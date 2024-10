Universal Robots oppdaterer nyttelastkapasitet for UR20 og UR30

Å forbedre styrken til cobots med høy nyttelast vil øke gjennomstrømningen og produktiviteten for kundene.

ODENSE, Danmark, 1. oktober 2024 /PRNewswire/ -- Universal Robots, det danske samarbeidsrobot (cobot) -selskapet, øker nå nyttelastkapasiteten på sin nye generasjon, høy nyttelast cobots UR20 og UR30 , slik at kundene kan løfte mer uten ekstra kostnader.

Oppdateringene øker den totale nyttelasten, inkludert slutteffektor, til henholdsvis 25 og 35 kg når coboten brukes i toppløftposisjon. Dette er spesielt nyttig for palletisering av applikasjoner og løsninger.

"Hos Universal Robots tester og utvikler vi kontinuerlig våre produkter, og når vi låser opp nye funksjoner, ønsker vi å gi partnere og kunder umiddelbar tilgang", sier Tero Tolonen, Chief Product Officer. "Denne oppdateringen gjør det mulig for kundene å øke produktiviteten uten å øke kostnadene, og det er bare ett eksempel på hvordan vår lidenskap for innovasjon gir fordel for kundenes bunnlinje".

Den ekstra styrken krever ikke nye kjøp, og produksjonsoppdateringer kan skje på bare noen minutter. Den økte nyttelasten kan låses opp ved å oppdatere URs PolyScope-programvare til versjon 5.19 eller nyere. Innen 2024 vil UR20 og UR30 som sendes automatisk inneholde den programvaren som trengs for å støtte bruken av høyere nyttelast.

Les mer om den økte nyttelasten for UR20 og UR30 her.

En UR20 palletiseringsapplikasjon med økt nyttelast ble vist for første gang på China International Industry Fair i Shanghai denne uken. Se bilder av demoen i bildesamlingen.

Bildekolleksjonen kan lastes ned her .

Om Universal Robots

Universal Robots er en global leder innen samarbeidende robotteknikk (cobots), som brukes i en rekke bransjer. Vårt oppdrag er enkelt: Automatisering for alle. Hvor som helst. Med over 90 000 coboter solgt over hele verden, støttes vår brukervennlige plattform av intuitiv PolyScope-programvare, prisvinnende opplæring, omfattende tjenester og verdens største cobot-økosystem, som leverer innovasjon og valg til våre kunder.

Universal Robots er en del av Teradyne Robotics, en divisjon av Teradyne (NASDAQ:TER), en ledende leverandør av automatisk testutstyr og avansert robotteknologi.

For mer informasjon, vennligst besøk www.universal-robots.com .

