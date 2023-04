Universidad Narro y Valley forman a Ingenieros Agrónomos en irrigación

La empresa líder en riego de precisión donó a la escuela un pivote con valor de 16 mil dólares

MONTERREY, México, 12 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- Expertos en sistemas de riego destacaron la importancia de que nuevas generaciones que se dedicarán al tema de la agricultura, adquieran una formación integral en torno a los avances tecnológicos y el uso óptimo de los sistemas de riego inteligentes.

Con la clara intención de apoyar a la formación de nuevos talentos en el tema de riego, fue que se realizó una alianza entre la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro y Valley Irrigation, empresa líder mundial de irrigación de precisión.

Inauguración de Pivote Central Valley en la Universidad Narro, Saltillo, Mexico

El riego cumple un papel fundamental para incrementar considerablemente la producción agrícola. Está comprobado que el mejor uso del agua puede generar cosechas sobresalientes y mayores ingresos, pero tratándose de un vital líquido que cada vez es más escaso se vuelve un tema a resolver entre los productores que buscan optimizar el trabajo en sus cultivos. Por ello es importante que las nuevas generaciones que se emplearán en la agricultura, accedan a mejor información y formación en torno a los avances tecnológicos y el uso óptimo de los sistemas de riego inteligentes.

Actualmente Valley es la empresa líder mundial de pivotes centrales, avances frontales y equipos de corner que brindan soluciones que conservan el agua y cumplen la creciente demanda de alimentos. Por esa razón, maestros de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro buscaron provocar una relación entre esa firma experta en riego y la institución educativa, el interés fue que los alumnos dedicados a sistemas de irrigación, conocieran de primera mano el trabajo que esta potencia mundial realiza actualmente para gestionar el vital líquido desde la agricultura.

Alberto Cuevas Olivas, actual rector de la Narro especificó que la iniciativa surgió de maestros del departamento de riego y drenaje donde los futuros ingenieros agrónomos en irrigación se dedican a este tipo de trabajo. "Los maestros inician, en 2019, una relación con personal de la empresa Valley. Se han tenido algunos cursos de capacitación y producto de esta relación, se da la donación de este pivote". Que, informó Cuevas Olivas, tiene un valor de 16 mil dólares.

El rector de la Narro valoró que Valley invierta dinero para generar ciencia, pero sobre todo para gestar tecnología de punta.

"Las innovaciones tecnológicas son muy aceleradas, en las universidades muchas veces se dan principios fundamentales en la formación de los estudiantes. La relación con este tipo de empresas y la donación de este tipo de equipos permite que nuestros estudiantes accesen a esa información que es fundamental para su formación".

Reconoce que Valley es una de las empresas líderes en el área de equipo de riego, "definitivamente quizá sea la más fuerte a nivel mundial. Para las empresas también es fundamental la parte social y la integración con instituciones porque muchos egresados van a trabajar en algún futuro con ellos".

Cabe mencionar que por más de 60 años los equipos de pivote de Valley han ganado su reputación como los más confiables de la industria. Desde la base del pivote hasta el último tramo, los ingenieros de Valley construyen y prueban a campo cada pivote central.

Marcus Tessler, Gerente General Valley Latin America manifestó que tienen la enorme responsabilidad de contribuir a solucionar el grave problema del agua, y este tipo de alianzas con universidades son clave para lograrlo. "Cuando nos acercamos a la universidad nos aproximamos a la gente y al conocimiento. Platiqué con con el señor rector de que tener a la universidad lejos de la iniciativa privada no es interesante ni para el uno ni para el otro, porque hay un desarrollo continuo y las empresas líderes desarrollan mucha tecnología y las universidades no tiene la capacidad de desarrollarla porque están lejos del mercado, o porque no hay recursos. Por eso, una asociación entre las empresas y las universidades debe solucionar una parte importante de esta situación, por ejemplo, utilizar el conocimiento que las empresas tienen".

Enfatizó en que la alianza educativa tiene que continuar porque la tecnología que se aproxima requerirá otro tipo de conocimiento, que justo, se genera en las aulas de las universidades. "Necesitamos más gente con capacidad de manejar esta tecnología". Porque, dijo Marcus, se trabaja con un recurso que es vital para la sociedad, el agua, y sin ella, enfatizó, "no hay progreso".

Por su parte Everardo Mantovani, PhD en Agronomía mencionó que la importancia de esta donación es que los alumnos tengan una noción más clara de cómo funcionan este tipo de sistemas de riego inteligentes, además de que a partir del conocimiento de estos equipos se pueden desarrollar investigaciones que ayuden a potencializar el trabajo en el campo. La empresa, indicó, también experimenta beneficios, por el simple hecho de que se da a conocer el alcance de sus productos. Además, dijo, las universidades son grandes formadoras de opiniones.

Sobre el Pivote, Montovani, informó que es uno de los más confiables del mundo. "En los tiempos modernos tenemos mucha dificultad en la mano de obra y con el pivote se puede controlar esa parte, es decir, los avances tecnológicos suplen sin demora el trabajo que antes realizaba el hombre".

Y es que gracias a la tecnología que se utiliza, por medio del pivote, el productor puede tener la precisión de qué es lo que está regando el agua en tiempo real. ¿Cómo se monitorea?, prácticamente a través de alertas de cómo está funcionando, bajo qué condiciones o parámetros está, además de que cuenta con la tecnología para gestionar el riego y monitorear el cultivo a través de imágenes, sensores de suelo, de una estación meteorológica automática, con la que se va monitoreando la cantidad de agua necesaria en el suelo, para saber cuánto es la demanda hídrica del cultivo según la etapa tecnológica. Así se puede lograr eficiencia, efectividad y una producción máxima.

Asimismo, Valley apuesta al control automático, es decir, el productor gestiona todo a través de un dispositivo electrónico. Puede saber dónde está la ubicación del equipo, qué está regando y cuántos litros está gastando. Luego, las estadísticas arrojan datos que le permiten, después, tomar las mejores decisiones para el cultivo.

Lo anterior, se mencionó, es primordial lo aprendan alumnos de las carreras de riego. "Queremos que los alumnos salgan preparados para poder manejar los equipos que ellos venden o comercializan", señaló Aron Mendez Álvarez, profesor e investigador del departamento de riego de drenaje, y jefe del departamento de irrigación de la Universidad Narro.

El profesor explicó que la importancia de esta carrera no sólo recae en la gestión del agua, sino también en cuestiones técnicas que deben aprender los alumnos como el funcionamiento de este tipo de Pivotes de riego que les fue donado por la empresa Valley.

"El objetivo principal es que los alumnos armen y desarmen los equipos para que conozcan de que está hecho, (identifiquen) las piezas que tienen que reparar y cómo operar esos equipos para tener una gestión integral del agua".

Mendez Álvarez mostró el agradecimiento a la empresa Valley, con la que aseguró la alianza continuará a través de capacitaciones y proyectos de investigación que tienen en puerta.

"Estamos infinitamente agradecidos.".

Por su parte, personal de la empresa Valley reafirmó el compromiso que tienen con la educación e informaron que pretenden ser un vínculo entre las aulas de las universidades y al campo del trabajo actual.

Sobre Valley® Irrigation. Valley® Irrigation, una empresa de Valmont®, ha liderado los avances en la productividad agrícola, desde los primeros pivotes centrales en 1954 hasta las tecnologías agrícolas de precisión actuales. Décadas de autoridad en el tema e innovación tecnológica ayudan a los agricultores a expandir la producción de alimentos y conservar los recursos naturales en todo el mundo. Valmont es líder mundial en el desarrollo de infraestructura crítica y aumento de la productividad agrícola para mejorar vidas. Obtenga más información sobre Valley® Irrigation en latamvalleyirrigation.com y sobre Valmont en valmont.com.

