Univision Communications Inc. Anuncia Detalles sobre Transición en la Dirección Ejecutiva

Haim Saban, presidente de la Junta Directiva de UCI, dijo, "Durante los últimos ocho años, Randy ha dirigido la transformación de UCI en una compañía moderna de medios de comunicación con una cartera diversa de activos, marcas de primera y contenido que las audiencias y los profesionales de mercadeo desean, respaldada por un sólido incremento de ganancias, un balance significativamente mejor y un equipo de empleados motivados e impulsados por una misión. Randy siempre ha reconocido y acogido a Univision como una compañía muy singular con una misión y visión que van más allá de lo tradicional. En nombre de toda la Junta Directiva, quiero agradecer a Randy por su liderazgo, compromiso y colaboración, y felicitarlo por su jubilación".

Falco comentó, "La dirección de UCI ha sido una de las experiencias más gratificantes de mi vida en términos personales y profesionales. Mucho ha cambiado –y seguirá cambiando– en el entorno mediático, pero durante todo ello, esto sigue siendo cierto: ninguna otra compañía de medios presta servicios ni apoya a la comunidad hispana en Estados Unidos como UCI, algo que es mucho más importante que nunca en el mundo actual. Creo sinceramente en la misión y visión de UCI, y estoy seguro de que la Compañía seguirá camino al éxito continuo con Vince a cargo".

Sadusky, de 53 años, aporta a Univision un caudal de conocimientos y experiencia en el sector de medios, y una trayectoria como un líder eficaz e innovador. Su cargo más reciente, de 2014 a 2017, fue presidente y director ejecutivo de Media General, donde ayudó a desarrollar un producto más global, integrado y competitivo en todos sus mercados para beneficio de sus clientes, anunciantes y marcas. Anteriormente, Sadusky se desempeñó como presidente y director ejecutivo de LIN Media, donde contribuyó a mejorar los ratings, realzó las operaciones de las populares estaciones de televisión de LIN, contribuyó al crecimiento en el entorno digital y el incremento de suscritores, y además supervisó la expansión de noticias locales. Sadusky también desempeñó un papel crucial al supervisar la fusión de LIN Media y Media General. Previamente en su carrera, Sadusky ocupó varios cargos ejecutivos en Telemundo Communications, Inc., entre ellos director ejecutivo de finanzas y tesorero.

Agregó Saban: "Vince está especialmente calificado para dirigir UCI durante la próxima fase de su crecimiento, dada su impresionante trayectoria de liderazgo, visión, gran experiencia en el sector y contactos. Este es un momento único para UCI, y consideramos que tenemos la mejor estrategia y el equipo adecuado para aprovechar las oportunidades ante nosotros. En nombre de toda la Junta Directiva, estamos deseosos de trabajar con Vince para lograr mayores éxitos a favor de UCI".

Sadusky comentó, "Es un honor y privilegio tener la oportunidad de desempeñarme como director ejecutivo de UCI, una compañía que admiro desde hace mucho tiempo por su importante misión de ser vital para su comunidad y velar por sus intereses, y por los fuertes vínculos que ha forjado con su audiencia. Estoy deseoso de trabajar con el talentoso equipo de UCI para realzar la posición de liderazgo de la Compañía y destacar su crucial papel como fuente de noticias e información. Durante los últimos meses, UCI ha tomado una serie de medidas para evolucionar y prosperar en el actual entorno mediático de rápidos cambios, y tengo el compromiso de asegurarme de que la Compañía esté en la mejor posición posible para prestar servicios a sus audiencias durante muchas décadas".

Univision retiene su firme posición de liderazgo y terminó como la cadena en español de mayor sintonía en horario estelar por 26to año consecutivo en el periodo de medición de audiencia (sweeps) de mayo de 2018 y la temporada de difusión de 2017-2018, superando a Telemundo con una ventaja de dos dígitos con la audiencia de Total de Televidentes 2+, Adultos 18-49 y Adultos 18-34. Durante el horario estelar, Univision también ocupó el primer lugar entre cadenas, incluidas NBC, ABC, CBS y Fox, independientemente de idioma, entre Adultos Hispanos 18-49, Adultos 18-34 y Total de Televidentes 2+. Además, Univision Deportes Network (UDN) sigue siendo la cadena deportiva en español No. 1 en cable y sus ratings batieron récords en horario estelar en mayo, con un incremento de 86% en comparación con el mismo periodo de 2015. En mayo, UDN produjo dos veces el número de televidentes Adultos 18-49 que Fox Deportes, ESPN Deportes y beIN, juntas.

Sadusky ha participado activamente en el sector de medios de comunicación durante toda su carrera. Se desempeñó como miembro de la junta directiva de Hemisphere Media Group, National Association of Broadcasters y NBC Affiliates. Sadusky es miembro de la junta directiva de International Game Technology. Recibió una maestría en administración de empresas de New York Institute of Technology y una licenciatura de ciencias de Pennsylvania State University, donde fue parte de un grupo de destacados alumnos.

Visiten corporate.univision.com para más información sobre UCI y sigan @UCIPRTeam en Twitter e Instagram.

Acerca de Univision Communications Inc.

Univision Communications Inc. (UCI) es la principal empresa de medios de comunicación al servicio de la comunidad hispana en Estados Unidos. La Compañía, destacada creadora de contenido en EE. UU., incluye la Cadena Univision, una de las principales cadenas en EE. UU., independientemente del idioma, y la cadena de televisión en español de mayor sintonía en el país, disponible en aproximadamente 88% de los hogares hispanos que ven televisión de EE. UU.; UniMás, una cadena líder de televisión en español, disponible en aproximadamente 82% de los hogares hispanos que ven televisión de EE. UU.; Univision Cable Networks, que incluye Galavisión, la cadena por cable de entretenimiento en español de mayor audiencia en EE. UU., así como UDN (Univision Deportes Network), la cadena por cable de deportes en español de mayor sintonía de EE. UU.; Univision tlnovelas, una cadena por cable en español dedicada a telenovelas las 24 horas del día; ForoTV, una cadena por cable en español dedicada a noticias internacionales las 24 horas del día, y un conjunto adicional de productos por cable: De Película, De Película Clásico, Bandamax, Ritmoson y Telehit; una participación en El Rey Network, una cadena por cable de entretenimiento general en inglés; Medios Locales de Univision, que es propietaria y opera 63 estaciones de televisión y 58 emisoras de radio en los principales mercados hispanos de EE. UU. y Puerto Rico; Univision NOW, un servicio de suscripción a streaming en vivo y on demand, directo al consumidor; Univision.com, el sitio de internet en español más visitado por los hispanos de EE. UU., y Uforia, una aplicación de música con contenido musical en medios múltiples. La Compañía también tiene propiedades dirigidas a audiencias jóvenes y diversas, entre ellas FUSION TV, una cadena por cable en inglés de noticias y programas de estilo de vida, y una colección de destacadas marcas digitales en diversas categorías: tecnología (Gizmodo), deportes (Deadspin), estilo de vida (Lifehacker), intereses de la mujer moderna (Jezebel), noticias y política (Splinter), cultura y noticias de la comunidad afroestadounidense (The Root), juegos digitales (Kotaku), medio ambiente (Earther) y cultura automovilística (Jalopnik). Además, UCI tiene una participación en marcas de comedia y sátira noticiera como The Onion, Clickhole, The A.V. Club y Takeout. Con sede corporativa en la ciudad de Nueva York, UCI cuenta con instalaciones de creación de contenido y oficinas comerciales en las principales ciudades de Estados Unidos. Para más información, favor de visitar corporate.univision.com.

FUENTE Univision Communications Inc.

SOURCE Univision Communications Inc.

Related Links

http://corporate.univision.com