (de "Juridische schikking") die eerder werd bekendgemaakt en geboekt in het derde kwartaal van 2022.

DSP-inhaalbetaling

Inkomsten, EBITDA en aangepaste EBITDA voor 2021 omvatten het voordeel van een inhaalbetaling van een digitale dienstverlener (de "DSP-inhaalbetaling") die eerder werd bekendgemaakt en geboekt in het tweede kwartaal van 2021.

Uitzonderlijke terugvordering en vrijgave

EBITDA en aangepaste EBITDA voor 2021 omvatten de terugvordering van een voorschotvoorziening en de vrijgave van historische royalty's (de "Uitzonderlijke terugvordering en vrijgave") die eerder werden bekendgemaakt en geboekt in het eerste kwartaal van 2021.

