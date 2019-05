Univision Deportes Presenta Su Nueva Marca a "TUDN", el Destino de los Fans Más Apasionados del Fútbol

MIAMI, 7 de mayo de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Univision Communications Inc., la principal cadena de medios de comunicación dirigidos a los hispanos en Estados Unidos, hoy eleva los estándares para los medios deportivos en español con la evolución de su marca Univision Deportes en plataformas múltiples y destacada cadena de cable para convertirse en "TUDN". Con esta nueva identidad audaz, los más fervientes fanáticos del fútbol en el planeta sabrán que Vivimos TU Pasión.

Bajo la marca TUDN, Univision continuará ofreciendo más fútbol en vivo que todas las demás compañías de medios en Estados Unidos y a la vez ofrecerá una experiencia más rica y cautivadora con programación de primera, talento estelar y capacidad realzada de producción.

La dinámica marca de medios deportivos se estrenará este verano con el cambio de nombre de la cadena No. 1 de deportes en español de Univision al canal principal TUDN. La marca y canal TUDN se estrenarán en México simultáneamente como parte de la colaboración entre las divisiones de deportes de Univision y Grupo Televisa. El esfuerzo realzará y ampliará la cobertura para audiencias tanto en Estados Unidos como en México al reunir el mejor talento y programación de cada país.

"Desde hace tiempo Univision es el líder del sector de fútbol en vivo de alta calidad, y esta colaboración representa otro gran paso hacia adelante", dijo Vince Sadusky, director ejecutivo de Univision. "En pocas palabras, estamos satisfaciendo la pasión de nuestros televidentes por el fútbol al darles más del contenido que les encanta por medio de una experiencia realzada en televisión y medios digitales".

"Este año, Univision representará más de la mitad de toda la teleaudiencia de fútbol y más de 80% en horario estelar", dijo Juan Carlos Rodríguez, presidente de Univision Deportes. "La principal cadena de deportes con regularidad produce una teleaudiencia más numerosa que nuestros competidores en inglés, con mayor distribución, lo que es un ejemplo de la pasión de nuestra comunidad por el juego bonito. Nos entusiasma aumentar nuestro liderazgo bajo esta nueva y sólida marca, y ofrecer a los fanáticos del fútbol servicios superiores con programación de la más alta calidad y la perspectiva de nuestro destacado grupo de expertos".

La cartera de cadenas de Univision –TUDN, Univision, UniMás y Galavisión– continuará ofreciendo una selección sin par de fútbol en vivo en Estados Unidos que incluirá la Copa Oro Concacaf 2019, Euro 2020, Liga MX, MLS, las selecciones nacionales masculinas y femeniles de Estados Unidos y México, la UEFA Champions League y más.

Además de televisión, la marca TUDN llegará a aficionados de los deportes por medio de TUDN Radio Network, la aplicación móvil de TUDN y TUDN.com. Los visitantes del sitio web y la aplicación pueden encontrar noticias, análisis, resultados, momentos culminantes y horarios en español, como también funciones de streaming en vivo para suscriptores de TUDN con autenticación.

Distribuidoras ofrecerán incluso más fútbol

Con el lanzamiento de TUDN, Univision ofrecerá un conjunto adicional de productos de fútbol en vivo este año junto con sus socios de distribución, sin costo adicional para los televidentes. Estas extensiones de la marca maximizarán el valor de la robusta cartera de derechos a transmisiones en vivo de Univision, ofrecerán un incremento en el valor a las distribuidoras asociadas y permitirán que los entusiastas del fútbol disfruten incluso más del juego bonito.

TUDN xtra : Los suscriptores de servicios participantes de televisión pagada en Estados Unidos ahora tendrán fácil acceso en vivo a todos los partidos de fútbol que TUDN ofrece en exclusiva por medio de TUDN xtra . Este paquete ofrecerá a los fans del fútbol abundantes torneos adicionales de primera durante todo el año, con cientos de partidos exclusivos incluidos los torneos de la UEFA, Champions League, Europa League y las clasificatorias europeas, además de la Liga MX, la liga de fútbol más vista en Estados Unidos.

Los suscriptores de servicios participantes de televisión pagada en Estados Unidos ahora tendrán fácil acceso en vivo a todos los partidos de fútbol que TUDN ofrece en exclusiva por medio de TUDN . Este paquete ofrecerá a los del fútbol abundantes torneos adicionales de primera durante todo el año, con cientos de partidos exclusivos incluidos los torneos de la UEFA, Champions League, Europa League y las clasificatorias europeas, además de la Liga MX, la liga de fútbol más vista en Estados Unidos. Zona Fútbol: Ya que se juegan partidos entre los mejores clubes por toda Europa, es prácticamente imposible que los aficionados al fútbol vean cada gol o gran jugada en tiempo real los días de los partidos de la UEFA Champions League o Europa League. De eso se encarga Zona Fútbol. Este nuevo programa whip-around ofrece la máxima experiencia futbolística a los suscriptores de televisión pagada en Estados Unidos con la mejor acción de partidos simultáneos de la etapa de grupos mientras se producen. Destacados profesionales de TUDN guiarán a los televidentes de partido a partido en todo el continente con importante contexto y análisis experto.

Los suscriptores de TUDN por medio de servicios participantes de televisión pagada tendrán acceso a este abundante contenido por medio de la aplicación de TUDN en una gran variedad de dispositivos, además de su servicio de cable, sin costo adicional. Un importante servicio de televisión pagada ya ha acordado transmitir tanto TUDNxtra como Zona Fútbol y se tienen previstos más acuerdos en meses próximos. El lanzamiento de ambos servicios está programado para inicios de la temporada de 2019-2020 de la UEFA Champions League en septiembre.

TUDN presentará nuevo contenido y talento

Para continuar el éxito de la cadena deportiva No. 1 de Univision, la principal cadena TUDN continuará ofreciendo contenido y personalidades ya populares, y a la vez presentará a la audiencia en Estados Unidos nueva programación y talento de primera.

El nuevo contenido que se ofrecerá incluirá:

Acción (domingos a las 4:00pm Este): Las mejores jugadas y momentos culminantes de la semana, todo en una hora. Un programa de ritmo acelerado con solo lo mejor de todos los deportes y resúmenes de toda la acción obligatoria de la semana.

(domingos a las 4:00pm Este): Las mejores jugadas y momentos culminantes de la semana, todo en una hora. Un programa de ritmo acelerado con solo lo mejor de todos los deportes y resúmenes de toda la acción obligatoria de la semana. +Deporte (lunes a viernes a las 3:00pm Este; domingos a las 11:00am Este): Un vistazo fresco en tiempo real de la situación deportiva desde Estados Unidos, México y el resto del mundo, que incluye fútbol, NFL, NBA y MLB, enriquecida con reportajes en vivo desde los campos de entrenamiento mientras los equipos se preparan para sus próximos partidos.

(lunes a viernes a las 3:00pm Este; domingos a las 11:00am Este): Un vistazo fresco en tiempo real de la situación deportiva desde Estados Unidos, México y el resto del mundo, que incluye fútbol, NFL, NBA y MLB, enriquecida con reportajes en vivo desde los campos de entrenamiento mientras los equipos se preparan para sus próximos partidos. La Jugada (domingos a las 12:00pm Este): El mejor magacín deportivo de fin de semana de la televisión. Es el lugar para volver a vivir los sucesos y las noticias más importantes del fin de semana, combinados con entrevistas, emotivas historias y reseñas de todo el mundo deportivo. Incluye secciones dedicadas a deportes cruciales, como fútbol, NFL, MLB, NBA y más.

(domingos a las 12:00pm Este): El mejor magacín deportivo de fin de semana de la televisión. Es el lugar para volver a vivir los sucesos y las noticias más importantes del fin de semana, combinados con entrevistas, emotivas historias y reseñas de todo el mundo deportivo. Incluye secciones dedicadas a deportes cruciales, como fútbol, NFL, MLB, NBA y más. @TUTribuna (lunes a viernes a las 9:00pm Este): El programa deportivo de medios sociales donde los aficionados son parte de la acción. Destacados profesionales de TUDN examinan las últimas tendencias en las redes sociales e interactúan con personalidades de los deportes y fans en diferentes plataformas.

(lunes a viernes a las 9:00pm Este): El programa deportivo de medios sociales donde los aficionados son parte de la acción. Destacados profesionales de TUDN examinan las últimas tendencias en las redes sociales e interactúan con personalidades de los deportes y en diferentes plataformas. Versus (lunes a las 10:00pm Este): Conversaciones detalladas que van más allá de los titulares. Un programa editorial de deportes que marca la pauta, profundiza con los fans y es el punto donde los protagonistas de las noticias van a ofrecer su perspectiva.

Entre los favoritos que vuelven están República Deportiva, Contacto Deportivo, Fútbol Club y Línea de Cuatro. Además de ser la sede del fútbol, TUDN también ofrecerá mejor cobertura y análisis de propiedades como NFL, NBA, MLB y boxeo.

Más de 20 personalidades harán su debut, entre ellas:

Francisco J. González: Además de ser miembro de la junta directiva de TUDN, González es un influyente columnista deportivo que ha cubierto la Copa Mundial, las Olimpiadas y todos los campeonatos de fútbol de México.

Además de ser miembro de la junta directiva de TUDN, González es un influyente columnista deportivo que ha cubierto la Copa Mundial, las Olimpiadas y todos los campeonatos de fútbol de México. Antonio "Toño" de Valdés: El rostro de la televisión deportiva mexicana desde 1978, Toño ha anunciado y cubierto las Olimpiadas, la Copa Mundial, el Super Bowls y la Serie Mundial en repetidas ocasiones.

El rostro de la televisión deportiva mexicana desde 1978, Toño ha anunciado y cubierto las Olimpiadas, la Copa Mundial, el Super Bowls y la Serie Mundial en repetidas ocasiones. Alejandro de la Rosa : Un periodista de gran experiencia que pasó los primeros 14 años de su carrera en ESPN, de la Rosa ofrece una larga trayectoria cubriendo el fútbol europeo y mexicano a su nuevo equipo en TUDN.

Un periodista de gran experiencia que pasó los primeros 14 años de su carrera en ESPN, de la Rosa ofrece una larga trayectoria cubriendo el fútbol europeo y mexicano a su nuevo equipo en TUDN. Francisco "Kikín" Fonseca: Dotado de enorme carisma y dos campeonatos de la Liga MX, Fonseca ofrecerá interesante análisis de las principales propiedades de fútbol de TUDN para una variedad de programas y transmisiones en vivo.

Dotado de enorme carisma y dos campeonatos de la Liga MX, Fonseca ofrecerá interesante análisis de las principales propiedades de fútbol de TUDN para una variedad de programas y transmisiones en vivo. Valeria Marín: Marín, previamente reportera de diarios, ahora trabaja en televisión y se une a TUDN tras pasar los últimos seis años de su carrera como la principal personalidad de Fox Deportes. La experta conductora y reportera contribuirá a la cobertura de NFL, NBA, MLB y fútbol de TUDN.

Marín, previamente reportera de diarios, ahora trabaja en televisión y se une a TUDN tras pasar los últimos seis años de su carrera como la principal personalidad de Fox Deportes. La experta conductora y reportera contribuirá a la cobertura de NFL, NBA, MLB y fútbol de TUDN. Emanuel "Tito" Villa: Villa, una estrella de fútbol que se retiró recientemente, tuvo una carrera de 15 años e incluye periodos en tanto la Liga MX y la English Premier League. Ahora ofrecerá su perspectiva sobre los mejores jugadores y equipos de TUDN.

Villa, una estrella de fútbol que se retiró recientemente, tuvo una carrera de 15 años e incluye periodos en tanto la Liga MX y la English Premier League. Ahora ofrecerá su perspectiva sobre los mejores jugadores y equipos de TUDN. Enrique Burak : Una de las "Voces del Deporte Mexicano" de Fonoteca Nacional, el prolífico locutor deportivo viene anunciando los más importantes eventos deportivos desde hace más de 35 años. Su repertorio incluye desde NFL, MLB y NBA hasta deportes como atletismo, gimnasia, clavados, natación, boliche, tenis y remo.

: las "Voces del Deporte Mexicano" de Fonoteca Nacional, el prolífico locutor deportivo viene anunciando los más importantes eventos deportivos desde hace más de 35 años. Su repertorio incluye desde NFL, MLB y NBA hasta deportes como atletismo, gimnasia, clavados, natación, boliche, tenis y remo. Guillermo "Memo" Schutz: Un conductor, comentarista y periodista versátil, Schutz contribuirá a la cobertura por TUDN de muchos deportes, como fútbol y boxeo. Ha trabajado en Copas Mundiales, Olimpiadas, Juegos Panamericanos, Super Bowls, Series Mundiales y finales de la NBA.

Un conductor, comentarista y periodista versátil, Schutz contribuirá a la cobertura por TUDN de muchos deportes, como fútbol y boxeo. Ha trabajado en Copas Mundiales, Olimpiadas, Juegos Panamericanos, Super Bowls, Series Mundiales y finales de la NBA. Moisés Muñoz : Un veterano recién retirado de la Liga MX y la selección nacional de México, Muñoz se une a TUDN tras cubrir la Copa Mundial 2018 de la FIFA para Fox Sports. El difusor bilingüe ofrecerá análisis y comentario en español e inglés.

: Un veterano recién retirado de la Liga MX y la selección nacional de México, Muñoz se une a TUDN tras cubrir la Copa Mundial 2018 de la FIFA para Fox Sports. El difusor bilingüe ofrecerá análisis y comentario en español e inglés. Oswaldo Sánchez: Uno de los mejores arqueros mexicanos de todos los tiempos, Sánchez aportará una credibilidad sin rival a su análisis de destacadas propiedades de fútbol, incluidas la Liga MX y la selección nacional de México.

Entre los rostros conocidos de la marca TUDN estarán Adriana Monsalve, Lindsay Casinelli, Enrique Bermúdez, Luis Omar Tapia, Iván Zamorano, Marc Crosas, Diego Balado, Francisco Villa, Hristo Stoichkov, Tony Cherchi, Ana Caty Hernández, Lucía Villalón y muchos más.

Acerca de TUDN

TUDN es la división deportiva en medios múltiples de Univision Communications Inc., la principal empresa de medios de comunicación dirigidos a los hispanos en Estados Unidos. En torno a la cadena principal de cable TUDN, el canal deportivo No. 1 en español del país, TUDN llega a audiencias en toda la cartera de televisión de Univision, como también por medio de TUDN Radio Network, la aplicación móvil de TUDN y TUDN.com. TUDN tiene una cartera de derechos a transmisiones en vivo de fútbol que es líder en el mercado por medio de alianzas con 16 clubes de la Liga MX, la Federación Mexicana de Fútbol, US Soccer, UEFA, Concacaf, Major League Soccer, Bundesliga y muchos más.

Acerca de Univision Communications Inc.

Como la principal empresa de medios de comunicación dirigidos a los hispanos en Estados Unidos, Univision Communications Inc. los entretiene, informa y empodera con contenido de noticias, deportes y entretenimiento en televisión de señal abierta y cable, además de audio y plataformas digitales. La destacada cartera de propiedades de la compañía incluye las cadenas de señal abierta Univision y UniMás, y las cadenas de cable Univision Deportes Network (UDN) y Galavisión. A nivel local, Univision es propietaria u opera 65 estaciones en los principales mercados hispanos de Estados Unidos y Puerto Rico. Además, Uforia, the Home of Latin Music, es propietaria u opera 58 estaciones de radio y 89 estaciones afiliadas de televisión, presenta una serie de eventos en vivo y tiene una robusta presencia de audio digital. La prominente cartera digital de la empresa incluye Univision.com, el servicio de streaming Univision Now, la mayor cadena de influencers hispanos y varias de las aplicaciones más populares. Para mayor información, visiten corporate.univision.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/883446/Univision_Logo.jpg

FUENTE Univision

Related Links

https://www.univision.com



SOURCE Univision