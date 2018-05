Univision Communications, el Principal Destino del Mejor Entretenimiento Adaptado a la Cultura Hispana, Presenta Contenido de 2018-19 Basado en Programación Dinámica en Vivo de Noticias, Deportes, Música y Entretenimiento sin Guion

"El Upfront de este año es sobre 'Cultura sin límites' ('Culture Unbound'), un homenaje a la relación que hemos entablado con nuestra comunidad y nos ha hecho el destino predilecto durante 25 temporadas consecutivas", dijo Randy Falco, presidente y director ejecutivo de UCI. "Sabemos que la mejor manera de conectar con nuestra audiencia es a través de programación en vivo de noticias, deportes y música, además de entretenimiento sin guion, algo que ofrecemos a nuestra audiencia todos los días a través de nuestra cartera, y lo que nos distingue en el mercado".

"Hemos hecho todo lo posible y realizado inversiones considerables en nuestra estrategia de contenido a fin de mantener la posición de UCI como el principal destino para los hispanos en este mercado cambiante", afirmó Isaac Lee, director ejecutivo de Contenido de UCI.

Jessica Rodríguez, presidenta y directora ejecutiva de Operaciones de Cadenas UCI y directora ejecutiva de Mercadeo de UCI, agregó: "Con proyectos como la temporada piloto global de la televisión en español y alianzas continuas con la nueva generación de creadores de contenido, ofreceremos entretenimiento con contenido adaptado a la cultura, que incorpora los elementos que sabemos que le encantan a nuestra audiencia y, a la vez, permiten que descubran géneros no tradicionales como el sobrenatural y dramas épicos e históricos".

La estrategia de programación de este año es producto del suministro por fuentes múltiples de contenido y destaca la sólida cartera de UCI en varios campos de particular atención:

Deportes en vivo – En Estados Unidos, UCI ha probado ser el destino incuestionable del fútbol, el deporte con más rápido crecimiento en la televisión. Con los mejores profesionales, propiedades y tecnología en el sector, Univision Deportes llega a lo más profundo de decenas de millones de fanáticos acérrimos con su cobertura del "juego bonito". Este año, en sus plataformas digitales y de televisión, Univision Deportes producirá y distribuirá 1,400 partidos en vivo, más que ninguna otra compañía de medios. Eso incluye la muy esperada cobertura de la Liga de Campeones de UEFA , la Liga Europa y la Liga de Naciones , adquisiciones que le darán mayor prominencia a los partidos ofrecidos por Univision Deportes. Además, Univision Deportes ofrecerá la Copa Oro CONCACAF de 2019 y es el destino oficial de la selección nacional de Estados Unidos y la de México .

– En la programación sin guion, la cultura y la televisión para toda la familia desempeñan un papel importante. Los programas tipo de presentan lo mejor de la cultura hispana y hacen hincapié en lecciones importantes sobre perseverar y superar obstáculos. Fiebre de domingo por la noche – Las series de competencias " Mira Quién Baila " y " Nuestra Belleza Latina " volverán con nuevas temporadas, como también la muy popular competencia de talento infantil " Pequeños Gigantes ". El valor de marca de estos reality shows de entretenimiento sin guion no tiene par y su impacto digital es enorme.

La innovadora competición deportiva " Reto 4 Elementos: Naturaleza Extrema ", inspirada en la antigua civilización maya, volverá para otra temporada de impacto.

", inspirada en la antigua civilización maya, volverá para otra temporada de impacto. Programación con guion – Las carteras de UCI abarca géneros con pertinencia cultural, conforme a los gustos en evolución de la audiencia hispana.

– Las carteras de abarca géneros con pertinencia cultural, conforme a los gustos en evolución de la audiencia hispana. Programa Piloto de Televisión Global conjuntamente con Televisa – Televisa en sociedad con UCI , actualizó su proceso de desarrollo para lanzar la primera temporada piloto a nivel global de la televisión en español, lo que resultó en más de 100 propuestas de todo el mundo. Entre las producciones que se iniciarán se encuentran: " Brujas al Amanecer" , un drama cómico sobre lo sobrenatural que está dirigido a adolescentes y va en contra de lo establecido en la televisión en español, con una historia intemporal sobre la pugna entre aceptar lo que nos hace diferentes a los demás o simplemente encajar; y " Las Benditas ", un drama lleno de acción sobre un grupo de viudas que descubren el poder que tienen mientras luchan por dejar las tragedias atrás.

Dinámicas producciones propias y conjuntas: Las producciones de W Studios incluyen la segunda temporada de "La Piloto", "Contracara", "La bella y las bestias" y "El último dragón". Como parte de su alianza continua con Netflix, Univision trasmitirá "Tijuana" , una nueva serie dramática con guion y en español, producida conjuntamente por StoryHouse Entertainment y Netflix. Para cultivar la pasión de los hispanos por la música y en colaboración con Televisa, UCI presentará la nueva generación de telenovelas, L.I.K.E., inspirada en una de las series más populares de todos los tiempos: "Rebelde". Esta lanzó la carrera musical internacional de la banda RBD, uno de los grupos latinos de música latina más celebrados de la historia.

Franquicias para varias temporadas – A fin de volver a ofrecer géneros populares, regresan para otra temporada el drama cómico para todas las edades "Mi marido tiene familia", el drama judicial "Por amar sin ley" y el drama de acción "La Piloto ".

Culture Unbound "Cultura sin límites", la plataforma temática del Upfront 2018-19 de UCI, representa la relación inigualable que UCI tiene con los consumidores hispanos, que se basa en un aspecto fundamental de la identidad humana: la cultura. En vez de basarse en algoritmos, UCI ofrece contenido seleccionado cuidadosamente, que se comunica con los consumidores hispanos según su cultura, para tener impacto en su vida, corazón y mente. Para los anunciantes, este contenido ofrece interacción muy valiosa, soluciones de mercadeo diversificadas y singulares, y una capacidad extraordinaria de apoyar su éxito. Ya que se proyecta que el gasto por los consumidores hispanos aumente 85% durante los próximos 10 años, UCI ofrece la oportunidad irresistible de comunicarse con una audiencia valiosa y diversa de la que no se puede prescindir. Con alianzas óptimas, nuevas marcas auténticas y emocionantes innovaciones, 85% de todos los millennials hispanos en Estados Unidos y 86% de los hispanos en general interactúan con contenido de UCI cada mes.*

Con una estrategia consultiva, desarrollada en la intersección de distribución, datos y publicidad, UCI se encuentra en excelente posición para ayudar a los profesionales de mercadeo a sacar provecho de un grupo de consumidores importante y cada vez más numeroso. Lean más acerca de la estrategia de UCI para llegar al mercado, que incluye nuevas alianzas para contenido digital, un nuevo producto on demand de streaming, servicios basados en datos y más, aquí.

Para información y recursos adicionales, incluidas fotografías, por favor hagan clic aquí.

PROGRAMACIÓN DE CONTENIDO DE UCI PARA 2018-19

SOBRENATURAL

"Contracara" – Surge una historia compleja de destinos que se entrecruzan cuando asesinan a un magnate de medios de comunicación el día de su boda, al mismo tiempo que un sicario en Estados Unidos es ejecutado en la silla eléctrica. El alma del magnate se reencarna en el cuerpo del asesino a sueldo y, a su vez, el alma del asesino termina en el cuerpo de un profesor de antropología. Ahora, cada hombre no solo tendrá que lidiar con un nuevo cuerpo, sino también adaptarse a un nuevo espíritu. (Horario estelar – Cadena Univision – W Studios para Televisa)

"Apocalipsis" – Esta historia de amor, espiritualidad y redención presenta una de las historias más polémicas de la Santa Biblia: el final de los tiempos. Se contará el relato en tres fases: la primera en la década de los ochenta, la segunda en la década de los noventa y la última en la actualidad. Durante la trama, surgen profecías apocalípticas en todo el mundo: Río de Janeiro, Roma, Jerusalén y Nueva York, donde los fatídicos ataques del 11 de septiembre son parte de la narración. (Horario estelar – Cadena UniMás – TV Record)

"Brujas al Amanecer" – Laia y sus amigas adquieren poderes sobrenaturales de su maestra, una bruja. Empiezan a usarlos para vengarse de quienes las acosaban, pero con el tiempo, esa magia no las puede proteger de sus propios errores. (Horario estelar – Cadena Univision – Televisa)

DRAMAS DE ACCIÓN

"Las Benditas" – Después de que el robo de un camión blindado deja varios muertos, las viudas de los guardias de seguridad que fallecen exigen que la compañía de camiones les permita hacer el trabajo de sus esposos. Después de intensa cobertura por la prensa, la compañía se ve forzada a acceder, y las cuatro mujeres, cada una más diferente que la otra, emprenden una aventura, con la esperanza de llegar a la verdad sobre el robo. (Horario estelar – Cadena Univision – Televisa)

"La Piloto, 2a Temporada" – Inspirada en eventos de la vida real, esta es la continuación de la historia de Yolanda, una joven que logra que se cumpla su sueño de ser piloto, pero no como lo había esperado. Tres años después del final de la primera temporada, Yolanda sale de prisión con el programa de protección de testigos y encuentra trabajo como piloto en la aerolínea US-FLY. Está a punto de casarse y adoptar un hijo, pero su tranquila vida se desbarata cuando secuestran al niño. (Horario estelar – Cadena Univision – W Studios)

"La bella y las bestias" – Isabela León regresa a México para abrir un gimnasio de artes marciales mixtas o, por lo menos, eso es lo que dice para ocultar su verdadera misión. En realidad, regresa para vengar la muerte de sus padres eliminando, una por una, a todas las "bestias" que participaron en el asesinato de su familia. Su fuerza física y poder mental prueban que cuando el sistema falla, las mujeres pueden ser líderes en la búsqueda de justicia. (Horario estelar – Cadena Univision – W Studios)

"Bad Hombres" – Dos hermanos son separados en su niñez y se crían en mundos diferentes. Uno sigue los pasos de su padre adoptivo y se convierte en líder de una poderosa banda de narcotraficantes, y el otro, criado por un oficial militar de alto rango en Estados Unidos, se hace miembro de las Fuerzas de Operaciones Especiales de la Marina de EE. UU. "Bad Hombres" cuenta la historia de su inevitable enfrentamiento en un momento de disturbios políticos, mientras tratan de aferrarse al amor, la familia y la vida. (Horario estelar – Cadena Univision – Televisa)

"El Último Dragón" – Este drama trata sobre Miguel Garza, un hombre atrapado entre dos mundos: el de su infancia en un pueblo violento de México, marcada por el asesinato de sus padres y el negocio familiar de narcotráfico que se supone que herede, y su nueva vida en el sofisticado mundo financiero en Japón. Los dos mundos parecen distantes e incluso opuestos, pero Miguel debe unirlos si quiere proteger a su familia y su pueblo. (Horario estelar – Cadena Univision –W Studios/Televisa)

DRAMAS POLICIALES

"Tijuana" – Esta serie da inicio al próximo grupo de producciones por Netflix y Story House Entertainment tras el éxito de su primera producción conjunta con guion, "El Chapo". Antonio Borja es el editor del renombrado periódico Tijuana Weekly y Gabriela Cisneros Gil es una reportera joven e idealista que logra unirse a la redacción con mucho esfuerzo. Cuando matan a tiros al candidato favorito para gobernador en plena calle, los reporteros de Tijuana Weekly se apresuran a cubrir la noticia, pero los hechos que descubren van mucho más lejos que el asesinato: se ha permitido que una maligna corrupción se propague en la clandestinidad. La violencia e intriga pasan a ser la norma para el equipo de periodistas de Borja, ya que a menudo arriesgan la vida en su misión por exponer la verdad. (Horario estelar – Cadena Univision – Story House Entertainment/Netflix)

"Por amar sin ley – 2a temporada" – De regreso para una segunda temporada, este drama legal presenta a Ricardo y Alejandra, abogados civiles de impecable integridad y ética laboral en la firma "Vega y Asociados", que ahora operará con una nueva gerencia. Esta temporada volverá con más personajes y más giros inesperados, y ahondará más en la vida de nuestros queridos abogados. Los casos legales seguirán basándose en sucesos de la vida real y seguirán siendo pertinentes para los hispanos en Estados Unidos, ya que los televidentes podrán identificarse con los diferentes casos y situaciones que los abogados enfrentan. En Por amar sin ley 2, una variedad de invitados célebres de alto calibre tendrán una participación especial durante toda la temporada como clientes de la firma de abogados. (Horario estelar – Cadena Univision – Televisa)

"Las Buchonas"– Esta historia, del autor del muy popular El señor de los cielos, trata sobre un grupo de mujeres que enfrentan el status quo con un mensaje de respeto y progreso. La vida de Aurora cambia el día que las autoridades matan injustamente a su padre. Antes era una tímida residente de Tierra Blanca, ahora se convierte en la líder de un grupo de mujeres que se rebela contra el injusto patriarcado. (Horario estelar – Cadena UniMás– W Studios)

"Juego de Reinas"– Una de las reglas tácitas del mundo del narcotráfico es que es deshonroso hacer negocios con las mujeres. Las pocas que penetraron el mundo de las drogas tuvieron que probar que eran más fuertes y sanguinarias que los hombres que las rodeaban. Cuatro reinas del narcotráfico, motivadas por sus hijos, familias, romances y ansias de poder, unen fuerzas para formar una alianza contra el status quo hasta que se dan cuenta de que solo hay espacio para una reina y cada una tiene que luchar por el trono. (Horario estelar – Cadena UniMás – W Studios)

"Comandante Bonita" – Cuando asesinan a su hijo mayor y miembros de una banda de narcotraficantes secuestran a su hijo menor, una madre decide tomar la ley en sus manos y asumir la identidad de "Comandante Bonita". Se convierte en la jefa de un grupo de justicieros decididos a librar una guerra contra los barones de la droga, el gobierno corrupto y las fuerzas armadas que no los castigan. (Horario estelar – Cadena Univision – Televisa)

"Rosario Tijeras – 2a temporada" – Sigue la historia de una asesina a sueldo de uno de los vecindarios más pobres y peligrosos de la Ciudad de México, una mujer misteriosa y seductora que es amada por muchos y temida por sus enemigos. Esta vez, Rosario se ve atrapada en medio de una sangrienta venganza de dos capos y tendrá que hacer todo lo posible para salvar a su hermanito y recuperar al amor de su vida, Antonio. (Horario estelar – Cadena UniMás –Sony Pictures Television)

COMEDIAS DRAMÁTICAS

"Mi marido tiene familia – 2a temporada" – Esta comedia dramática regresa para burlarse de la típica actitud hacia los parientes en un matrimonio moderno. En la segunda temporada llegarán personajes nuevos y originales a la vida de Julieta y Roberto. Julieta ahora debe aprender a lidiar con su padre, quien vive más cerca de ella y su familia. Nuestros protagonistas sentirán un torbellino de emociones y pasarán por muchas aventuras mientras crían a sus dos hijos y tratan de llevarse bien con sus suegros, quienes piensan que tienen la razón en todo y quieren ser parte de su vida lo más posible, incluso si su presencia se vuelve obsesiva y sofocante, especialmente para Julieta. Para contribuir a la emoción y los giros inesperados, esta temporada resolverá el suspenso en la vida del personaje interpretado por Silvia Pinal (Doña Imelda), ya que en los momentos finales de la última temporada tuvo un derrame cerebral. (Horario estelar – Cadena Univision – Televisa)

"Tenías que ser tú"– Una niña de 8 años y su madre soltera, que es perfeccionista, organizada y trabajadora, se mudan a la ciudad cuando a esta le surge una oportunidad de trabajo. Tras llegar a su nuevo empleo, la madre descubre que su nuevo jefe es un antiguo amor, quien nueve años más tarde, está dispuesto a recuperarla, cueste lo que cueste. (Horario diurno– Cadena Univision – Televisa)

"101 pasos para olvidarte" – Usando métodos poco convencionales, un hombre conocido como "el gurú de los corazones rotos" enseña un curso para ayudar a sanar las heridas de la infidelidad. Sin embargo, él mismo esconde el dolor que siente tras romper con su pareja. En el curso conoce a una participante, a quien también le destrozaron el corazón, y termina enamorándose de ella. Surgen enredos y malentendidos cuando aplican el manual de corazones rotos del curso a su situación y pronto se dan cuenta de que para volver a darle la oportunidad al amor, deben dejar atrás el pasado. (Horario estelar – Cadena Univision – Televisa)

"Ringo" – Ringo, un boxeador jubilado, lleva una vida humilde con su hijo menor, pero todo cambia cuando su ex esposa, ahora la amante de su principal rival en el ring regresa para luchar por la custodia de su hijo. Ringo reanuda su carrera pugilística para probar que puede mantener a su hijo. Basada en la novela argentina "Sos mi hombre", esta historia se parece a la serie de películas sobre Rocky, en la que ambos protagonistas deben luchar por su autoestima y probar a quienes los rodean que no son inútiles. (Horario estelar – Cadena Univision – Televisa)

"Cantinflas" – Cuenta la vida de Mario Moreno "Cantinflas", la mayor estrella internacional de México, y su sentido del humor y la pasión que tenía por su gente. Llamado el "Charlie Chaplin de México", Cantinflas era muy querido por ser la personificación en pantalla de un desaliñado perdedor que, al final, siempre lograba sobrellevar las adversidades. (Horario estelar – Cadena Univision – Televisa)

MÚSICA

"L.I.K.E." (Life Institute of Knowledge and Evolution - Instituto de Vida sobre Conocimientos y Evolución) – Un grupo de adolescentes y empresarios de la Generación Z con personalidades distintas y raíces socioculturales muy diferentes luchan contra las normas impuestas por los adultos que los rodean: los padres, maestros y tutores del instituto L.I.K.E. Juntos aprenden que con amor, amistad y música pueden hacer que su dura realidad se transforme en una llena de esperanza. La serie, en la que predomina la música, ocupa diversas plataformas, lo que la hace, además de un programa de televisión, un potencial punto de partida para una nueva sensación musical juvenil. (Horario estelar – Cadena Univision– Televisa)

"Paquita, la del barrio" – La historia dramatizada sobre la popular cantante mexicana, Paquita, la del barrio, cuenta la historia de una mujer que nació pobre pero que con esfuerzo y tras mucho sufrimiento, supera sus desilusiones y fracasos. Cuando finalmente alcanza el éxito y la fama, se convierte en una de las más populares cantantes de todo México o, como algunos la llaman, "la reina del pueblo". (Horario estelar – Cadena UniMás – Sony Pictures Television)

MELODRAMAS

"La jefa del campeón" – Tita, una bella mujer de origen humilde, debe irse de su pueblo costero y mudarse a la capital. Allí, su esposo, Waldo, la abandona con sus tres hijos, por lo que ella debe sobreponerse a las dificultades de la pobreza. Su hijo Rey sueña con ser el mejor futbolista del país, y ella debe sacrificarlo todo para hacer realidad su sueño. Apenas les alcanza el dinero, pero Rey le hace una promesa: "Mamá, con el fútbol te voy a comprar un palacio. Te voy a llevar al cielo". Los sacrificios de Tita, además de la dedicación y talento de Rey, rinden frutos, y este llega a ser un exitoso jugador profesional de fútbol. Tita se casa y, acompañada por sus amigos que vieron crecer a Rey, se va de luna de miel a Rusia, donde todos ven el primer partido de México en la Copa Mundial de 2018, en el que Rey orgullosamente lleva en la camiseta el número 10 de la selección mexicana. (Horario diurno – Cadena Univision – Televisa)

"Tres Milagros" – Con Marcela Guirado ("Hasta que te conocí"), Fátima Molina ("El Vato"), Alexa Martín ("Rosario Tijeras") y Joaquín Ferreira ("Club de Cuervos"), "Tres Milagros" es la historia de tres mujeres que no solo tienen el mismo nombre sino que debido a una profecía fatídica, parecen destinadas a tener la misma vida, los mismos sueños e incluso el mismo amor, pero por lo menos en el caso de una de ellas, no el mismo futuro. Queda por verse si la fuerza de voluntad y el esfuerzo bastan para romper el maleficio. (Horario estelar – UniMás – Sony Pictures Television)

"Los príncipes no existen" – Laura le teme al amor porque cree que todos los hombres son infieles, como su padre. A pesar de sus temores, se enamora del más infiel de todos. Cuando Laura descubre que la engaña, lo deja, pero él ya se enamoró de verdad de ella y lucha por volver a conquistarla. (Horario diurno – Cadena Univision – Televisa)

"Atrapada" – Esta serie gira en torno a Mariana, una bella joven que se ve forzada a vivir en la calle y ganarse la vida para mantener a sus hermanitos. Un día conoce a Sebastián, quien la convierte en una ladrona profesional después de que asesinan a los padres de la muchacha. Esta se encuentra cara a cara con un fantasma del pasado: el asesino de sus padres. (Horario estelar – Cadena UniMás – Sony Pictures Television)

"Sin Tu Mirada" – Basada en el clásico éxito "Esmeralda", es una historia inspiradora de luchas y logros. Se intercambian a dos bebés recién nacidos y el varón se cría con una familia rica mientras que la niña, quien nace ciega, crece aislada en un entorno humilde y rural. Se conocen de jóvenes y juntos superan todos los obstáculos para encontrar el amor y descubrir su verdadero origen. (Horario diurno – Cadena Univision – Televisa)

"Espíritu de Madre" – Un trágico accidente obliga a la directora de una empresa a asumir el rol de madre de los hijos de una mujer que está en coma. La experiencia hace que a fin de cuentas abra su corazón y la ayuda a descubrir una manera diferente de ver la vida y poner en su debido equilibrio la maternidad, el amor y su carrera. (Horario estelar – Cadena Univision – Televisa)

"Hijas de la Luna" – Es la historia de cuatro hermanas, Juana Victoria, Juana Bárbara, Juana Soledad y Juana Inés. En su lecho de muerte, la madre de Juana Victoria revela que el verdadero padre de esta se llama Juan Moncada. Juana Victoria se sobrepone al duelo y decide buscarlo. Descubre que además de tener un medio hermano, Sebastián, cabe la posibilidad de que tiene tres medias hermanas. Sebastián y Juana Victoria se dedican a encontrarlas para convencerlas de que se unan a la búsqueda de su verdadero padre. (Horario diurno – Cadena Univision – Televisa)

"Mami" – El amor y la aceptación es la base de este melodrama sobre una esposa y madre cuya historia trata temas de identidad y sexualidad. Tras un matrimonio aparentemente perfecto durante varios años, el esposo descubre a su esposa besando a otra mujer. Con la masculinidad impactada, decide pedir la custodia de sus hijos. (Horario estelar – Cadena Univision – Televisa)

dramas épicos

"Jesús" – La mayor saga épica trata sobre la vida de Jesús. Desde el día de su nacimiento, su relación con sus seguidores y discípulos hasta su muerte y resurrección, la audiencia podrá vivir y compartir la historia de Jesucristo. Esto es parte de la incursión de TV Record en series para continuar dándole nueva forma al horario estelar. Su colección incluye las exitosas producciones "Moisés y los diez mandamientos", "La Tierra Prometida", entre otras. (Horario estelar – Cadena Univision – TV Record)

REALITY SHOWS

"Nuestra Belleza Latina" – "NBL" presenta a hispanas en Estados Unidos que compiten por romper los estereotipos de belleza de la sociedad. Esta producción de Univision Studios, que se basa en el éxito de la franquicia NBL, combina la emoción de un reality show con el glamur de una competencia de talento. "NBL" es para todas las mujeres y acerca de todas las mujeres. Acompaña a las concursantes en sus inspiradoras experiencias y revela sus alegrías y temores mientras representan la verdadera belleza de las latinas, por dentro y fuera. (Horario estelar – Cadena Univision – Univision Studios)

"Pequeños Gigantes– 3a temporada" – En este reality show para toda la familia, grupos de niños encantadores y de mucho talento de todo Estados Unidos cantan y bailan con la esperanza de recibir reconocimiento como el pequeño artista más talentoso. Los niños, de 6 a 11 años, someten a prueba su aptitud artística y capacidad para colaborar, y asumen responsabilidades de personas mayores mientras los asesoran celebridades y compiten durante toda la temporada. El ganador se anuncia en la gran final de la temporada. (Horario estelar – Cadena Univision – Televisa)

"¡Mira Quién Baila!" – Esta competencia tipo reality de baile empareja a 10 hispanos célebres y populares con bailarines profesionales para que compitan frente a una audiencia en vivo todas las semanas y bailen diversos ritmos, todo por obras benéficas. Las celebridades del jurado exigen lo mejor de los concursantes mientras van eliminándolos, y la audiencia toma la decisión final y elige al ganador. La entidad representada por la celebridad ganadora recibe de premio una generosa cantidad de dinero. (Horario estelar – Cadena Univision – Televisa)

Reto 4 Elementos: Naturaleza Extrema – Inspirados en la antigua civilización maya, 32 concursantes en ocho equipos se congregan en la mística Riviera Maya para iniciar una experiencia que les cambiará la vida. Cada semana compiten por 4 millones de pesos mientras viven bajo condiciones impuestas por uno de los cuatro elementos y deben trabajar en equipo para dominarlos: agua, aire, fuego y tierra. También deben obrar de manera individual para lograr el equilibrio y tener éxito. Cada persona debe decidir si compite por dinero o la gloria. (Horario estelar – Cadena UniMás– Televisa)

DEPORTES

Copa Oro CONCACAF de 2019 – El torneo en el que se define al campeón de las selecciones masculinas de fútbol de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, regresa a Univision Deportes en su 15ª edición. Dieciséis equipos nacionales de la región, entre ellos el actual campeón, Estados Unidos, y México, regresarán en busca de la supremacía regional. Es el torneo deportivo más esperado de 2019 y está garantizado que le dará un toque adicional de emoción al verano. (Cadena Univision, UniMás y Univision Deportes Network)

Liga de Campeones de Union of European Football Associations (UEFA) – Todos los años, de agosto a junio, los mejores equipos de fútbol de las ligas profesionales europeas compiten en el más prestigioso torneo de clubes en el mundo, la Liga de Campeones de la UEFA. Esta liga incluye a potencias internacionales como Real Madrid FC (ESP), FC Barcelona (ESP), Chelsea (ING), Manchester City (ING) y Bayern Munich (ALE), y a superestrellas internacionales como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Neymar Jr. Además, tiene una nueva sede, pues llega a Univision Deportes en agosto de 2018. (Horario diurno – Cadena Univision, UniMás y Univision Deportes Network)

UEFA Europa League – En agosto de 2018, uno de los más destacados torneos en el mundo se iniciará en Univision Deportes con algunos de los mejores y más respetados equipos de toda Europa. Estos equipos, con futbolistas reconocidos y futuras estrellas de toda Europa, se enfrentarán en la clasificación para la UEFA Europa League. (Horario diurno y estelar – UniMás y Univision Deportes Network)

Liga de Naciones de UEFA – En el otoño de 2018, las grandes naciones europeas se enfrentarán en este campeonato recién creado. Al final, un solo país tendrá el trofeo y será declarado campeón de Europa. Entre los países que participarán en esta prestigiosa competencia están previos varios campeones de la Copa Mundial: Alemania, España, Italia e Inglaterra, como también colosos del fútbol como Portugal. La Liga de Naciones de UEFA se lanza en Univision Deportes en septiembre de 2018. (Horario diurno – Cadena Univision, UniMás y Univision Deportes Network)

Combate Américas – Univision Deportes se ha asociado a Combate Américas para producir y distribuir programación en vivo de artes marciales mixtas, que incluye un total de 16 trasmisiones por televisión en las cadenas de Univision en 2018. Los programas en vivo se difundirán en segmentos de 90 minutos tras la trasmisión en vivo por internet de los combates preliminares de Combate Américas en UnivisionDeportes.com. Estos también se podrán ver con las aplicaciones de Univision NOW y UDN.

La más completa cobertura de la Copa Mundial 2018 – Univision Deportes ofrecerá extensa cobertura antes y después de los partidos y durante medio tiempo de la muy esperada Copa Mundial FIFA 2018 en Rusia. Los fans pueden contar con Univision Deportes para que ofrezca los reportajes más sólidos y perspicaces del torneo de un mes, con la experiencia, el análisis y la tecnología de vanguardia que los televidentes han llegado a esperar del destino incuestionable del fútbol. Como parte de esta completísima cobertura, los fans pueden contar en UDN con "Minuto 45", el único programa de medio tiempo sin comerciales en la televisión. Además, "Los Maestros" presentará a algunos de los más elocuentes entrenadores, quienes debatirán los temas más candentes del torneo, desde la alineación de jugadores hasta decisiones polémicas de los árbitros. Los programas de noticias y entretenimiento de Univision, entre ellos el emblemático programa matutino "Despierta América", el magacín noticioso "Primer Impacto", el show de noticias de entretenimiento "El Gordo y la Flaca" y estaciones locales en todo Estados Unidos también ofrecerán las últimas noticias y análisis durante todo el torneo. La programación completa por Univision Deportes de noticias, análisis y acceso a la Copa Mundial hará de su cartera de propiedades de señal abierta, cable, radio y medios digitales el mejor destino para los fanáticos del fútbol este verano.

