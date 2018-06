Uniview lance un nouveau slogan et une nouvelle série de produits à l'IFSEC International

LONDRES, 22 juin 2018 /PRNewswire/ -- Investissant en permanence dans le développement et l'innovation de produits, Uniview est enchanté de présenter ses tous derniers produits et technologies intelligents à l'IFSEC International de Londres, dont les modèles Ultra265, 4K, séries 5MP, NVR, ainsi que ses solutions complètes. Surtout, Uniview a lancé un nouveau slogan More Reliable, More Efficient (Plus sûr, plus efficace) et de nouvelles gammes de produits - les séries EASY, PRIME et PRO.

