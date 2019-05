Univision Revela Contenido para 2019-2020 Basado en Entretenimiento En Vivo, Dramas, Deportes y Noticias

Como la principal empresa de medios para la mayor economía hispanohablante del mundo, Univision conecta a los anunciantes con el futuro motor económico de Estados Unidos. Se tiene previsto que la población hispana del país represente 28 por ciento de la población estadounidense para el año 2060, el PIB latino en Estados Unidos, que asciende a $2.13 billones, ocupa el séptimo lugar en el mundo y los latinos de Estados Unidos impulsan la expansión de la fuerza laboral y la economía del país. Casi 90 por ciento de la audiencia de Univision es en vivo, lo que les da a los anunciantes la ventaja sin par de saber exactamente cuándo están llegando a sus consumidores objetivo. Univision también tiene la mayor audiencia exclusiva, que es más numerosa que la de todas las 10 principales cadenas en inglés.

Durante 26 temporadas consecutivas, Univision sigue siendo la cadena No. 1 de la televisión en español, en todas las propiedades de señal abierta, cable, deportes o medios digitales. También es una de las cinco principales cadenas de señal abierta entre todos los grupos demográficos, incluyendo los millennials. Las estaciones locales de la Compañía tienen los mejores ratings en la mayoría de los principales mercados del país.

"Univision es la puerta para lllegar a los consumidores hispanos", dijo Steve Mandala, presidente de Ventas de Publicidad y Mercadeo de Univision. "Nuestros conocimientos y alcance proporcionan una conexión directa al motor de crecimiento de Estados Unidos, ya que nos dirigimos a ellos en su idioma y conocemos su cultura, reforzando así el poder de nuestra marca. Ninguna otra empresa mediática ofrece servicios de comienzo a fin para captar a los hispanos a gran escala y con impacto de la manera que lo hace Univision".

Como la marca de medios más confiable en Estados Unidos, según un estudio de 2018 por Burke Brand Equity, Univision ofrece a sus clientes y asociados una nueva manera de formular una estrategia de medios exitosa con los consumidores hispanos por medio de Univision Brand Labs. Este nuevo conjunto de servicios aprovechará el destacado análisis de consumidores, mercadeo creativo y capacidad de medición de campaña de la Compañía, y ofrecerá soluciones especialmente adaptadas a los anunciantes.

Para captar la atención de profesionales de mercadeo, Univision continúa la evolución del formato de su Upfront con el retorno de una activación que incluye experiencias, innovación e inmersión. El evento de dos días, que tendrá lugar el 13 y 14 de mayo en Center415 de Nueva York, incluye presentaciones por líderes de Univision, seguidas por más de una docena de experiencias interactivas. El interesante evento hará que cobren vida las franquicias de deportes, noticias y entretenimiento de Univision, como también los eventos que nadie se puede perder del cuarto trimestre de 2019 y los grandes momentos que tendrán lugar en el año 2020 en las principales cadenas de señal abierta y cable de la Compañía, además de sus plataformas digitales y de audio.

La presentación destacará que Univision aumentó la inversión en contenido en su cartera de Entretenimiento, lo que incluye dramas y programación en vivo, además de deportes y noticias:

Dramas: Los dramas de Univision se centran en innovar el género y formato de cuatro maneras importantes: por medio de historias de mujeres como heroínas cotidianas, narraciones de inclusión, diversidad de género e historias más breves con nuevos títulos como "Jezabel", "Cita a Ciegas" y "El Dragón" , entre otros. Además Univision ofrecerá a sus audiencias grandes historias de todos los tiempos para una nueva generación, con el retorno de "Rubí", "La Usurpadora", " Cuna de Lobos " y " El Maleficio " de Televisa, entre otros. Estos famosos dramas serán adaptados a un formato narrativo más ágil, con solo 25 episodios para las audiencias de hoy, que prefieren ver varios episodios seguidos, en diferentes pantallas.



Programación en vivo: Univision ofrecerá las imágenes en vivo más cautivadoras en todas las plataformas con programas totalmente nuevos sin guion, como "Enamorándonos" , que se trasmitirá por UniMás. Además Univision continuará siendo el principal destino del bloque de programación los domingos por la noche con Domingos en Familia y los shows de competencia que atraen a varias generaciones, como "Mira Quién Baila", "Pequeños Gigantes", "Reto 4 Elementos" y una moderna adaptación de "Reina de la Canción". Univision vuelve a ofrecer sus eventos en vivo a gran escala y las ceremonias de premiación a la música en español, cada cual con su propio legado para lanzar y celebrar el patrimonio y la cultura de los latinos, entre ellos, Premio Lo Nuestro, Premios Juventud y los Premios Latin GRAMMY 2019 , que este año celebra su 20 mo aniversario.



Con regularidad, estos programas en vivo posicionan a Univision como la cadena No.1 de los hispanos, no solo en televisión tradicional, sino también en redes sociales en la noche más competitiva de la semana.



Deportes: Univision Deportes presenta su nueva marca 'TUDN' (TU-DE-ENE), un nuevo y robusto destino para los aficionados más apasionados del fútbol. La dinámica marca de medios deportivos se estrenará este verano, con un nuevo nombre para la cadena deportiva No.1 en español, como el canal principal TUDN. En colaboración con Grupo Televisa, TUDN presentará nueva programación de primera, talento estelar y capacidades realzadas de producción. También este año, en colaboración con sus socios de distribución, Univision lanzará TUDN xtra , un servicio de streaming sin costo adicional a los televidentes para ofrecer incluso más programas de fútbol en vivo. Además, Univision extendió su colaboración con el seleccionado mexicano hasta 2022. Bajo la marca TUDN, Univision continuará ofreciendo más fútbol en vivo que ninguna otra cadena en Estados Unidos. El fútbol es el único deporte con crecimiento marcado en Estados Unidos actualmente, y se proyecta que Univision capte más de la mitad de todos los espectadores de fútbol este año y más de 80% en horario estelar . La cartera de la Compañía de derechos para la trasmisión en vivo, no tiene par e incluye la Copa Oro 2019 de Concacaf, Euro 2020 , la Liga MX, UEFA Champions League, las selecciones masculinas y femeniles de Estados Unidos y México, MLS y más.



Univision Deportes presenta su nueva marca un nuevo y robusto destino para los aficionados más apasionados del fútbol. La dinámica marca de medios deportivos se estrenará este verano, con un nuevo nombre para la cadena deportiva No.1 en español, como el canal principal TUDN. En colaboración con Grupo Televisa, TUDN presentará nueva programación de primera, talento estelar y capacidades realzadas de producción. También este año, en colaboración con sus socios de distribución, Univision lanzará un servicio de sin costo adicional a los televidentes para ofrecer incluso más programas de fútbol en vivo. Además, Univision extendió su colaboración con el seleccionado mexicano hasta 2022. Bajo la marca TUDN, Univision continuará ofreciendo más fútbol en vivo que ninguna otra cadena en Estados Unidos. El fútbol es el único deporte con crecimiento marcado en Estados Unidos actualmente, y . La cartera de la Compañía de derechos para la trasmisión en vivo, no tiene par e incluye la Copa de Concacaf, , la Liga MX, UEFA Champions League, las selecciones masculinas y femeniles de Estados Unidos y México, MLS y más. Noticias: Univision produce y ofrece más horas de noticias de cadena que todas las demás cadenas de señal abierta y ocupa el primer lugar entre los hispanos en todos los segmentos del día. Los noticieros locales de la Compañía superan los de las cuatro principales cadenas noche tras noche en mercados que incluyen Los Ángeles, Miami , Houston y Dallas . Univision continuará predominando y encabezando los noticieros locales y nacionales con una inversión mayor en horas programadas. Como parte de esta inversión, Univision estrenará "Noticiero Univision Edición Nocturna", un nuevo noticiero nacional a las 10 p.m. por UniMás con Enrique Acevedo y Patricia Janiot.

Para información y recursos adicionales, incluidas fotos, por favor, hagan clic aquí

CONTENIDO PROGRAMADO POR UNIVISION PARA 2019-2020

DRAMAS

"La Usurpadora"– En esta versión de las gemelas idénticas separadas al nacer, la gemela mala, Paola, engaña a su bondadosa hermana Paulina para que asuma su lugar como la impopular Primera Dama de México, quien además no recibe atención de su marido. Su meta es poder huir con su amante y empezar una nueva vida y, por eso, planea su propio asesinato. Cuando el asesinato falla, Paulina desempeña muy bien las funciones de Primera Dama y la malvada Paola trata de exponer a la usurpadora para retomar su lugar y su poder. (Horario Estelar – Univision – Televisa)

"Cuna de Lobos" – La maldad, la ambición y la traición son el centro de esta historia sobre la madre de todas las villanas de telenovela: Catalina Creel. Tras causar la muerte de su millonario esposo Carlos, Catalina, de una gran belleza que solo supera su crueldad, no tiene reparos en realizar acciones despreciables para asegurar su fortuna y a sus herederos. (Horario Estelar – Univision – Televisa)

"Rubí" – Una joven periodista llamada Camila convence a Rubí, quien vive recluida en una oscura mansión, para que cuente la historia de su vida y por qué se aisló del mundo exterior por voluntad propia. Se entera que fue una mujer ambiciosa de origen humilde, decidida a usar su impresionante belleza y artimañas femeninas para escapar de la pobreza, sin importarle si perjudicaba a personas inocentes para lograrlo. (Horario Estelar – Univision – Televisa)

"El Maleficio" – El ocultismo desempeña un papel principal en este misterioso relato de asesinato, seducción y posesión. Beatriz es una viuda respetable que, desde la muerte de su esposo, se dedicó a criar a sus hijos. Enrique, un poderoso multimillonario y líder de una secta satánica secreta, tiene a Beatriz en la mira como su próxima víctima. Pero tras derramar atenciones y proponerle matrimonio, empieza a sentir un afecto genuino por ella y duda si llevar a cabo su malvado plan o relevar su atormentado pasado y buscar la redención. (Horario Estelar – Univision – Televisa)

"Los Ricos También Lloran" – Mariana crece entre lujos en el valle de Guadalupe hasta que, luego de la muerte de su padre, su madrastra la destierra. Mariana cruza la frontera en La Bestia y logra ser acogida por un cura que apoya a migrantes y la ayuda a instalarse con una familia en la zona este de Los Ángeles. Allí conoce al mujeriego Luis Alberto, pero el amor lo transforma. Tienen un hijo y alguien lo secuestra, lo que hace que Mariana dedique su vida al apoyo de niños migrantes. Después de varios años, su madrastra vuelve para vengarse de Mariana manipulando a su hijo perdido para que irrumpa en el hogar de aquella y la mate. (Horario estelar – Univision – Televisa)

"Quince" – La humilde Maricruz sueña con el quinceañero que celebrará junto con su amiga Beatriz, que es millonaria. Pero la celebración se ve interrumpida cuando un video sexual aparece en las pantallas e involucra a las dos amigas. La historia retrocede varios meses y se ve la vida de estas dos muchachas en Las Californias, donde Maricruz va a la escuela y su madre la presiona para que encuentre un novio millonario. Por su parte, Beatriz se enamora del hermano rebelde de su mejor amiga. Maricruz quiere que su primera experiencia sea con un chofer y mecánico llamado Pancho, pero Memo, el hijo del gobernador, quiere conquistarla.

"El Dragón" – Escrita por el renombrado autor Arturo Pérez-Reverte y producida por Patricio Wills, "El Dragón" es una historia de ritmo rápido y proporciones épicas. Esta producción altamente estilizada se filmó en cinco países con una extensa galería de personajes internacionales multidimensionales. Es la historia de Miguel Garza, quien está atrapado entre dos mundos, tanto en términos geográficos como morales. Un mundo se centra en su infancia en México, marcada por el asesinato de sus padres y el negocio familiar de narcotráfico que está destinado a heredar. El otro mundo está inmerso en la cultura y sofisticación de Japón, a donde su abuelo lo envía con la esperanza de que logre éxito financiero legítimo. Lo llaman para que regrese a México a fin de vengar la muerte de sus padres y salvar el "negocio" familiar, y Miguel debe recurrir a ambos mundos si quiere proteger a su familia y salvar su alma. (Horario estelar – Univision – W Studios/Televisa)

"Sin Miedo a la Verdad" – Es la historia de Manu, un introvertido pirata cibernético a quien lo persigue un policía corrupto que lo culpa injustamente por la muerte de su hermano. Mientras trata de evitar que lo capturen, Manu se convierte en un héroe urbano que lucha por la justicia anónimamente en su vlog "Sin Miedo a la Verdad", donde usa sus conocimientos de computación para ayudar a los necesitados. Cada episodio presenta una historia única que trata un tema distinto, como el acoso y hostigamiento por internet, envío de mensajes sexualmente explícitos e impostores cibernéticos, a la vez que revela nuevas piezas del rompecabezas del trágico pasado de Manu. (Horario estelar – Univision – Televisa)

"Apocalipsis" – Esta serie sobre amor, espiritualidad y redención presenta una de las historias más polémicas de la Santa Biblia: el fin del mundo. Se cuenta en tres fases: la primera en los años ochenta, la segunda en los noventa y la última en la actualidad. En toda la trama, se cumplen profecías apocalípticas por todo el mundo: Río de Janeiro, Roma, Jerusalén y Nueva York. (Horario estelar – Cadena UniMás – TV Record)

"Esta Historia Me Suena" – Cada episodio es autónomo y dramatizado en tono familiar y optimista, donde una canción inspira una historia sobre problemas familiares y juveniles. La trama lleva a la reflexión entre padres e hijos para encontrar la manera de resolver esos problemas en la vida cotidiana. La canción acompaña y apoya la narrativa. La premisa generadora está alineada con el hashtag del episodio. En la mayoría de los episodios se recurre a un flashmob que resalta la canción de turno. La actividad en redes sociales corre paralela al programa de televisión. (Horario estelar – Univision – Televisa)

"El Corazón Nunca Se Equivoca" – Esta serie se deriva de la producción de Juan Osorio, Mi Marido Tiene Más Familia, y narra la historia de la joven pareja formada por Cuauhtémoc y Aristóteles. Conoceremos sus aventuras como pareja y cómo se abren camino juntos en la compleja y prejuiciosa sociedad mexicana. (Horario estelar – Univision – Televisa)

"Desaparecido" – Un grupo de amigos de la secundaria acepta un desafío de redes sociales que se vuelve viral y pone su vida en peligro. Todo empeora cuando Rodrigo, el líder del grupo, desaparece misteriosamente. Pronto, se acusa a una víctima inocente de un delito cuando las autoridades lo vinculan por error al crimen organizado. Sus amigos saben que es inocente y tratan de encontrar la manera de probarlo. Empiezan a recibir mensajes enigmáticos por WhatsApp que parecen venir de Rodrigo y les dan pistas sobre su paradero. Juntos, emprenden una peligrosa búsqueda de la verdad. Se enfrentan a numerosos sospechosos, incluidos familiares y amigos muy cercanos. Decididos a averiguar la verdad, descubren un secreto estremecedor que les cambiará la vida para siempre. (Horario estelar – Univision – Televisa)

"Doctores" – El Hospital de Especialidades Médicas es uno de los más atareados del país, por la cantidad de urgencias que atiende y porque también alberga a las mentes más experimentadas en cada una de las ramas de la medicina. Los casos que los demás hospitales no pueden diagnosticar o tratar terminan allí. Gonzalo Olmedo, un idealista y abnegado médico internista, es designado director tras la repentina muerte de su antecesor. Al asumir su cargo descubre el complejo funcionamiento del hospital que tiene las carencias propias de un sistema de salud pública en crisis, y problemas de corrupción. Para llevar a cabo la transformación, Gonzalo recluta a un grupo de destacados profesionales, que curan los casos más complejos y, a la vez, tratan de sanar las heridas de su propia vida. (Horario estelar – Univision – Televisa)

"Jezabel" –La nueva superproducción de Record TV presenta una historia bíblica sobre la fortaleza de la mujer. Ambientada en Israel, la macroserie Jezabel cuenta la increíble historia de una princesa fenicia que usa su belleza y poder de seducción para lograr todo lo que desea. Se casa con el rey Acab para convertirse en reina, pero sufre fuerte oposición del pueblo israelí al intentar imponer a todos la adoración a los dioses paganos Baal y Asherah. Inquebrantable en sus convicciones, Jezabel es una mujer capaz de cualquier cosa para alcanzar sus objetivos y destruir a sus enemigos. Tiene a Elías como el mayor adversario, un poderoso profeta cuya única misión es diseminar la palabra del dios único y defender a los israelíes. Esta serie trasporta al público a una época ancestral, con una historia repleta de violentas guerras, historias de amor y misteriosas profecías. (Horario estelar – Univision – Record TV)

"Desde el Jardín" – Todos los episodios de esta serie están ambientados en una florería. Las plantas en la tienda son los elementos catalizadores para contarnos la vida de los clientes y los problemas que enfrentan. La relación entre la naturaleza humana y la naturaleza de las plantas y las flores desempeña un importante papel en cada programa y su desenlace. Los personajes de la florería son: Dalia, la hija del dueño, joven y entusiasta; Celestino, un muchacho divertido e ingenioso, y Doña Emma, mujer mayor con vastos conocimientos de herbolaria y jardinería. Ellos interactuarán con los protagonistas de cada episodio, cambiando su destino. (Horario diurno – Univision – Televisa)

"Las Muñecas de la Mafia 2" – En su primera temporada, "Las Muñecas de la Mafia" presentaron el clandestino mundo del narcotráfico desde una perspectiva femenina. La audiencia fue testigo de los lujos y excesos de las mujeres que compartieron su vida con los más peligrosos capos de la mafia. Vivían como princesas, pero pagaron caro las consecuencias. Ocho años después, nos reencontramos con estas mujeres, que luchan por dejar atrás su pasado y sobrevivir en una sociedad que las condena por haber estado vinculadas a la mafia. (Horario estelar – Cadena UniMás – Caracol Televisión)

COMEDIAS DRAMÁTICAS

"Soltero con Hijas" – La vida de soltero de Nacho es simple, pero cambia de la noche a la mañana cuando tiene que hacerse cargo de sus tres sobrinas que acaban de quedar huérfanas. Recibe ayuda de su vecina Victoria, e inesperadamente, se enamora de ella. Su mayor obstáculo es el padre de Victoria, que trata de romper su relación. (Horario estelar – Univision – Televisa)

"Cita a Ciegas" – Lucía es una periodista soltera, treintona y gordita, con una madre entrometida y una hermana perfecta a punto de casarse. Cuando las escucha apostar que va a ir a la boda sin pareja, vestida de negro y más gorda que nunca, Lucía decide adelgazar, encontrar pareja y probar que están equivocadas. Pero tras una serie de terribles citas a ciegas, dramas familiares e interminables consejos sobre cómo conseguir pareja, Lucía aprende que la única persona en quien debe empezar a confiar es… en sí misma. (Horario estelar – Univision – Televisa)

PROGRAMACIÓN EN VIVO

"Reina de la Canción" – Más que un concurso de canto, esta serie busca encontrar a la próxima superestrella latina. Este programa combina la pasión de la audiencia por la música latina con la irresistible atracción de historias inspiradoras que empoderan a las mujeres para que rompan barreras e irrumpan en géneros tradicionalmente dominados por hombres. Reina de la Canción conmoverá e inspirará a la audiencia los domingos por la noche, este otoño. Expertos del sector musical viajarán por todo Estados Unidos con la misión de encontrar y reclutar a cantantes de extraordinario talento para que vayan a las audiciones en Miami. Solo unas pocas serán las elegidas para trabajar bajo la guía de renombrados productores, directores, músicos y artistas e impresionar a los hispanos en Estados Unidos. Los jueces son Natti Natasha, Joss Favela y Olga Tañón, el director musical es Sergio George y el director del estudio y co-presentador es Pedro Capo. (Horario estelar – Univision –Univision Studios)

"Enamorándonos" – Una serie en vivo tipo reality sobre el arte de encontrar pareja y la dinámica social que pone a la audiencia en primera fila para observar CÓMO NACE EL AMOR. Esta serie diaria de dos horas tiene 20 candidatos que buscan a su pareja perfecta. Aprovechando la naturaleza colectiva de la cultura latina, los televidentes pueden participar por medio de las redes sociales o llamar al estudio en vivo y tal vez tener la oportunidad de una cita a ciegas con una pareja potencial (con una pared automatizada entre ellos). Si hay interés, la pared se levanta y los dos van a una cita seguidos por cámaras. Con suerte, sentirán atracción entre ellos, y si no, el candidato/a vuelve al show hasta que finalmente encuentre pareja. (Horario estelar –UniMás – Univision Studios)

"Inseparables, Amor al Límite" – Este concurso tipo reality con 12 parejas que compiten entre ellas y, antes de cada reto, apuestan si su pareja logrará cumplirlo. Dos parejas quedan eliminadas: la que queda en último lugar y la que recauda menos dinero. Las otras parejas votan y deciden quién se queda o se va de la villa. Su amor y confianza se pondrá a prueba en cada episodio. (Horario estelar – UniMás –Televisa)

"Familias Frente al Fuego Cocinando" – Varias familias usan sus propias recetas en un desafío culinario que destaca lo mucho que les gusta la comida a los latinos. Parientes de varias generaciones compiten con la esperanza de impresionar a los cuatro integrantes del jurado: un renombrado chef, un especialista en repostería, un especialista en comida casera y un crítico de restaurantes. (Horario estelar de fin de semana – Univision – Televisa)

"Los Premios Latin Grammy 2019" – Este noviembre, la cadena presentará el 20mo aniversario de los "Premios Latin Grammy", la noche más importante de la música latina con las estrellas más famosas, en vivo desde Las Vegas (Horario estelar – Univision)

DEPORTES

Copa Oro Concacaf – La búsqueda de la Copa Oro es el principal evento de fútbol del verano y la única competencia internacional con las selecciones nacionales masculinas de Estados Unidos y México. El torneo por esta Corona Continental tiene un grupo sólido de destacados equipos de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe. Con partidos en 14 ciudades de Estados Unidos, además de Costa Rica y Jamaica, la Copa Oro 2019 será la mejor versión del evento hasta ahora, con más países participantes (16, comparado con 12 en 2017), y más países anfitriones y estadios (17 comparado con 14 en 2017). Como la difusora exclusiva en español de la Copa Oro, Univision Deportes presentará todos los partidos en vivo en horario estelar, además de cobertura completa en sus cadenas tradicionales y cartera de propiedades digitales.

EURO 2020 – Univision Deportes será el destino de la European Championship de la UEFA (EURO), el mejor campeonato de selecciones nacionales en el mundo. Por primera vez, EURO 2020 tendrá lugar en todo el continente, con los mejores equipos del mundo y algunas de las más grandes estrellas del deporte.

Seleccionado Mexicano – Univision sigue teniendo la exclusiva para la trasmisión en español de los partidos de las selecciones masculinas y femeniles de México, gracias a una extensión por varios años de su colaboración con la Federación Mexicana de Fútbol. El seleccionado masculino de México es la selección nacional más vista en Estados Unidos y está invicto bajo la dirección del nuevo entrenador Gerardo 'Tata' Martino.

NOTICIAS

"Noticiero Univision Edición Nocturna" – Univision expandirá sus noticias a UniMás, que presentará el primer y único noticiero en español a las 10 p.m. Esta trasmisión ampliará su alcance para llegar a más televidentes y hogares, y ofrecerá más del periodismo de confianza y creíble de Univision, y presentará a los populares Enrique Acevedo y Patricia Janiot. (Horario estelar –UniMás)

"U Need to Know" – En un formato de video vertical y de alta calidad, creado para Instagram Stories, uno de los galardonados presentadores de noticias de Univision ofrece los tres principales reportajes del día.

"Café Dato" – Esta serie digital de Univision Noticias busca empoderar a los miembros de nuestra audiencia digital ayudándolos a entender asuntos de finanzas personales de manera directa, simple e innovadora.

"Te Explicamos" – Este noticiero es un programa que se origina en formato digital y servirá de guía para entender cómo abrirse paso al llegar a Estados Unidos. La guía práctica ayudará a los hispanos a aprender sobre educación, inmigración y la vida en el país. El programa presentará a expertos de Univision que hablarán sobre su experiencia y todo lo que han aprendido al vivir en Estados Unidos.

