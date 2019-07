Univision Confirma Análisis de Opciones Estratégicas

Vince Sadusky, director ejecutivo de Univision, dijo, "Univision es sólida en términos estratégicos, operacionales y financieros, tras reorientarse al servicio de nuestros consumidores principales, como también nuestros socios de publicidad y distribución. Durante el último año, Univision tomó impulso al liquidar propiedades no centrales; reforzó la programación; logró acuerdos de distribución a largo plazo y valiosos derechos deportivos; aumentó la inversión en productos locales, digitales, de noticias y deportes, y mejoró considerablemente su balance financiero. El entorno actual favorece productos de mayor magnitud y en diversas plataformas, y consideramos que las grandes empresas mediáticas que no logren reconocer y aprovechar esta oportunidad única en medios en español se quedarán atrás".

Univision ofrece acceso sin par al anhelado grupo demográfico de hispanos en Estados Unidos, que se tiene previsto que aumente de 57 millones a 77 millones para el año 2030. Con un PIB de $2.1 billones –lo equivalente a la séptima economía del mundo– la audiencia hispana en Estados Unidos representa una de las pocas oportunidades de crecimiento que quedan para anunciantes y distribuidores.

Univision es la principal fuente de entretenimiento, deportes y noticias para los hispanos en Estados Unidos. Su extensa cartera de plataformas múltiples en español incluye cadenas de señal abierta y cable, un sitio web, una red de influencers y un grupo de estaciones locales de radio y televisión, todos en el primer lugar de popularidad. Con una cartera diversificada de medios en plataformas múltiples dedicada a informar, empoderar y entretener a los hispanos en Estados Unidos, Univision es la marca más reconocida y de mayor confianza entre los latinos de Estados Unidos.

No hay ninguna garantía sobre el momento y resultado de este análisis. Univision no tiene la intención de divulgar ni comentar sobre acontecimientos relacionados con este análisis hasta que la junta directiva complete su análisis o se determine que divulgar información adicional es apropiado o beneficioso.

Univision ha contratado a Morgan Stanley & Co. LLC, Moelis & Company LLC y LionTree LLC como asesores financieros para que ayuden en este proceso.

Afirmaciones a futuro

Certain statements contained within this press release constitute "forward-looking statements" within the meaning of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995. In some cases you can identify forward-looking statements by terms such as "anticipate," "plan," "may," "intend," "will," "expect," "believe," "optimistic" or the negative of these terms, and similar expressions intended to identify forward-looking statements. These forward-looking statements, including those pertaining to the review of strategic options for the Company and its business, reflect the Company's current views with respect to future events, are based on assumptions and are subject to risks and uncertainties, and events could differ materially from what presently is expected. Also, these forward-looking statements present our estimates and assumptions only as of the date of this press release. The Company undertakes no obligation to modify or revise any forward-looking statements to reflect events or circumstances occurring after the date that the forward-looking statement was made. Factors that could cause actual results to differ materially from those expressed or implied by the forward-looking statements include uncertainties as to the structure, terms and timing of any strategic transaction resulting from the strategic review and whether it will be completed, the impact of any such strategic transaction on the Company's businesses, whether the strategic benefits of any such strategic transaction can be achieved, general economic conditions, cancellations, reductions or postponements of advertising or other changes in advertising practices among the Company's advertisers; any impact of adverse economic conditions on the Company's industry, business and financial condition, including reduced advertising revenue; changes in the size of the U.S. Hispanic population, including the impact of federal and state immigration legislation and policies on both the U.S. Hispanic population and persons emigrating from Latin America; lack of audience acceptance of the Company's content; varying popularity for programming, which the Company cannot predict at the time the Company may incur related costs; the failure to renew existing carriage agreements or reach new carriage agreements with multichannel video programming distributors ("MVPD") on acceptable terms or otherwise and the impact of such failure on pricing terms of, and contractual obligations under, carriage agreements with other MVPDs; consolidation in the cable or satellite MVPD industry; the impact of increased competition from new technologies; changes in the Company's strategy going forward; competitive pressures from other broadcasters and other entertainment and news media; damage to the Company's brands, particularly the Univision brand, or reputation; fluctuations in the Company's quarterly results, making it difficult to rely on period-to-period comparisons; failure to retain the rights to sports programming to attract advertising revenue; the loss of the Company's ability to rely on Televisa for a significant amount of its network programming; the failure of the Company's new or existing businesses to produce projected revenues or cash flows; failure to monetize the Company's content on its digital platforms; the Company's success in acquiring, investing in and integrating complementary businesses; failure to further monetize the Company's spectrum assets; the failure or destruction of satellites or transmitter facilities that the Company depends on to distribute its programming; disruption of the Company's business due to network and information systems-related events, such as computer hackings, viruses, or other destructive or disruptive software or activities; inability to realize the full value of the Company's intangible assets; failure to utilize the Company's net operating loss carryforwards; the loss of key executives; possible strikes or other union job actions; piracy of the Company's programming and other content; environmental, health and safety laws and regulations; Federal Communications Commission ("FCC") media ownership rules; compliance with, and/or changes in, the rules and regulations of the FCC; new laws or regulations concerning retransmission consent or "must carry" rights; increased enforcement or enhancement of FCC indecency and other programming content rules; the impact of legislation on the reallocation of broadcast spectrum which may result in additional costs and affect the Company's ability to provide competitive services; net losses in the future and for an extended period of time; the Company's substantial indebtedness; failure to service the Company's debt or inability to comply with the agreements contained in the Company's senior secured credit facilities and indentures, including any financial covenants and ratios; the Company's dependency on lenders to execute its business strategy and its inability to secure financing on suitable terms or at all; any impact from the discontinuance of the London Interbank Offered Rate; volatility and weakness in the capital markets; and risks relating to the Company's ownership. Actual results may differ materially due to these risks and uncertainties. The Company assumes no obligation to update forward-looking information contained in this press release.

Visiten corporate.univision.com para más información sobre Univision y sigan @UnivisionPRTeam en Twitter y Instagram.

Acerca de Univision Communications Inc.

Como la principal empresa de medios de comunicación dirigidos a los hispanos en Estados Unidos, Univision Communications Inc. los entretiene, informa y empodera con contenido de noticias, deportes y entretenimiento en televisión de señal abierta y cable, además de audio y plataformas digitales. La destacada cartera de propiedades de la compañía incluye las cadenas de señal abierta Univision y UniMás, y las cadenas de cable Univision Deportes Network (UDN) y Galavisión. A nivel local, Univision es propietaria u opera 65 estaciones en los principales mercados hispanos de Estados Unidos y Puerto Rico. Además, Uforia, the Home of Latin Music, es propietaria u opera 58 estaciones de radio, presenta una serie de eventos en vivo y tiene una robusta presencia de audio digital. La prominente cartera digital de la empresa incluye Univision.com, el servicio de streaming Univision Now, la mayor cadena de influencers hispanos y varias de las aplicaciones más populares. Para mayor información, visiten corporate.univision.com .

