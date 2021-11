Univision Selecciona a Comscore para Proporcionar Medición de Vanguardia de la Audiencia de Medios Tradicionales en Tres Importantes Mercados

RESTON, Va. Y MIAMI, 5 de noviembre de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Comscore (Nasdaq: SCOR), un socio de confianza de más de 3,000 clientes en estaciones locales, cadenas nacionales, grupos de estaciones, agencias de publicidad y medios, y todo el ecosistema de cine, y Univision Communications Inc, la principal empresa de contenido y medios en español en Estados Unidos, anunciaron hoy un acuerdo para que Univision aproveche los servicios de medición de audiencia local de Comscore en tres de los mercados donde la Compañía ha hecho adquisiciones recientes.

Conforme al acuerdo, Univision empezará a usar el servicio de vanguardia de medición de audiencia en medios tradicionales de Comscore como instrumento de monetización en los mercados locales de Orlando y Tampa, FL, además de Washington, D.C. Adicionalmente, las empresas colaborarán y refinarán la capacidad de medición de la audiencia hispana por Comscore para captar con mayor exactitud la comunidad hispana, que está insuficientemente representada.

"El sector de medios de comunicación pasa por cambios trascendentales, y los anunciantes necesitan medición estable y digna de confianza para ofrecer un entendimiento exacto de todas las audiencias", dijo Carol Hinnant, Chief Revenue Officer, Comscore. "Es un orgullo para Comscore que Univision haya recurrido a nosotros como socio de confianza para ayudar a alcanzar el futuro de los instrumentos de monetización de la televisión".

"Ya que la confianza en la medición de audiencia se encuentra en un punto de inflexión en todo el sector, Univision estudió el mercado e identificó rápidamente a Comscore como el socio adecuado para ofrecer medición avanzada y de confianza, comenzando con estos tres mercados", dijo Roberto Ruiz, Executive Vice President, Research, Insights and Analytics, Univision. "Es un gran gusto ampliar nuestra relación con Comscore al entorno de televisión tradicional y nos estusiasma ayudar a producir cambios significativos y positivos en los estándares sobre cómo se mide la audiencia hispana y la general".

Comscore tiene más de una década de experiencia en la medición de teleaudiencias con dispositivos de retorno en decenas de millones de hogares en mercados locales. Comscore también es un líder en instrumentar cambios en la medición de televisión al posibilitar la adopción de audiencias avanzadas y el cambio a impresiones, lo que permite que el sector vaya más allá de edad y género para hacer evaluaciones basadas en la conducta, los intereses y el estilo de vida del consumidor. Esto permite que las estaciones y cadenas de televisión, los anunciantes, las agencias y empresas de medios a nivel local y nacional lleguen de manera eficaz a sus audiencias ideales y maximicen sus ingresos.

Acerca de Comscore

Comscore (NASDAQ: SCOR) es un socio de confianza para la planificación, gestiones y evaluación en las diversas plataformas mediáticas. Con una impacto en datos que combina inteligencia sobre la audiencia digital, de televisión tradicional, primero en internet (over-the-top) y de cine con entendimiento avanzado de la audiencia, Comscore permite que los compradores y vendedores de espacio publicitario en medios cuantifiquen su conducta en pantallas múltiples y tomen decisiones comerciales con confianza. Un líder comprobado en la medición de audiencias digitales y de televisión y publicidad a gran escala, Comscore es una tercera y emergente fuente en el sector de medición integral y de confianza en diversas plataformas. Para más información, visiten www.comscore.com .

Acerca de Univision Communications Inc.

Como la empresa líder de contenido y medios en español en Estados Unidos, Univision Communications Inc. los entretiene, informa y empodera con contenido de noticias, deportes y entretenimiento en televisión de señal abierta y cable, además de audio y plataformas digitales. La destacada cartera de propiedades de la compañía incluye las cadenas de señal abierta Univision y UniMás, y 10 cadenas de cable, incluidas Galavisión y TUDN, el canal deportivo No. 1 en español del país. A nivel local, Univision es propietaria u opera 61 estaciones de televisión en los principales mercados hispanos en los Estados Unidos. Además, Uforia, the Home of Latin Music, es propietaria u opera 58 estaciones de radio, presenta una serie de eventos en vivo y tiene una robusta presencia de audio digital. La prominente cartera digital de la empresa incluye Univision.com, el servicio de streaming gratuito de video on demand con publicidad PrendeTV, Univision Now, la mayor red de influencers hispanos y varias de las aplicaciones más populares. Para mayor información, visiten corporate.univision.com.

